Seriál pro začátečníky: do zimy jako cibule a ve funkčním oblečení

I zdánlivá maličkost, jakou je volba oblečení, může, pokud nesplňuje základní předpoklady, do značné míry radost z běhání pokazit. V současném období by oblečení mělo chránit před chladem, vlhkostí, v létě pak i před silnými slunečními paprsky, a přitom odvádět pot tak, aby se organizmus nepřehříval. Tak například i za poměrně teplého (obzvláště větrného) počasí lze vlivem propocení a bez dalšího intenzivního pohybu velice rychle prochladnout. Častou chybou v chladném počasí je volba krátkého oblečení, které nezakrývá hlavní svalové skupiny a klouby. Udržování jejich tepelné pohody je přitom velmi důležité z hlediska omezení rizika zranění. Jak se tedy nejlépe obléci právě za různého počasí a povětrnostních podmínek?

Podobně jako sportovní obuv zaznamenává i běžecké oblečení v posledních letech velmi výrazný skok kupředu a i zde se výrobci předhánějí s novinkami, z nichž jsou některé pro běžce skutečně užitečné. Cílem nových materiálů a technologií je co nejvyšší pružnost, odolnost, dobrá snášenlivost na těle, lehkost, udržování tepelné pohody a v neposlední řadě i funkčnost oblečení.

Výhodou funkčního prádla je, že nezadržuje vodu a pot odvádí dál od pokožky, čímž zabraňuje jejímu ochlazování. Dnešní materiály jsou rezistentní vůči mikroorganizmům a plísním a nedráždí pokožku. Současné oblečení navíc nijak neomezuje v pohybu a právě jeho přilnavost je podmínkou funkčnosti. Výhodou takového oblečení je v neposlední řadě i určitá komprese větších svalových skupin. Tento efekt je ještě výraznější u speciálního kompresního prádla. Před několika lety se mezi běžci začaly objevovat kompresní podkolenky, nyní je běžné i celotělové provedení. Výrobci udávají, že komprese je v tomto oblečení navržena tak, aby na určité části těla působila optimálním tlakem. Díky tomu by mělo dojít k povzbuzení krevního oběhu a zvýšení přísunu kyslíku do pracujících svalů. Stimulace krevního oběhu by měla napomáhat též rychlejšímu odplavování nežádoucích metabolitů, které vznikají ve svalech při intenzivnějším zatížení. Kompresní efekt rovněž snižuje mikrootřesy svalů při došlapech a tím urychluje jejich regeneraci.

Vrstvy První vrstva: spodní prádlo, nátělník, tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem. Druhá vrstva: trička nebo mikiny Třetí vrstva: bundy a větrovky

Moderní technologie si dnes poradí s jakýmkoliv počasím. Výrobci většinou nabízejí tři vrstvy běžeckého oblečení, které se navzájem funkčně podmiňují. Správnou funkci oblečení jako celku často zajišťuje jen správná skladba jednotlivých vrstev. První vrstva odvádí vlhkost z pokožky a shromažďuje ji na svém vnějším povrchu. Zde se vlhkost buď odpaří, nebo projde do další vrstvy oblečení. Pro zajištění správné funkce první vrstvy je nutné, abyste ji nosili přímo na těle, pod ostatními vrstvami, bez ohledu na počasí. Druhá vrstva má za úkol tepelně izolovat a hřát, což je důležité především v chladnějším počasí.Třetí, svrchní část oblečení zabraňuje průniku vody a profouknutí a poskytuje tak ochranu ve větru, dešti a sněhu. V chladném zimním počasí určitě nezapomínejte na čepici a rukavice.

Kromě optimální skladby oblečení je v zimním období více než kdy jindy důležité, abyste byli při běhu na silnici dobře vidět. Z bezpečnostních pomůcek lze vedle reflexních ploch na oblečení doporučit i reflexní vesty, bundy nebo pásky. Dále jsou vhodné malé, červeně blikající speciální lampičky, které lze také připevnit pomocí suchého zipu prakticky kamkoliv. Tyto pomůcky podstatně zvýší vzdálenost, ze které vás řidiči uvidí. Lampičky je někdy vhodné doplnit i o čelovku, která jednak osvětluje terén před běžcem a zároveň ho i více „zviditelňuje“.

Základní zásadou při výběru běžeckého oblečení je, aby vám bylo před vyběhnutím mírně chladno a při běhu se naopak příliš nepotili. Pokud tomu tak je, svědčí to o správné volbě oblečení a o vzájemném optimálním fungování všech jeho součástí. V praxi je vhodné vše vyzkoušet „na vlastní kůži“ a zjistit, jaká skladba oblečení vám v jakém počasí vyhovuje nejlépe.