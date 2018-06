Jak jsem běžel menší závod v Rakousku. Asi jako první čech v historii

Jmenuji se Michal a žiji v Ostravě. Běhám rád a snažím se trénovat pětkrát týdně cca deset kilometrů. Každým rokem se účastním i různých běžeckých závodů na 5, 10 a 21 km. Maraton jsem ještě nikdy nezkusil, ani to zatím neplánuji. Absolvoval jsem i závody v Německu, např. v Berlíně, Mnichově, Dráždanech, největší zážitek byl pro mě letos půlmaraton v rámci největšího Vídeňského maratonu.



Protože poslední dobou cestuji často do Rakouska a ve Vídni jsem byl už vícekrát, zkusil jsem se podívat i po jiných běžeckých závodech, které jsou menší a nedaleko hranic s Českou republikou. Při prohlížení internetových stránek jsem jich našel více a zjistil, že jich dost z nich nemá moc pěkné webové stránky. Nakonec mě zaujal Wolkersdorfer Herbstlauf, běžecký den obsahující kratší běhy pro děti, pětikilometrový závod pro hobíky a hlavní závod na 10,7 km. O tomto závodě jsem navíc nenašel žádné české informace a přišlo mi, že je možná neprozkoumaný. Tak jsem se za poplatek 12 EUR zaregistroval přímo přes hlavní stránky a zaplatil kreditní kartou.

Závod se konal v neděli, to pro mě znamenalo vstávat v pět ráno a vyjet autem směrem na Vídeň. Jel jsem přes Brno, Mikulov, směrem k nové dálnici a potom na okresní cestu, která vede na Vídeň, z té pak sjel do Wolkersdorfu. Parkování bylo bez problémů, cesta mi trvala asi tři hodiny a jel jsem sám. Při registraci uvnitř školní haly byli organizátoři překvapeni, že se tam objevil někdo, kdo neumí moc dobře německy. Obdržel jsem pouze startovní číslo s čipem, nepěknou kšiltovku, oplatek a taky kupón na gulášovou polévku. Do startu závodu, který byl naplánovaný na 10:30, zbývala hodina. Tak jsem šel do auta se převléci a chvíli si odpočinout. Těsně před desátou jsem se šel do nejbližšího malého parku rozcvičit a připravit. Teplota nebyla tak nízká, asi osm stupňů, foukal ale nepříjemný chladný vítr.

Po startu jsme se vydali na okresní cestu směrem z městečka, cesta byla dost široká. Až do pátého kilometru vedla cesta převážně do kopce, občas jsme odbočili ze silnice na polní cestu. Běželo se mi dobře, ač to bylo náročnější než běžet jenom po silnici, ale ne o moc. Asi v polovině mě předběhla vítězná žena, potom druhá, tu jsem ale v cíli opět dostihl, protože neudržela tempo. Od pátého kilometru jsme se oklikou začali vracet zpět do místa startu, poslední kilometry byly tedy stejné, jako ty první. Každý kilometr byl pěkně označen, na některých místech pomáhala s dopravou policie. Organizace byla na takto malý závod na dost dobré úrovni.

Po doběhu jsem si dal ovoce a vodu, pak využil i kupón na gulášovou polévku. Organizátoři postupně tiskli výsledky a lepili je na dveře od školy. Tam jsem se dozvěděl, že jsem se umístil a měl bych počkat i na pohár. Vzhledem k tomu, že mám německé příjmení, se mnou mluvili všichni německy a nechtěli věřit, že se zúčastnil někdo ze zahraničí.

Závod jsem zaběhl za 43 minut a 43 sekund a umístil se na 26. místě ze 154. Jenže v tomto malém rakouském městečku se vyhlašovaly výsledky i podle věkových kategorií a v mé věkové kategorii (30-35 let) to bylo dokonce třetí místo! Tak jsem poprvé stal na pódiu právě v Rakousku a odnesl si i pohár. Na vítěze mi nechybělo ani pět minut. Mimochodem, když jsem prohledával záznamy z posledních let, byl jsem možná první Čech v historii, který tento závod absolvoval.

Určitě bych všem, kteří nemají tak skvělou výkonnost, doporučil zkusit i nějaký menší závod, jako jsem to udělal já. Můžou se dostat i na bednu.