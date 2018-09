Minimalistické boty jsou dobrý sluha, ale zlý pán

Už je to deset let, co běžecký svět zažil obrovský boom minimalistických a barefoot bot, které se snaží poskytnou pocit co nejbližší běhu naboso. Nárůst popularity této kategorie obutí byl doprovázen prohlášeními o tom, jak jsou minimalistické boty zdravější a jak snižují riziko zranění.

Deset let uteklo jako voda a po minimalistických botách se slehla zem. Jediný, kdo je stále vyrábí, jsou značky jako Vibram (slavné prstové boty) nebo Vivo Barefoot. V omezené míře se dají minimusky nalézt ještě u Merrellu nebo Inov-8, ale žádná z větších značek už s nimi ve svém portfoliu nepočítá. Důvod je prostý. Postupem času se ukázalo, že minimalistické boty žádný zásadní zdravotní benefit běžcům nepřinesly a realita byla taková, že místo problémů s koleny a holeněmi začali mít lidé problémy s achilovkami nebo chodidly.

Mohou minimusky pomoci?

Otázka, jestli vám minimalistické boty mohou prokazatelně pomoci, je však stále žhavě diskutovaná a tábory příznivců i odpůrců se i po tolika letech často pouští do velmi ostrých sporů. Můj osobní názor je takový, že žádná bota za běžce nikdy moc práce neudělá a klíčem k zdravějšímu a efektivnímu běhání není v tom, co obouváte, ale jakou máte techniku. Správná technika běhu se pak bez potíží dá absolvovat stejně dobře v minimuskách jako v tlumených botách s vyšším dropem. S tímto názorem koresponduje i nová studie, která vyšla v časopise European Journal of Sport Science a kterou mají na starosti vědci z australské Macquire University.

Australská studie

Studie zahrnovala rekreační běžce ve věku 19 až 35 let, kteří týdně naběhají 12 až 40 kilometrů. Podmínkou pro účast byl, aby žádný z běžců nebyl zraněný, běhal s dopadem přes patu a dokázal zvládnou pětikilometrový závod alespoň za 23 minut.

V první fázi se vědci během šesti týdnů snažili zjistit, jestli použití minimalistických bot bude mít prokazatelný vliv na efektivitu nebo výkonnost. Polovina testovaných, která měla nařízený tréninkový plán absolvovat ze 35 procent v minimalistických botách, zaběhla závěrečný pět kilometrů dlouhý test na běžeckém pásu v průměru o maličko rychleji a běželi efektivněji. Nicméně rozdíly ve výsledcích mezi oběma skupinami se lišily pouze minimálně.

Vliv na posílení dolních končetin

Výraznější rozdíl se projevil u skupiny, která v minimalistických botách běhala větší kilometráž. U těchto běžců se projevilo značné posílení svalů v oblasti kotníku a chodidla, které se při běhu v minimalistických botách používají výrazně víc než v tradičních tlumených modelech.

Zajímavé bylo i zjištění, že minimalistické boty samy o sobě neměly absolutně žádný vliv na délku kroku a všichni zúčastnění po ukončení testu stále běhali přes patu. To potvrzuje názor, že minimalistická bota slouží jako dobrý nástroj pro pilování techniky, ale pouhé přezutí z vás nikdy běžce s lepší technikou neudělá.

Druhá část studie

Jako výrazně zajímavější ale vnímám druhou část studie, která pokračovala dalších 20 týdnů se skupinou, která používala minimalistické boty. Tentokrát měli účastníci studie každý týden postupně zvedat počet kilometrů uběhnutý v minimalistických botách, až postupně neběhali předepsaný tréninkový plán v ničem jiném. Vědci se v tomto případě zaměřili na sledování svalů u dolních končetin.

Výsledky studie jsou následující. Největší nárůst síly v chodidlech a lýtkách byl zaznamenán v období, kdy běžci používali minimusky v 35 procentech případů. Ve srovnání s použitím minimalistických bot ve větší míře nedocházelo k absolutně žádným měřitelným zlepšením. Při běhání pouze v minimuskách je naopak počet potenciálních rizik zranění a přetížení výrazně vyšší, než když běžec pravidelně střídá různé typy bot.

Dobrý sluha, ale zlý pán

Výsledky studie tedy zní následovně. Správně strukturovaný a vedený trénink je to nejlepší, co můžete udělat pro prevenci zranění a rozvoj své výkonnosti. Jestli pro tyto účely budete používat tlumenou, nebo minimalistickou botu, už je druhotné.

Výše popsaná studie je tak dalším argumentem potvrzující fakt, že minimalistické boty jsou skvělý nástroj, který při správném použití dokáže přinést benefity v podobě posílení dolních končetin. Samy o sobě vám ale tyto boty techniku nezlepší a při nadměrném používání se vystavujete riziku zranění nebo přetížení měkkých tkání v oblasti lýtek a chodidel.