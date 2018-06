Balaton, Chorvatsko nebo Balt. Proběhnete si oblíbená místa dovolených

Chorvatsko

Že se v létě podíváte do Chorvatska, máte podle českého statistického úřadu jisté v kurzu 1:10. Ať už vás tedy čeká klasická paštikářská dovolená, nebo si dopřejete velkovýkrmnu all inclusive, vězte, že i v této poněkud zprofanované destinaci najdete přehršel přírodních, historických i kulinářských úkazů.

Cestou k plážím na jihu se zastavte v národní parku Plitvice. Vstup sice koštuje 12 euro, ale pokud tady budete okolo sedmé ráno a zamíříte k hořejším jezerům, čeká na vás skoro 40 kilometrů liduprázdných trailových stezek a při běhu budete mít dojem, že utíkáte padouchům střežícím poklad na Stříbrném jezeře.

RUNGO tip: Trail na ostrově Brač, který vede asi 12 kilometrů z městečka Bol až na Vidovu goru (778 metrů nad mořem). Převýšení je sice 550 metrů, ale trail vede liduprázdnými zátokami a okolím slavného kláštera Blaca. Zhora uvidíte jednu z nejúžasnějších pláží Středomoří, Zlatni rat, kterou po té zátěži rozhodně budete toužit poznat na vlastní kůži v rámci plavecké kompenzace.

Máte-li chuť na městské běhy, zkuste dvanáctikilometrový okruh ve splitském parku Marjan (zvlášť doporučeníhodné jako terapie při prázdninovém čekání na trajekt) nebo si vyběhněte 280 výškových metrů na vrcholek Srđ nad Dubrovníkem. Schody a chodníčky vás podél křížové cesty dovedou do výšky 412 metrů nad mořem, kde vás čeká ten nejlepší výhled na starobylý Dubrovník a ostrovy Lokrum a Elaphiti. Nehledě na chlazené Ožujsko pivo, které si můžete koupit na horní stanici lanovky. Jen pozor na to, pokud jste spíše sprinteři než vytrvalci. Za překonání povoleného rychlostního rekordu na silnici dostanete od místních profíků pokutu 300 až 15 000 kun a na celnici vám povolí provézt maximálně 10 kilo řízků a konzerv na osobu. Dobro došli!

Další informace o běhání v Chorvatsku najdete zde:

http://www.trailrunningcroatia.org/

http://www.walkjogrun.net/running-routes/Hrvatska/

Provence

Není nic ozdravnějšího pro vaše plíce i játra než běh mezi vinicemi a lány rozkvetlé levandule. Máte-li vedle sebe báječnou ženskou či chlapa, doporučuju vám desetikilometrový výběh z Orange do Chateauneuf-du-Pape. Pokud se tam zastavíte jen na ozdravnou skleničku, můžete pokračovat dalších deset kilometrů až do krásného Avignonu.

Další líbivé proběhy najdete z Castellane do kaňonu du Verdon a dále podél jeho břehů, levandulovou stezkou se můžete proběhnout na asi dvanácti kilometrech mezi městečky Sault, Vaucluse a Ferrassieres, a pokud dáváte před fialovou přednost zádumčivé zeleni rýžových polí, musíte zkusit nekonečné rovinky v Camargue.

RUNGO tip Trail začínající pastisem nebo kávou pod platany v ospalém Saint-Rémy-de-Provence. Cesta vede podél římských vykopávek Glanum až k blázinci Saint-Paul-de-Mausole, kde o plastice uší přemítal Vincent VanGogh. Jeho vidění místní krajiny můžete srovnat s vystavenými reprodukcemi obrazů, které podél této cesty maloval. Odtud poběžíte vedrem rozpálenými vápencovými kopci pohoří Alpilles, kde vás kvůli hrozbě požárů budou místní četníci pokutovat i za pomyšlení na zapálenou cigaretu. Po deseti kilometrech je vystřídají vinice a olivové háje pod městečkem Les Baux. Restaurace a obchůdky s levandulí a keramikou položené vysoko na hradbách vám ukáží, jak je život krásný.

