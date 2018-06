Jak prát po běhu: co na to čtenáři

Tomáš Kašpar: Otázka spíše na pánskou část skupiny: Jak to děláte, když je manželka, přítelkyně nebo maminka pryč a máte si vyprat sportovní oblečení, které se z 90 procent nemá prát v pračce? Ignorujete to, perete ručně, nebo v tom běháte dál? Dneska k tomu došlo, teď jsem pral přes půl hodiny všechno ručně. Jediné, co dávám do pračky, jsou trička, kterých mám tolik, že bych od umyvadla nevylezl celý den.

Michal Bilka: Peru v pračce na hodně šetrný program, používám přípravek na sportovní věci Perwoll Sport Active a žádný problém.

Tomáš Kašpar: Ten je super, na trička mám vak, aby se vlákna nezatrhla o buben.

Robert Kautz: Všechno do pračky. Za deset let jsem s žádným sportovním oblečením neměl problém.

Tomáš Alex: Necky, valcha, mýdlo s jelenem… jaképakcopak.

David Kopelent: Pračka, v závěsu sušička a je to ready na další výběh. Žádný problém s oblečením jsem ještě neměl. Není čas ztrácet čas.

Vít Kutnar: Vlastně mám jednu roky prověřenou metodu. Všechno mokré a špinavé oblečení hodíš ihned po doběhnutí v koupelně viditelně na zem a jdeš rychle pryč. Druhý den se to samo objeví voňavé a složené ve skříni a můžeš znova vyrazit. Funguje to spolehlivě a je to pohodlnější než pračka a sušička.

Tomáš Kašpar: Prvně bych dostal pár facek a pak bych šel prát. Ale kdo ví, časem?

Jirka Stejskal: Vždy pračka. Pokud není (například na služební cestě v cizině), tak do sprchy oblečen, poté pověsit ve sprše a nechat uschnout. Nefunguje to dlouho, ale pár dní to vydrží.

Jindra Bráza: Já to dělám jednoduše, doběhnu, sundám triko i další propocené věci, šoupnu je rovnou do umyvadla, napustím vodu a za hoďku dvě je vyndám, pověsím na ramínko do sprchového koutu, nechám vyschnout a je to.

Michael Bronson: Pračka má možnost režimu ruční praní, ne? Jinak klidně na 30 stupňů a ždímání na 400 otáček a nic by se nemělo stát. Kromě toho, že to bude vyprané.

Tomáš Zahálka (čtenář známý tím, že běhá v kiltu, poznámka red.): Maximálně opláchnu tričko, spodní díl, sukně vyvětrá sama.

Pavel Berushka Klásek: Vše dávám do pračky - máme tam program na 30 stupňů a na 15 minut. A suším na balkoně, protože na sušák už se nevejdu. Důležité ale je, sundat to tak 15 minut před dalším během, jinak je to pěkně studené

Michal Hrabec: Jo, jo, taky mám program fitness.

Tomáš Kašpar: A funguje to? Postava jak z časopisu?

Jakub Špitzer: Na co prát, když to stejně bude zase smrdět, až přiběhneš domů. Do té doby, než se ti manželka/přítelkyně/maminka/kdokoliv vrátí domů, to vydržíš.

Michal Hrabec: No, Envy má hezké popisky na oblečení, kromě piktogramů, jak prát, sušit a podobně, je tam: Zeptej se své mámy, ta to ví nejlíp.

A ještě trochu na téma technických materiálů:

Ales Polasek: V čem perete technické prádlo, jak z umělých materiálů, tak z Merina? Jaké máte zkušenosti? Speciální prací prostředky na to určené nejsou nejlevnější. Vím z internetu, co by neměly obsahovat (aby zůstal materiál funkční), ale kromě oněch speciálních přípravků jsem nezkoušel nic. Líbilo by se mi něco, co obsahuje nejméně chemikálií, uvažuji o gelu z mýdlových ořechů…

Jindra Bráza: Voda a mýdlo s jelenem.

Josef Sladkovský: Prací prostředky od firmy Nikwax... ale jak píšeš, je to dost drahý.

Jiří Hardoš: Atsko Sport Wash, spokojenost, ale taky není zrovna levnej.

Jan Procházka: Peru to normálně ve Woolite a podobných tekutých svinstvech. Za ty roky se mi nestalo, že bych měl nějaký problém s funkčností funkčního oblečení… ale nevidím do toho, tuhle věc jsem nikdy neřešil moc do hloubky.

Radek Čada: Technické materiály peru normálně. Žádný spešl přípravky, většinou to je umělý, takže tomu neublížím, Merino peru v tekutém prášku v ruce, teda většinou manželka.

Michael Bronson: V létě hned po běhu vymáchám ve vodě z nejhoršího a po uschnutí projedu detektorem prašivosti, zda to můžu ještě použít.

Kristina Házová: Peru v čemkoliv, hlavně bez aviváže. Momentálně mě baví Perwoool na funkční prádlo, voní – a dlouho, v podstatě ještě když jde oblečení zase do pračky, ještě stále voní…

Jan Procházka: To moje voní po konvalinkách i po třetím propocení za sebou. To byla jen legrace, to víš, že peru.

