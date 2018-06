Adidas běh pro ženy 5 km

Jednalo se o můj první běžecký závod, takže jsem nevěděla, co od toho čekat, jak to tam bude probíhat či jak moc budu nervózní. Na internetu jsem četla o skvělé atmosféře a o tom, jak dav člověk vtáhne. Musím říct, že na mne to působilo tak nějak částečně. Atmosféra mi moc příjemná nebyla, neb bylo všude strašně moc lidí a to já nemám ráda, takže jsem si vlastně říkala, proč jsem se rozhodla takové hromadné akce zúčastnit? No, poučení pro příště.

Na druhou stranu, v tom davu je opravdu taková síla, že vás to vyhecuje a běžíte jinak, než když jste sami. Když vás předběhne patnáctiletá holčička nebo vidíte, jak čelo závodu už vbíhá zpátky na most, přičemž vy z něj teprve vybíháte, řeknete si, že byste mohli přidat. Jelikož jsem měla mp3 s vlastní hudbou připravenou právě pro tento závod, moc jsem okolí nevnímala, ale podpora fanoušků okolo trati se mi líbila – pískali, volali, fandili, řehtali řehtačkama a mávali šátkama. Někteří měli transparenty s podpůrnými slovy pro svou běžkyni, jiní měli maňásky, kterými se nás snažili rozesmát a odreagovat. Mi podporu poskytovali přítel, brácha a mamka. Všem patří můj velký dík. Jejich podpora pro mne moc znamená!

Běh jsem si užila, snažila jsem se zvolit rychlejší tempo než když běhám sama, neb jsem se bála, že nestihnu daný limit 45 minut. Abych to zkrátila, do cíle jsem doběhla v reálném čase 0:32:54 a umístila se na 817. místě (a 448. ve své kategorii) z celkového počtu 1107 běžkyň. Pro mne rozhodně nečekaný výsledek, kdyby mi někdo řekl před pár měsíci, že něco takového podniknu, asi bych nevěřícně vrtěla hlavou a ťukala si při tom na čelo při záchvatu smíchu.

To je důkaz toho, že nic není nemožné, jde jen o to zkusit to. Pro mne to byla výzva a pokus o překonání sebe sama, protože mi běh dříve dělal velké problémy (o tom ale třeba jindy). A jakou výzvu jste si dali vy?