Toužíte-li po vrchařské prémii tam, kde to mistři Tour de France mastí na kole, dejte si na konci července půlmaraton mezi městečkem Bedoin a dominantou Provence Mt. Ventoux. Na 1610 metrech převýšení si za 26 euro zápisného proběhnete trasu a ploskami nohou osobně prozkoumáte děsivý kopec, ve kterém to na minulé Tour natřel Froome zbytku světa. Z druhé strany si pak užijete krásné výhledy na levandulové farmy, kde se vedle fialových polí suší kytice v horkém letním vzduchu a i čas tu má dovolenou. Francouzský zaměstnanec pochopitelně také, takže počítejte s tím, že v průběhu dlouhé polední pauzy můžete mít opravdový problém sehnat k obědu něco víc než bagetu. Nebo že si naopak, nehledě na sportovní výkon a vzezření, budete muset objednat kompletní menu včetně předkrmu, vína a zákusku. Máte snad slušné vychování, non?

Bagetu se nebojte drobit na stůl, skrytou francouzskou vášní je totiž hra o to, pod kým zůstane po jídle větší hromada drobků. Na silnicích si dejte pozor na použití antiradaru, za kterýžto prohřešek místní gendarmes kasírují až 1 500 euro. Pokud mluvíte bezchybnou francouzštinou, můžete zkusit ukecat slevu, ale pokud ne, čekejte další pokutu ve stejné výši za špatně použitý subjonctif.

Další informace o běhání v Provence najdete zde:

http://www.everytrail.com/browse.php?activity_id=9&country=france&state=Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur

http://www.semimontventoux.com/#Localisation.B

http://www.moveyouralps.com/fr/routes-de-la-lavande/informations-pratiques-lavande/periodes-de-floraison

Španělsko/Andorra

Průměrný ultramaratonec přeběhne mrňavou Andorru za necelý víkend, o čemž se každoročně přesvědčuje vždy druhý víkend v červenci na stosedmdesátikilometrové trati závodu Ronde dels Cims. Pokud by se vám 13 tisíc metrů převýšení zdálo jako příliš velký masakr, můžete si vybrat z kratších doprovodných délek 112-83-42,5 kilometru, děti lze za odměnu za hezké vysvědčení vypustit jen na desetikilometrovou trať. Trasu závodu nebo její část si ale můžete proběhnout kdykoliv při cestě k prázdninovému válení na jižních plážích Costa Brava.

RUNGO tip Startovní tapas si dejte v půvabném městečku Ordino (1979 metrů nad mořem), ze kterého vyběhnete po asfaltce v údolí Vall d´Incles až k jezeru Estany de Juclá (2 300 metrů nad mořem) a poté nahoru a nahoru rozkvetlými horskými loukami až na vrchol Pic de Casamanya (metrů nad mořem). Délka trasy je asi 14 kilometrů, panoramata ukázková, výdej energie maximální.

Vzhledem k tomu, že jediný rovný kousek země najdete v místním muzeu, lze k rannímu joggingu doporučit leda střed hlavního města Andorra La Vella, ovšem Andorra je Meka horského běhání, takže tu koukejte holdovat skyrunningu. Zatímco v českých horách je běžec stále považován za hybrid podivína a extrémisty, tady budete na své trase běžně potkávat kolegy, kteří vám to v rámci svého nedělního výběhu solidně natřou jen proto, aby si udělali hlad ke svátečnímu obědu.

V případě nesouhlasu s andorrskou zastávkou na cestě k moři doporučuji rodinné radě připomenout, že tento pidistát je daňovým rájem, a pokud tady vaše dospívající dcera nepotká syna ruského miliardáře peroucího ve zdejších bankách otcovy peníze, může tu aspoň zakoupit hadérky Desigual a Armani za ceny odpovídající výši jejího kapesného. A vy se tu můžete dovybavit vším myslitelným trailovým materiálem, nehledě na nutnost nákupu sušené vepřové kýty pata negra.

Další informace o běhání v Andoře najdete zde:

http://www.andorraultratrail.com/

http://www.wikiloc.com/trails/trail-running/andorra

Balaton

Na jižním pobřeží Balatonu na mě z panelákových hotelů dýchají staré časy výměnných letních táborů a odborových dovolených, na severním starosvětská lázeňská kultura. Pochopitelně to vše můžete běžecky vidět najednou, pokud sem v březnu zajedete na Lake Balaton Supermaraton. Na rozdíl od jiných bláznivých podniků je tento rozdělen do dvou až čtyř denních běhů o celkové délce 195,4 kilometru, takže se budete moci cestou kochat místo prostého uhynutí v písku. Stejný podnik lze díky absolutní parovině doporučit i v průběhu léta, protože ubytovacích kapacit podél celého jezera je nekonečno a ceny jsou postkomunisticky příznivé.

