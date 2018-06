Jak jsem si začal užívat závod

Už den před závodem byl úplně jiný než ty před jinými závody, kdy proběhlo pouze lehké rozklusání a jinak odpočinek. Aktivit jsem si naplánoval dost a ne všechny se ukázaly jako ty pravé. Budíček v 6 nebyl příjemný a začal jsem tušit, že dneska to bude hodně o hlavě. Po příjezdu a vyzvednutí čísla jsem zavítal mezi známé z Rungo.cz. To zvedlo náladu a začalo všechno vypadat lépe. Lehké rozklusání a už stojíme s Majdou na startu. Ta běží štafetu s Markem, ale říká, že nemá úplně v pořádku nohu. Takže tréninkové tempo. Super, alespoň nepoběžím sám.

Start a vyrážíme. Říkám Majdě, ať běží, jak potřebuje. Tempo prý vyhovuje, a tak běžíme spolu. Dávám jí nějaké info o trati, protože neměla možnost si ji proběhnout. Od začátku je tempo docela vysoké. Nohy ale běží a cítím se fajn. V prvním seběhu nějak odbíhám Majdě. Druhý kilometr a průměrné tempo 4:32/km. Začíná mě napadat, že by to mohlo být do hodiny a ne hodiny deset, jak jsem měl v plánu. Jak moc jsem se zmýlil, jsem zjistil dříve, než jsem čekal. Plán vybíhat kopečky v pohodovém pomalém tempu platil pouze pro ten první. Následující schody už jsem šlapal. Pokračujeme zase dolů. To bude jak na horské dráze. Koukám za sebe, ale Majdu už nevidím. Raději nekoukám na hodinky a prostě běžím. Plíce toho už začínají mít dost. Tyhle změny tempa a rychlosti mi prostě nesedí a počasí tomu taky moc nepřidává. V Kinských zahradách se objevuje záchrana v podobě občerstvovačky. Doplnit tekutiny a vzhůru na poslední část okruhu. Pouze a jenom do kopce. Prvních pár metrů je to lehce a daří se běžet. Pak už jenom šlapu. Přichází ten nejhorší výšlap. Slunce, vedro, dusno. Začínám toho mít fakt dost a reálně přemýšlím, že se na to dneska vykašlu.

Pomalu jdu do cíle a koukám, kdy za mnou objeví Majda. S vydýcháním mi ale dochází, proč si to vlastně neužít? Neřešit čas ani pořadí a dělat třeba Markovi společnost ve druhém kole. Počkám na Majdu, abych ji podpořil ten kousek na předávku.

Předávka, občerstvení. Marek s Majdou si předají čip a můžeme do druhého kola. Mám toho tak akorát a nechci Marka brzdit. Říkám mu, ať běží, jak potřebuje. Marek na to ať prý nekecám a pěkně běžím. Potkáváme Petra. Ten nám v prvním seběhu ale mizí. Zase mě má na krku Marek. Snažím se ho teda alespoň bavit, což se daří. Konečně si začínám závod užívat. Kochám se výhledem na Prahu. Schody už neproklínám a navzájem se s Markem hecujeme. Zachraňuji dva běžce, kteří špatně odbočili. Těším se na občerstvovačku. Markovi ale začínají pípat hodinky s tepovkou. Lehce zvolníme. Hlavně si to užít. Konečně občerstvovačka. Za ní už pohodově na krev, samozřejmě do kopce, vstříc cíli a zaslouženému pivku.

Těsně pod koncem stoupání na nás čeká Majda. Pokus o fotku jak to rveme do kopce úplně nevyšel. Vypadáme spíše jako účastníci bizarní taneční soutěže. V cílové rovince mě Marek ještě vyhecuje na sprint. No co bych pro něj neudělal. Tak z opravdu posledních sil a s křečí v lýtku probíhám cílem s rukama nad hlavou. Jsem vážně rád, že to mám za sebou.

Konečný čas 1:04:43 jako 161. z 277. Vítězstvím pro mě ale bylo, že jsem to nevzdal v prvním kole. Užil si to. Hlavně však díky Markovi a Majdě, kterým znovu moc děkuji.

S odstupem několika hodin to nepříjemné mizí a těším se na příští rok. Jenom si ještě rozmyslím, zda běžet celé dvě kola nebo to zkusím ve štafetě.