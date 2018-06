Běžecká etiketa: sedm pravidel, která by měl dodržovat každý z nás

Velkou knihu běžeckých pravidel byste sice v knihkupectvích i na internetu hledali marně, ale přesto se můžete setkat s velkým množstvím pravidel a pouček, kterými by se měl každý správný běžec řídit. Některá z nich jsou pro běžeckou komunitu zásadní, ale ne každé pravidlo, na které narazíte, stojí za dodržování. Na následujících řádcích jsme vybrali sedmero pravidel, která by pro měla být pro slušně vychovaného běžce naprostou samozřejmostí.



1 Neodhazujte odpadky

Prvním a nejdůležitějším pravidlem je neodhazovat odpadky. Ano, obal od gelu je po použití olepený a do kapsy ho budete strkat s odporem, ale řešením v žádném případě není ho jednoduše zahodit. Je jedno, jestli běžíte v lese, nebo na městské cyklostezce. S jakýmikoliv odpadky zacházejte s rozumem a vyhazujte je do košů a popelnic nebo je můžete umístit do sáčku, který vyhodíte, až se dostanete zpátky do civilizace.

2 Dodržujte zákazy

Toto pravidlo se bude týkat převážně běžců, kteří dávají přednost pohybu v horském terénu. Národní parky a CHKO totiž mají poměrně přísný soupis pravidel, která byste měli dodržovat. Například na Slovensku je velmi běžný zákaz vstupu do národních parků v nočních hodinách nebo v určitých měsících. Tyto zákazy nejsou kvůli šikanování běžců a turistů, mají zajistit alespoň částečný klid místní divé zvěři, proto buďte ohleduplní a zákazy respektujte.

3 Respektujte ostatní běžce

Respekt byste měli projevit také vůči svým soupeřům na běžeckých závodech. To, že vás bude předbíhat někdo o desítky let starší nebo naopak mladší, ještě neznamenám že takovému běžci „nastavíte nohu“ nebo ho nepustíte před sebe. V některých okamžicích je potřeba potlačit své ego a dát rychlejšímu běžci přednost, abyste mu nebránili v cestě. Ohleduplní ale musí být i rychlíci, kteří se k pomalejším běžcům blíží zezadu. Přiřítit se s rozčileným křikem za záda někoho pomalejšího a očekávat, že kvůli vám okamžitě uskočí do škarpy, určitě není to pravé.

4 Dodržujte dopravní předpisy

Jako předjezdec jsem se na několika běžeckých závodech setkal až s překvapivým množstvím běžců, kteří naprosto ignorovali základní dopravní předpisy a svým chováním zablokovali úzkou cyklostezku, což vedlo k několika nepříjemným situacím. Přitom stačí držet se v pravo a zbytečně neuhýbat do protisměru. To samé se od běžců očekává nejen při závodech a na cyklostezkách, ale i při sólovém běhu po silnici, kde se naopak držte na levé krajnici. Kromě správné volby strany nezapomínejte ani na dávání přednosti a signalizaci změny směru běhu. Vyhnete se tak nepříjemným kolizím s dalšími běžci, cyklisty nebo bruslaři.

5 Dbejte na svou bezpečnost

Další pravidlo míří na vyznavače běhání v horách. Tentokrát nejde o to, abyste neohrozili nebo neomezili provoz ve svém okolí, ale abyste byli schopni vyřešit případné krizové situace. Na odlehlé pěšině uprostřed českých hor přitom může způsobit krizovou situaci i taková banalita, jako je podvrtnutý kotník. Pokud vyrážíte na sólový běh mimo civilizaci, noste s sebou vždy plně nabitý mobilní telefon, izotermickou fólii a dostatečnou zásobu tekutin. Pokud o své zdraví chcete dbát ještě více, rozšiřte povinnou výbavu o lehkou lékárničku a nezapomeňte předem upozornit své blízké, kam máte namířeno a kdy se hodláte vrátit domů.

6 Nekombinujte běh s jízdou v MHD

S tímto pravidlem se vrátíme zpátky do města a jeho nástrah. Pokud vás někdy napadlo, že by bylo super kombinovat běh s jízdou v MHD, pak zvažte, jestli je dobrý nápad nastoupit zpocený a ulepený do autobusu, tramvaje nebo metra. Obzvlášť ve špičce totiž své potenciální spolupasažéry příliš nepotěšíte, ale ani poloprázdný autobus neznamená, že je vše v naprostém pořádku. Máte-li na výběr, volte vždy jízdu MHD jako první a teprve pak pokračujte během. Vyhnete se nevraživým pohledům a dost možná i ostřejší konfrontaci s řidičem nebo nespokojeným pasažérem.

7 Hlídejte si svůj čtyřnohý doprovod

Běhání se psem je super a spousta lidí si lepšího sparing partnera ani nedokáže představit. Ne každý však má rád psy tak jako vy, proto byste měli mít svého čtyřnohého miláčka plně pod kontrolou. Na cyklostezkách i mimo ně se budete denně setkávat s množstvím lidí, kteří se mohou psů bát nebo jimž prostě kontakt s nimi není příjemný. A vy byste měli jejich postoj tolerovat. Kromě toho se vyhnete nepříjemným kolizím, kdy cyklista přehlédne vodítko napnuté přes celou šířku cyklostezky nebo prudce zabrzdí, protože se váš psí doprovod rozhodne zničeho nic zastavit nebo změnit směr běhu.