RUNGO tip Odstartujte ze zámeckého parku paláce rodiny Festeticzů v Keszthely a užijte si poklidný desetikilometrový výběh vedoucí listnatým lesem po cyklostezce do Hévízu. Smočte osolené tělo mezi rozkvetlými lekníny ve zdejším termálním jezeře a pak si vyklusejte příjemných pět kilometrů do vinařské čtvrti Egry. Regenerujte při konzumaci několika sklenic Szürkebarátu či Hárslevelű a marných pokusech tyto názvy vyslovit třikrát rychle za sebou.

Tuto destinaci lze rovněž doporučit triatlonistům, kteří neumí moc plavat, ale dobře běhají. Vzhledem k průměrné hloubce jezera je zde plavecká část závodu vždy spíše částí běžeckou. Zasteskne-li se vám po kopcích, vyrazte z městečka Szigliget na desetikilometrový výběh alejemi a vinicemi do Badacsony. Vrchařská prémie vede vinnými uličkami až na rozhlednu Kisfaludy (437 metrů nad mořem), odkud krásně přehlédnete skoro celý Balaton.

Dalším krásným proběhem je desetikilometrová trasa z poloostrova Tihany do lázní Balatonfüred. Kvalitní rovná cyklostezka vede podél celého jezera a v příjemně krátkých intervalech tu potkáte občerstvovny s langoši, takže stačí jen vybrat prstem v mapě jakékoliv městečko od Balatonalmádi až k Balatonfenyves a vyběhnout. V případě křečí v nohou můžete odkudkoliv dojet zpátky vlakem. Nebojte se zastavit na jídlo v nějaké csárdě a přitom pamatujte na to, že objednáte-li si guláš, dostanete polévku, takže chcete-li guláš, musíte si říct o perkelt. Egéségére!

Další informace o běhání v okolí Balatonu najdete zde:

http://www.budapestmarathon.com/en/balatonsupermarathon/

Balt

RUNGO tip Vyběhnete od parkoviště Campingplatz-Betreiber Heinz Ludwig na jižní straně nádrže Vorsperre Wipper, s úsměvem proběhněte okolo cedule s varovným nápisem "Pokud nechcete potkat naháče, dál nechoďte" a po lesních chodníčcích si dejte svých krásných volných 13 kilometrů.

Bosé běhání je fenomén, tak proč si v době prázdninových dobrodružství nedopřát jeho nudistickou nadstavbu? Germánskému ideálu freikorps kultur podpořenému větrnými léty na Baltu, která se umí pěkně studeně zakusovat do mokrých plavek, můžete holdovat i jako běžci. Máte-li zájem jen o proběhnutí naostro, vydejte se buď na pětikilometrovou nudistickou stezku po břehu jezera Amersee u Mnichova, vyhlášenou třináctikilometrovou Harzer Naturistenstieg u městečka Wipra nebo šestnáctikilometrovou stezku u Lüneburgu.

Pokud máte zájem o spojení bosotělního běhu s nostalgickou dovolenou připomínající blažené zájezdy do NDR, zkuste FKK kemp Rosenfelder Strand v Meklenburgské zátoce, přibližně 50 kilometrů severně od Lübecku. Zdravého pobíhání v bílém písku a naháčů naladěných na stejné vlně vás na celém pobřeží Baltu čekají mraky. Kdybyste dojeli až do sousedního Švédska nebo Polska, byli byste za tento obscénní výstřelek pokutováni až několika tisíci korunami, takže ušetřete za benzín i pokuty a zůstaňte v Německu. Čekají vás stánky s výbornými koláči, barevné plážové koše a hřiště na plážový volejbal. Nehledě na místní kulinářské prásky v podobě kyselé ryby v žemli doplněné pivem s marmeládou. Mahlzeit!

Další informace o bosotělovém běhání v Německu najdete zde:

http://www.runmap.net/ca/route/2004178-fkk-weg/#/z13/48.01394,11.13943/terrain

http://www.harzernaturistenstieg.de/

http://www.rosenfelder-strand.de/camping-baltic-sea/index.html