Podívejte se, jak nám Rungo.cz změnilo život. Takhle to začalo

Ten příběh je starý více než půl roku. Vše se dalo do pohybu díky neuvěřitelné energii lidí, kteří se na startu vůbec neznali.

Vše odstartovalo během května nápadem vyzvat čtenáře a každý měsíc soutěžit o naběhnuté kilometry. Tehdy ještě na Xman.cz. Ale už po pár dnech mi bylo jasné, že můj dva a půl roku starý sen o běžeckém webu se musí dát do pohybu.



Rungo má základ v srdci, a to nejen v mém, ale především těch, kteří stáli na začátku nebo se přidali či přidávají. Nejsme dokonalí, ale to je vlastně skvělé, protože nás tím pádem čeká dobrodružná, byť dlouhá cesta. A na to já se těším každý den.

Rungo.cz vyslal tak obrovský impuls, že mu ze síly neubralo ani půl roku fungování. Naopak.

Běháme srdcem a v tom je naše tajemství. Krásné svátky a pamatujte, že život není jenom o naběhaných kilometrech.