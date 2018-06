Jak se rodí běžecká bota? Ptali jsme se vývojářů

V letošním roce se výrobci opravdu snaží a jedna revoluční novinka střídá druhou. Hned v lednu přišel adidas s velkolepě uvedeným modelem Ultra Boost, od kterého si slibuje velký úspěch. Jen pár dní nato se v centru New Yorku pochlubila se svou novinkou Puma a prozatím poslední na řadu přišel Reebok s oživením legendárního vzduchového systému Pump. Jak se ale tvoří novinky, které jsou zbrusu nové od podrážek až ke tkaničkám? Měli jsme možnost popovídat si s vývojáři z adidasu o tom, jak probíhá vývoj nové běžecké boty.

Ať už se jedná o vývoj radikálně revoluční, nebo pozvolně evoluční, postup při návrhu běžeckých bot je vždy obdobný. Každý produkt obsahuje velké množství prvků, které je potřeba otestovat a upravit tak, aby byly použitelné nejen v laboratorních podmínkách, ale i v praxi.

Každá větší značka má k dispozici obrovské vývojové centrum a množství elitních atletů i hobby běžců, kteří se přímo i nepřímo na vývoji každé novinky podílejí. I tak ale zpravidla trvá tvorba každého nového modelu několik let, než je možné ho vypustit na trh.

Na začátku je vždy nápad a nový materiál, který je potřeba implementovat. Tento proces je poměrně náročný, protože běžecká bota během svého života dostává pořádně do těla a její vlastnosti by se v průběhu používání měly měnit co nejméně i přes veliký tlak, který je na ně kladený.

Klíčové pro vývoj je rozdělení boty na tři části - podrážka, tlumení a svršek. Každá z těchto částí pak prochází složitým kolečkem změn a nových začátků, než je možné přejít do dalšího stádia.

Vzhledem k tomu, že u nových modelů nemají vývojáři z čeho vycházet, je potřeba použít k postupnému ladění starší zavedené produkty. Ty se vybírají podle přesně daných požadavků a ve výsledku tak máme tři zcela rozlišné boty, z nichž každá nese jednu část připravované novinky.

U podrážek se testuje především přilnavost použité gumy v porovnání s odolností proti opotřebení. Tyto faktory ovlivňuje nejen tvrdost směsi, ale i její barva a další proměnné. Mezipodešev musí především kvalitně tlumit, reagovat na případné terénní nerovnosti a i tady je velmi důležitá životnost a tvarová stálost. Svršek musí příjemně obepínat chodidlo a největším oříškem pro vývojáře je odstranění všech kritických míst v ohybech boty, ve kterých by se textilie mohla párat.

Například u nového modelu adidas Ultra Boost se použitý pletený svršek testoval na závodce Adizero Adios, která se nejvíce blížila potřebným požadavkům. Podrážka i mezipodešev se pro změnu testovaly na odlišných botách.

Teprve až se celá část pečlivě odladí, je možné spojit ji s další a znovu je testovat, tentokrát už dohromady. Finální spojení všech tří částí do zbrusu nového modelu je až pomyslnou třešničkou na dortu.

Ani tady ale práce nekončí a všechny části spojené v jeden celek je potřeba ještě ve finále doladit tak, aby fungovaly při běžném použití tak, jak se od nich očekává.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert