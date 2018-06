Jak moc vás mohou zpomalit těžké běžecké boty?

Vzhledem k tomu, že se naše tělesná hmotnost pohybuje v desítkách kilogramů, se může zdát, že těch pár gramů navíc už nemůže mít naprosto žádný efekt. Zkuste se ale zeptat cyklisty, jaký rozdíl udělají o sto gramů lehčí zapletená kola.



V cyklistice je to sice přece jen něco jiného, ale stejně jako točící se kola představují i naše chodidla obutá do běžeckých bot nejpohyblivější část celého mechanismu. S každým krokem totiž musíte nohu nejprve zakopnout a pak ještě zvednout kolena před sebe, než se chodidlo opět dotkne země. Při představě, že tento krouživý pohyb vykonáváme v průměru 180krát za minutu, je jasné, že i pouhých 100 gramů navíc nebude zcela zanedbatelných. Rychlým výpočtem nám totiž vyjde, že sto gramů navíc znamená, že každou minutu musíte zvednout o osmnáct kilogramů více než v lehčích botách.

Test s olověnými botami

Studií na toto téma není příliš a až doposud se jako zdroj informací brala jedna poněkud vousatá z roku 1980, která tvrdí, že každých 100 gramů navíc znamená, že pro běh spotřebujete o jedno procento více energie.

Tato studie však byla v praxi ověřována spíše zřídka, proto se rozhodl této problematice věnovat Wouter Hoogkamer z University of Colorado Boulder.

Ve své práci využívá Wouter speciálně upravené závodky Nike Streak, které upravil na hmotnost přesně 200 gramů. Aby se zamezilo odchylkám způsobeným různou úrovní tlumení a celkové konstrukce bot, měřily se rozdíly na stejných botách, do kterých ale byly našité tenké olověné plátky, aby se hmotnost zvýšila na 300 a následně na 500 gramů.

Základem celé studie byl test běžecké ekonomiky, tedy kolik energie běžci spalují při konstantním tempu vypočítaném individuálně podle VO2 max. Podle tohoto testu, který se opakoval s různě těžkými botami, se vědci dobrali k očekávanému výsledku. Každých 100 gramů navíc znamená vyšší spotřebu energie o 1,11 procenta.

Jiná rychlost, jiný rozdíl

Rozdíl ovšem nastal v momentě, kdy testovaní běžci měli běžet test na tři kilometry. Průměrná rychlost při tomto testu byla výrazně vyšší a jeho výsledky ukázaly, že rozdíl byl tentokrát pouze 0,78 procenta. Může to tedy být tak, že čím rychleji běžíte, tím menší efekt má hmotnost běžeckých bot na spotřebu energie? Odpověď je jednoduchá: ano. Rozdíly nejsou velké, ale v laboratorních podmínkách se potvrdilo, že při vyšších rychlostech má hmotnost bot opravdu nižší dopad na celkovou ekonomiku běhu.

Kupovat, nebo nekupovat lehčí boty?

Co z toho všeho tedy vyplývá? Pokud uvažujete o překonání osobního rekordu na vytrvaleckých tratích, nebo byste rádi dosáhli na vysněnou metu, od které vás dělí pár vteřin, investice do lehounkých závodek se vám rozhodně vyplatí. Budeme-li brát jedno procento jako relevantní a obecně platnou hodnotu, bude to znamenat, že při půlmaratonu za 1:30:00 budete s lehčími botami rychlejší o 54 vteřin.

V žádném případě ovšem nedoporučuji jít a koupit ty nejlehčí běžecké boty, na které narazíte. Ve většině případů to na delších tratích může být kontraproduktivní. Obzvlášť těžší běžci dopadající přes patu chtě nechtě potřebují mohutnější vrstvu tlumení. Ta zajistí, že v druhé polovině půlmaratonu nebudete muset závod vzdát, protože máte z tenkých závodek naprosto rozmlácená chodidla.

Nejen na hmotnosti záleží

Z osobní zkušenosti musím říct, že nejen hmotnost je pro rychlost běhu zásadní. Některé rozdíly sice prakticky není možné měřit, ale ve srovnání s pohodlnými, ale pomalými tlumenými objemovkami jsou tempové a závodní boty pocitově mnohem rychlejší nejen kvůli nižší hmotnosti. Záleží také na vyšší tuhosti tlumicí vrstvy a jejím správném tvaru. V rychlostně orientovaných závodkách s tužším tlumením je radost běžet rychle. Taková bota vás při každém kroku doslova nakopne a nutí udržovat svižnější tempo.