Musím zhubnout ještě 30 kilo, ale Vánoc se nebojím

Nenapadlo mě, jak těžké bude poradit lidem, kteří s váhou sice bojují, ale v tuto chvíli cíleně nehubnou. Pro mě je to snadné – mám stravovací plán, se kterým umím pracovat a kterého se samozřejmě držím, a cvičím. Od léta jsem takto zhubla skoro sedm kilo a celkem už mám dole třiadvacet kil. Do svých třicátých narozenin v lednu budu mít pod sto kil (už mi zbývají jen necelá dvě kila).

Stručný návod na udržení váhy: Prevence – vařit a péct jen reálné množství



Zabalit návštěvám cukroví na oplátku



Chystejte si menší množství a častěji doplňujte



Nechoďte na návštěvy hladoví



Nestyďte se nedojíst



Ochutnejte jen tři kousky, na které máte chuť



Zaplňte si žaludek vodou



Po svátcích vařte odlehčeně



Zajděte si na procházku



Hlavně v klidu!

Ráda bych proto navrhla návod pro přežití Vánoc pro dva typy lidí:



Člověk aktivní, který řeší váhu

Člověk neaktivní, který řeší váhu nebo aspoň nechce přibrat

Máme samozřejmě lidi, kteří jsou aktivní a váhu řešit nemusí, ti si dají, co chtějí, většinou budou vědět, co jim udělá dobře, a ať si dají cokoliv, stejně to vyběhají. A pak máme lidi, kteří jsou neaktivní a je jim jedno, jestli přes Vánoce přiberou. A tak se nacpou podle libosti. My ostatní nad tím ale musíme přemýšlet. Následující návrhy tedy berte opravdu pouze jako návrhy, já se budu řídit tím prvním, který pro mě fungoval už loni.

1. Člověk aktivní, který řeší váhu

Jako člověka aktivního beru takového, který si uvědomuje, že pro své tělo musí něco dělat, a nějakým způsobem kompenzuje celkový nedostatek pohybu a nevyváženost stravy, ať už změnou jídelníčku, nebo pohybem navíc nebo ideálně kombinací obojího. Takový člověk se vlastně nemá čeho bát. Celou dobu dodržuje pravidla a jedno vybočení v podobě kalorické sváteční večeře a pár kousků cukroví s jeho plánem nijak nezamává.

Říkám jedno vybočení. Neznamená to ládovat se týden v kuse cukrovím a smaženými řízky. Není nic špatného na tom si jednou za čas dopřát v rámci sváteční nálady nějaké dobroty, pokud jinak sekáme dobrotu celou dobu, a navíc to stejně půjdeme vyběhat. Pokud se i člověk aktivní bojí, že se dostane na scestí, může se inspirovat v návodu pro člověka neaktivního.

2. Člověk neaktivní, který řeší váhu nebo aspoň nechce přibrat

Člověk neaktivní by byl v tomto případě někdo, kdo se ještě nevydal na cestu zhubnutí a buď stále váhá, nebo neví jak do toho – důvodů může být spousta. Nebo je mu to třeba jedno, ale nerad by navíc přibral. Pro něj to bude složitější, ale ani tady není třeba házet flintu do žita. Logické by bylo nic z toho nejíst a byl by klid, ale člověk se nestane ze dne na den asketou. A proč taky.

Nejlepším receptem je v tomto případě prevence. Pokud můžete množství cukroví či jídla doma ovlivnit sami, máte napůl vyhráno. Pokud tedy můžete, udělejte cukroví jen třeba tři druhy a od každého jednu várku. Vydrží vám na dva až tři dny a potom už prostě nebude. Pokud donesou návštěvy další cukroví, nabalte jim na oplátku stejné množství toho vašeho – tím se množství cukroví v domě nezvýší a vy si obohatíte chutě. Na talířek nachystejte vždy menší množství cukroví. Pokud ho budete muset častěji doplňovat, aspoň se u toho projdete.

Na návštěvy nechoďte hladoví, nebojte se nedojíst, pokud jste pozvaní třeba na sváteční oběd (pokud už musíte vysvětlovat, proč jste nedojedli, vymluvte se na bohatou snídani nebo cokoliv jiného). Cukroví na návštěvě ochutnejte třeba jen tři kousky, na které máte největší chuť, a zapijte je vodou. Zaplní se vám žaludek a nebudete mít další chutě. Pokud můžete už na Štěpána vařit něco odlehčenějšího, vaše tělo vám poděkuje (chápu, že 25. ještě dojídáte zbytky, ale opět, pokud uděláte salátu i řízků půlku co loni, nebude třeba dojídat je tři dny). Zkuste třeba dobrý krůtí plátek s rýží a zeleninovým salátem.

Důležitý bude v onu dobu pohyb. Každý krok se počítá, takže vyrazte s rodinou, se psem nebo prostě jen tak sami na procházku – ideálně každý den aspoň půl hodinky. Když nic jiného, lépe vám vytráví a vy si dobroty o to víc užijete, když budete vědět, že jste pro své tělo něco udělali. Běžci vědí, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Pokud se vám však nebude chtít do deště nebo do vánice, udělejte si doma diskotéku a zaskotačte si u „Goťáka“ nebo vymyslete s rodinou jinou formu pohybu.

Ze všeho nejdůležitější ale je – nestresujte se. Udělejte si pohodu, vykašlete se na to, jestli máte umytá okna nebo jestli se vám připálilo cukroví. Vánoce jsou takové, jaké si je uděláme. A pokud se vám přes všechno podaří nějaké to kilo nabrat, pak si přečtěte můj blog Heavy Runner, třeba vás nakopne s tím po Novém roce něco udělat.