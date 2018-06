Začátečníci: jak se naučit číst počasí a vyběhnout správně oblečení

Tak jako do práce ve stejný den dorazí kolega oblečený v „džísce“ s kšiltovkou a kolegyně už vytáhla stříbrnou lišku a tanga vyměnila za pořádný spoďáry, je individuální i oblékání běžců. I když seženete číslo a zeptáte se samotného Homoláče, v čem on dneska poběží, není vám to nic platné. Vy se stejně musíte naučit znát své tělo a na základě nabytých zkušeností předpokládat, v čem mu bude dobře.

Čím se řídit: teplota vzduchu



vítr



vlhkost



jakým tempem hodláte běžet



jakým terénem poběžíte



zkušenost vlastního vnímání pocitové teploty

Teplota vzduchu

Mrkněte, kolik je venku stupňů, koukněte, jak jsou lidé na ulici oblečení, a podle zkušeností hned víte, „na co to dneska bude“. Pokud ne, inspirujte se v článku, který se zaměřuje na oblékání v určitých teplotách (najdete ho zde).

Vítr

Vlají-li všechny listy sousedovic břízky kolmo jedním směrem, je vám hned jasné, že na oblečení budete muset přidat. Na délce (rukávů, nohavic), ideálněji na jedné vrstvě. Ohýbá-li se celá břízka do pravého úhlu, radím vůbec nevyběhnout z hlediska nebezpečí poletujících těžkých předmětů a padajících větví.

Tip: Materiály označené windstopper skutečně fungují. Jsou prodyšné, ale neprofouknou. Pocitové teplo rázem stoupne o několik stupňů.

Vlhkost

Déšť nejenže neznamená stopku běhání, ale dokonce si vás lidé ani nemusí plést s prchajícím pracovníkem z ebolacentra. Pláštěnky a kukly nechte doma. Vezměte si vlhku odolnou šustku nebo tenkou softshellku. Jeli-li nad deset stupňů a nefouká, postačí jen dobře navrstvit trička, aby si ve vlhku tělo drželo svou teplotu. Nohy žádnou speciální ochranu nepotřebují, ale sáhněte po botách, které nekloužou.

Tip: Materiály odolné vlhku najdou nejvíce využití za deště v teplotách nad 0 až 10 stupňů. Výborná je i kšiltovka do deště. Má rozložitý kšilt a oproti klasické funkční neproprší, tudíž se potůčky nebudou pokoušet udělat z vašeho make-upu impresionistické dílo.

Kšiltovka určená přímo do deště neproprší a má široký kšilt. Do deště je nejlepší použít šustku, sofshellku, a je-li více než deset stupňů, stačí navrstvit vícero triček. Zkuste vrstvit vícero tenkými vrstvami. Neodhadnete-li počasí, jednu můžete odebrat a sbalit do ruky nebo zavázat kolem pasu.

Jakým tempem hodláte běžet

Plánujete-li běh v anaerobním pásmu nebo závod, můžete se obléci lehčeji.

Zkuste si pořídit bundu, která je variabilní. Tato má vepínací zateplovací vložku ve tvaru vesty. Vesta lze použít i zvlášť.

Moc to ale nepřehánějte. Myslete na to, že při rozklusání a vyklusání můžete prochladnout.

Tip: Na zahřátí a vyklusání si vezměte starou, třeba bavlněnou, mikinu, kterou si pak schováte na do koruny nejbližšího křoví. Shrábne-li ji mezitím lapka, můžete to považovat za charitu a v diářku odškrtnout dobrý skutek na tento den.

Jakým terénem poběžíte

Už víte, v čem chcete vyběhnout. Když pálí sluníčko přihlédněte k tomu, zda poběžíte nekrytým terénem, když bude naopak chladno, bude v údolí podél řeky vlhko a vlezlo, stejně jako při větru bude na kopci bez stromů a domů foukat ještě víc.

Osobní zkušenost vlastního vnímání pocitové teploty

A teď to nejdůležitější: můžete se zeptat kamarádky, co si bere ona, ale stejně dejte na sebe. Ačkoliv jsem v normálním životě chronicky ledová a můj partner topí za oba, při běhu to máme opačně. Oblékám-li si triko s dlouhým rukávem a na to s krátkým, on k tomu přihodí ještě šustku a oba se pak venku shodneme na tom... no ano, že on měl nechat doma šustku a já zase tričko s krátkým rukávem. Je to nikdy nekončící příběh.

Zvolte jednu vrstvu takovou, kterou sbalíte lehce do ruky, nebo zavážete kolem pasu.

Proto radím: Oblékejte se v zimě do vícero tenkých vrstev a jednu volte takovou, která se dá lehce sbalit do ruky nebo zavázat pohodlně kolem pasu. Vždy se snáze za běhu reguluje teplota, když máte na sobě tričko s krátkým rukávem, s dlouhým rukávem a tenkou profouknutelnou šustku, než tričko s krátkým rukávem a silnou softshellkou.

Tip: tunel (použijte ho jako čepici, čelenku, nákrčník, u drobných lidí jako bederní pás nebo ho pouze omotejte kolem zápěstí, aby čekal na svou příležitost), tričko nahoře na zip (je-li vám teplo, pomůžete si i větráním rozepínáním u krku), kapuce (v závodě by mohla obtěžovat, ale jinak dobře ochrání uši, když se zvedne vítr)