Jak správně pečovat o běžecké boty? Na pračku zapomeňte

Určitě to znáte. Doběhnete domů a vaše oblíbené boty schovávají svou krásnou barvu pod vrstvou prachu a bláta. Co teď? Nechat to být, vyprat boty v pračce nebo povolat do služby kartáček a hadr? Poradíme, jak správně pečovat o běžecké boty, aby vám vydržely co nejdéle.



Větší foto Jak správně pečovat o běžecké boty? Na pračku zapomeňte | foto: Magdaléna Ondrášová, iDNES.cz