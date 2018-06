Jak se může běžec bránit nachlazení a jak se vrátit do tréninku

1. Přiměřeně se oblékejte

Pokud jde o oblečení, dělá běžec na podzim dvě chyby. Buď se oblékne málo (ještě totiž nezaznamenal, že už není léto), nebo se obleče moc (aby se nenachladil), takže se po zahřátí, tedy spíš přehřátí, rozepíná, či svléká. Problém je v tom, že už je zpocený a rychlé ochlazení s sebou přináší právě nachlazení.

Takže než vyběhnete, koukněte se na teploměr, nebo ještě lépe vyjděte na chvíli ven, zjistěte na vlastní kůži teplotu a podle toho se oblečte tak, abyste při vybíhání cítili mírný chlad. A nezapomeňte na pokrývku hlavy. Zpocené čelo, či zátylek, k němuž přímo proudí chladný vzduch, jsou totiž přímo zárukou nachlazení.

2. Po doběhnutí hned do sprchy a do suchého

Běháte-li s přáteli, je riziko nastydnutí hodně vysoké. Je zakleto ve větě: "Počkej, ještě tohle jsem ti chtěl říct…" Jedinou správnou odpovědí je: "Teď prosím ne, musím rychle domů a do suchého, nechci nastydnout, taky bys měl běžet." Nejčastější příčinou nachlazení je totiž zakecání se s přáteli. Kupodivu pak vždy tvrdíme "Ale vždyť jsem nikde neprochladl!", protože to zakecání si prostě nevybavujeme. Pokud jezdíte na trénink někam autem, vezměte si do něj i věci na převlečení, aspoň triko, ať nejedete domů v propocených věcech.

3. Pokud můžete, choďte všude pěšky

V období chřipek, kdy těžko rozeznáte, zda je člověk vedle vás "jen" nastydlý, nebo kýchá, protože chytil bacil, je nejlepší zapomenout na prostředky hromadné dopravy a všude chodit pěšky. Kromě toho, že nic nechytíte, to pomůže i vašemu tréninku. Zcela přirozeně tak zvyšujete svou základní fyzickou kondici, mohou k vám sluneční paprsky, čímž posilujete imunitu, a ještě ušetříte.

Teď se podíváme, co s tím, když už nás nachlazení nebo chřipka postihne.

Kdy běhat a kdy ne

Platí nepsané pravidlo, že když máme zdravotní problém, který nesestoupí pod úroveň krku, rozuměj, který nezasáhne průdušky a plíce, můžeme běhat, ale jen hezky zvolna, tak na úrovni 65 až 70 procent své maximální tepové frekvence (TF). Prostě jen tak, abychom se lehce zahřáli, a tím pomohli tělu bojovat proti mrchám v nás. Jestliže se však náš zdravotní problém posunul níže, tak neběhat, necvičit! Omezte pohyb na minimum. Pokud to nedodržíte, koledujete si nejen o to, že se váš zdravotní problém povleče, ale můžete vážně ohrozit i své srdce a mít v blízké době problémy i s klouby. Takže bacha.

Jak to léčit?

Já léčím nachlazení pitím čajíčků, zvýšeným příjmem tekutin, třeba ve formě vývarů a polévek. Dělám zkrátka vše pro to, abych udržoval tělesnou teplotu blízko té, jež umožní mému tělu se co nejrychleji s problémem vypořádat. K lékům sahám jen v nejnutnějším případě, jsem spíš zastáncem toho, že když má tělo čas a prostředky (vitamíny, minerály, stopové prvky), dokáže se s tím vypořádat samo a navíc si vytvoří protilátky. Když nemoc zastavím lékem, za pár dní to mám zpět. Jenže já chci na podzim i v zimě běhat, ne se s něčím pořád prát. A poslední rada: dostatečně spát. V období, kdy jste nachlazeni, se snažte spát osm hodin denně.

Jak se vrátit do tréninku?

I když trvá nachlazení krátce, třeba ani ne týden, nemyslete si, že když už se cítíte dobře, je vše úplně v pořádku. Dejte tělu ještě pár dní na adaptaci do normálního procesu. Proto doporučuji i v tomto případě dát si nejdříve dva lehčí tréninky s volným dnem mezi nimi, to znamená v rozsahu 30 až 45 minut a v tempu do 75 procent TF max. Trvá-li výpadek více než týden, ale ne více jak dva, doporučuji zařadit před tím, než zase vběhnete do svého pravidelného tréninku, tři volné tréninky týdně. Je-li nucená přestávka delší než dva týdny, nešlo zřejmě jen o nachlazení, ale o něco vážnějšího, a tam rozhodně radím věnovat postupnému návratu do normálního tréninku alespoň týden.

Miloš Škorpil je zakladatel serveru bezeckaskola.cz a čestný šéfredaktor Rungo.cz

