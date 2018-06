Jak se zdravit na trati?

Běhání je sport pro jednotlivce. Můžete se mnou nesouhlasit, ale důkazy mluví jasně. Zkuste zabrousit do jakékoliv rubriky o běhání - jak jsem běžel, jak mi bylo mizerně, co jsem snědl, aby mi nebylo mizerně, koho jsem předběhl - já trénoval, padal, prodřel ty nejluxusnější tenisky. Já, pořád já. Ať kolem sebe shromáždíte sebevětší dav běžců, vždycky bude nakonec jenom vítěz a hejno pomalejších poražených - pěkně jeden po druhém.

Poslední dobou se nám běhání krásně rozmáhá, šíří se to jak houba - a to je dobře. Sejdeme se v čekárně na ortopedii, ale až za pár let. Teď nás čeká prvních pět kilometrů, první desítka s potem i na tkaničkách, půlmaraton a vůbec. Běhání je děsně in - tedy alespoň my, co sem tam popoběhneme, si to myslíme. Ale jak je to se socializací a navazováním přechodných přátelství ve skupině běžců, obsahující snad každou věkovou kategorii a lidičky supící v jakémkoliv počasí? Pejskaři, vodáci, golfisti, dost možná i lovci žraloků... ti všichni mezi sebou cítí větší sounáležitost a mají lepší organizaci pozdravování, než MY, běžci (povšimněte si, jak se člověk hned vloudí do klubu profesionálů). Není načase s tím něco udělat?

Nechci ovšem znít přehnaně pesimisticky - nějaké první náznaky snahy už tu jsou. To když běžíte nad ránem podél řeky / silnice / lesa / cirkusu (nehodící se škrtněte) a v závislosti na ročním období se buď potíte nebo vyfukujete páru, je skvělé, když ten spolublázen, který funí druhým směrem, na chvíli přestane hlídat kadenci, přátelsky se na vás zazubí, kývne hlavou... Cokoliv. Toho si važte. Tím kývnutím vám říká: „Taky už nemůžu, ale nevzdávej to, jedem v tom všichni. Vůbec se mi nechtělo vstávat, ale jsem tady. Běhám. Protože mě to děsně baví.”

Kolikrát mi došlo, že vlastně hned nevím, jak zareagovat. Člověk sebou nervózně škubne, pohodí rukou jako kdyby si skřípl nerv a vyplivne s výdechem něco jako „hoj...” Nádhera. Tohle, že je důstojný pozdrav na trati? Copak si nezasloužíme víc? Lehce přiopilé „Ahooooooj!“ už nám zabrali. Ale nevadí, však my na něco přijdeme. Přijímám návrhy. A zatím - zatím se alespoň můžeme zdravit nějakým tím zakřepčením, když se snažíme nespadnout do pangejtu. Koneckonců, doopravdy jsme v tom přece tak nějak spolu, no ne?

Běhání je sportem jednotlivců. Ale když se budeme snažit aspoň trochu, tak brzo nebude.