Jak jsem soupeřila s běžeckou mílí

Dle informací, stále pouze facebookových (protože akce neměla webovou stránku v češtině, registrační email neobsahoval žádné informace o samotném běhu), jsem se dostavila na Štvanici před druhou hodinou odpoledne. Zde jsem zjistila, že informace z facebooku od pořadatelů byli chybné. Čip na měření času se musí vyzvednout na náměstí Republiky, v místě cíle běhu. Ještě, že je náměstí Republiky vzdálené jen jednu míli od Štvanice.



Organizátoři na Štvanici mi nedokázali říci, kdy bude start, jestli ve čtyři nebo ve tři hodiny. V místě cíle, náměstí Republiky, jsem vystála frontu a vyzvedla si čip. Startovní trička se ale rozdávala na Štvanici. Takže šup šup zpět na Štvanici, na místo startu.

Na Štvanici jsem vystála frontu na registraci. Obdržela tričko, kuponek na Red limošku pro sportovce a lísteček s hodinou a minutou mého startu. Je dobré, že dárek od sponzorů byl vydáván na kuponky, nemohlo se tak stát, že nezbude na všechny jako při jiných akcích.

S hrůzou jsem zjistila, že startuji až za dvě a půl hodiny. A abych nemusela sedět na zadku na trávě, šla jsem na náměstí Republiky, projít se po Palladiu.

V místě cíle jsem si nechala tašku s věcmi. Bylo možné osobní věci ponechat i na místě startu v autě pořadatelů. Ty pak věci odvezli do cíle. Prostor pro úschovu věcí byl dobře organizován. Dostala jsem na ruku náramek s číslem. Toto číslo se shodovalo s číslem umístěným na mé tašce.

A kráčím si to na Štvanici. U startu se nás nesešlo mnoho. Více lidí odradilo, že mají dvě a více hodin čekat. Startovala jsem skoro o patnáct minut dříve, než jsem měla. A to jsem byla u registrace mezi prvními. Dostala jsem tedy hodinu a minutu svého startu relativně brzy, od startu prvního běžce. Myslím, že by na start přišlo více lidí, kdyby věděli o možnosti dřívějšího startu.

Startovalo se po dvaceti sekundách. Vždy vystartovaly malé skupinky (dvojice, trojice, max. čtveřice), což bylo v pořádku, protože se na start pěkně všichni vešli. Trasa byla organizátory dobře značená. Probíhala za běžného silničního provozu!

Cíl byl moc pěkně osvícen. Musím ho pochválit! Ani nevím, jak bych prostor cíle přesně popsala. Prostě to bylo hezký. Koho to zajímá, jistě dohledá fotky na netu.

Líbil se vám článek? Všem článkům od čtenářů nyní můžete dávat hlasy a odměnit tak autory za jejich práci. Pokud se vám článek líbil, klikněte dole pod článkem na tlačítko Článek se mi líbí. Autory nejlépe hodnocených článků pak každý měsíc odměníme.

V cíli jsme obdrželi další Red limošku pro sportovce. Osobně mi to nevyhovovalo, uvítala bych spíše vodu. Voda byla k dostání ve stanu u úschovy zavazadel, což bylo od cíle trochu dál. Když jsem se k malému barelu s vodou dostala, došly plastové kelímky.

Akce nebyla organizačně zvládnutá. Organizátoři nevěděli kdy se bude startovat ani jestli si musím pro čip dojít na náměstí Republiky nebo jestli se budou čipy vydávat i na Štvanici. Registraci (čipovou i startovací) zajišťovala jedna slečna, takže se tvořili fronty. Čas mezi registrací a startem byl příliš dlouhý, což mnoho lidí odradilo.

Akce byla zdarma. Kdybych měla za to, že někde budu 2,5 hodiny čekat, ještě platit, byla bych hodně naštvaná. Takhle jsem byla naštvaná jen málo. Vydržela jsem až do konce ( i když jsem měla v plánu taky odejít, ale zajímalo mě, co bude dál), abych se s Vámi mohla podělit o své zážitky. Teď už jen vyčkat na můj výsledný čas. Ten mi má dorazit na email. Jsem zvědavá kolik dní na něj budu čekat.