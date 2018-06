Jak jsem překonala sama sebe a poprvé se málem pozvracela

UNIVERSALMAN.cz je typ závodu, který kombinuje vytrvalost, sílu i rychlost a velmi atraktivní formou prověří fyzičku všech účastníků. Díky této kombinaci je závod i zkouškou psychické odolnosti a vzhledem k akční atmosféře i emočním zážitkem. Závod se konal na ploše pražského letňanského letiště, proto bylo z hlediska bezpečnosti nutné přesně dodržovat danou trasu.

Celková délka trasy byla 6 km (2 x 3km okruh). Po každém uběhnutém kilometru následovalo povinných 30 kliků a 30 dřepů. Aby to nebylo tak jednoduché, provedení kliků a dřepů muselo být přesně podle stanoveného vzoru. Na úplný závěr závodu čekalo na všechny měřených 100 metrů sprintu, který bylo nutné zdolat v co nejkratším čase s maximálním limitem – pro muže 15 vteřin, pro ženy 20 vteřin. Při překročení tohoto limitu se přičítala penalizace tří minut k celkovému času.

Závod je zajímavý i svou atmosférou, která je jedinečná složením lidí na startu. Potkáte zde vytrvalostní běžce, silové atlety, cross-fitery, natural sportovce, triatlonisty, vyznavače závodů SPARTAN RACE, hasičského sportu a nebo prostě sportovní nadšence, kteří si chtějí vyzkoušet své fyzické limity a odnést si motivaci do dalších tréninků. Mezi startujícími závodnicemi byla i triatlonistka Petra Kuříková, start odmávl triatlonista Filip Ospalý a do závodu byla přizvána i Armáda České republiky a tak své síly bylo možné poměřit nejen s profesionálními hasiči, ale také s profíky z armády. O další důvod na sobě ještě víc zamakat.

Na tento závod jsem narazila v pátek večer, když jsem brouzdala po internetu. Jelikož bydlím v Letňanech, nemohla jsem si ho nechat ujít. Zkoušela jsem přemluvit i pár kamarádek, aby do toho šly se mnou a vytvořily jsme tým (3 a více lidí), ale bohužel jsem neuspěla. Jediný, kdo se ke mě nakonec na poslední chvíli přidal, byl můj milý podporující přítel. Jsem ráda, že jsem na to nebyla sama.

Na start jsme se postavili záměrně až nakonec, všude okolo bylo plno namotivovaných lidí, když bojovali o své místo lokty. To není nic pro mě. Nešla jsem sem trhat rekordy, ale spíš dokázat sama sobě, že to dokážu. Po odstartování jsme zůstali úspěšně na ocasu 134členného pelotonu. První kilometr uběhl jako nic a už nás čekala první zóna s kliky a dřepy. Kupodivu jsem to zvládla bez větších potíží. S přibývajícími kilometry a především klikovacími a dřepovacími zónami ale začalo přituhovat. Ruce bolely ne po druhé desítce, ale už po první a po pětadvacátém dřepu už mne braly křeče do stehenních svalů. Ale nehodlala jsem to vzdát, za nic na světě!!

Poslední kilometr a cvičící zóna byly za mnou a já už viděla v dálce “vítězný” cílový oblouk. Ovšem v tu chvíli mi došlo, že tím to nekončí. Čeká mne ještě lahůdka v podobě 100metrového sprintu na čas. Uff, to byla asi nejhorší část celého závodu. Dala jsem do toho všechnu sílu, co mi zbyla a do cíle doběhla totálně vyčerpaná. Udělalo se mi na malou chvíli i zle, tak jsem se musela jít vydýchat někam, kde bylo méně lidí. Po krátké pauze už mi ale bylo lépe a my se mohli vydat na cestu domů. A jak jsem dopadla? Výsledný čas 0:55:40.363, celkové 122. místo a 26. místo v kategorii žen od 18 do 29 let. Každý, kdo dokončil celou trať a předepsané cviky, získal titul UNIVERSALMAN.CZ. A nakonec jsem to byla i já!!

Zážitek to byl opravdu ojedinělý. Vzhledem k tomu, že již týden chodím na tréninky bootcampu, vlastně mi tento typ závodu vyhovoval. Chvíli běžet, potom změna v podobě posilování a tak znovu a znovu. Cítím, že moje kondička se za poslední dobu dost zlepšila, lépe se mi při běhu dýchá, nepíchá mě v boku a dokážu udržet i nějaké vyšší tempo. Stejně tak je to s posilovacími cviky. Nikdy bych nečekala, že tolik kliků a dřepů najednou vůbec zvládnu. A zvládla jsem to!! Je jenom na nás, jak moc na sobě budeme pracovat a jakých výsledků budeme chtít dosáhnout. Možná budu právě já důkazem toho, že i když nemáte na žádný sport talent a s kondičkou je to taky na štýru, že to dá všechno změnit. Držte mi palce v dalším sebepoznávání a zlepšování. Třeba se pak někdy potkáme na podobném závodě ;-)