Můj první 1/2 maraton. Doběhl jsem a nebyl poslední

Jak to vlastně začalo? Nenápadně, místo bot trekovek jsem si jednou koupil boty na běhání. Začátky byly a jsou kruté asi u všech. Já si například po prvních dvou kilometrech nadával a hledal, kde jsem nechal plíce. Postupně jsem snižoval přechody chůze - běh až z toho zůstal jen běh.

V roce 2015 jsem si zaběhl i pár závodu, nejdelší byl 14,2 kilometrů dlouhý Valentýnský běh, pravda, měsíc od operace žlučníku, takže po tréninkovém výpadku, ale čas není to nejdůležitější. Letošní rok nevypadal moc nadějně, po tréninkové přestávce od prosince do půlky února jsem začínal takřka od nuly a ta malá dávka naběhaných 100 kilometrů před velkým dnem nemohla nic zachránit.

Doma si říkali, že jsem magor, ale přihlásil jsem se na svůj první půlmaraton: Zkus maraton Kuks, který se konal shodou náhod ve den mých narozenin, takže super dárek. Trať byla organizátory vybraná s citem, start a cíl byly na zámku, proběhli jsme se lesy kolem Betlému, cestou necestou, lesem s minimem asfaltu a betonu. To byl důvod, proč jsem do toho šel. Nerad totiž běhám po tvrdém povrchu. Výsledek nebyl zlý, předběhlo mě pár maratonců, to jsou ale borci. Pro mě bylo důležité, že jsem se vešel do časového limitu a nebyl poslední. Není důležité vyhrát, ale užít si to. Příští rok do toho jdu zase.