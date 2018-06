Jak efektivněji regenerovat a rychleji se vrátit do hry?

Pokud takto aktivně sportujete, jste to právě vy, kteří byste měli řešit efektivní a rychlou regeneraci.

Bez kvalitní regenerace nemá sport smysl!

Taky jste si kladli otázku, proč se vrcholoví sportovci po různých zraněních tak rychle vrátí do formy? Není to jen díky špičkové lékařské péči a kvalitní fyzioterapii, je to i tím, že využívají enzymoterapii. Enzymoterapie se využívá nejen při rekonvalescenci pooperačních stavů, ale nachází uplatnění i při různých zraněních, která se mohou vyskytnout při sportu. Jedná se například o mikro záněty, otoky, svalová poranění či namožení vazů atd. A to právě není záležitost pouze vrcholových sportovců, ale i nás, kteří se sportu věnujeme rekreačně. A co je vlastně ta enzymoterapie?

Jak fungují enzymy?

Enzymů je celá řada druhů. Jsou důležité proto, že řídí všechny potřebné biologické procesy v lidském těle. Čím jsme starší, tím máme bohužel enzymů méně. Regenerace či hojení ran trvá mnohem déle. Vidíte to také na sobě? Lidské tělo je zvyklé si produkovat enzymy samo, ale po třicítce se tato schopnost snižuje. Pro lepší regeneraci se doporučuje enzymy doplňovat pomocí speciálních preparátů, a to hlavně proteolytické enzymy, tzv. proteázy. Proč? Protože odstraní efektivně zbytky odumřelé tkáně po úrazech, zbytky opotřebených chrupavek apod., které jsou všechny bílkovinné povahy.

Proteázy si tedy můžeme představit jako jakési „uklízečky“ organismu, které pomohou tělo od těchto zbytků vyčistit a rychleji vrátit tělo do kondice. Moderní věda přispěla k tomu, že dnes již můžeme využívat efektivnější fungální proteázy, jejichž výhodou je vysoká vstřebatelnost do organismu. Při enzymoterapii již proto není nutno užívat velké množství tablet.

Enzymoterapie dostupná pro každého!

Přípravků s obsahem moderně vyráběných enzymů je v lékárnách či na internetu velmi málo. Nově však můžete zakoupit v lékárnách či na internetu unikátní novinku, doplněk stravy Enzymax R, který nabízí kombinaci moderních fungálních enzymů doplněnou i o aktivní účinné látky jako je např. extrakt z ženšene, který nám pomůže v rychlé regeneraci při sportovních aktivitách.

