Jak vyhnat zápach z bot: pomohou speciální spreje, ale i vodka a sůl

Nohy se při sportu potí, jako ostatně každá jiná část těla. Zatímco tričko nebo lehká běžecká bundička pot odvádí tak, že se jeho velká část stihne při běhu vysušit, v botě je noha mnohem více uzavřená. Jak moc se potí, záleží nejen na genetických dispozicích a intenzitě běhu, ale také na tom, jaký typ bot nosíme. Pokud budeme boty posuzovat pouze podle problematiky pocení, platí, že čím prodyšnější, tím lépe. Ideální jsou z tohoto pohledu boty s velkým podílem síťoviny nebo boty se svrškem z aktuálně velmi módní pletené textilie.

Pot a zápach nohou, a posléze bot, však není jen nepříjemným tabu. Pot sám o sobě žádný specifický odér nemá, ten mají na svědomí bakterie, které se kvůli němu množí po reakci s kůží. Dlouhodobé pocení v uzavřené botě dělá z běžecké obuvi ideální produkt pro zkoumání v bakteriologické laboratoři. Ale teď bez nadsázky: množí se zde bakterie, které mohou způsobovat nepříjemné plísně a ekzémy. Kromě pravidelné hygieny nohou toto riziko snížíme častým střídáním bot, ideální je nebrat si dva dny po sobě ty stejné, ale také odstraňováním zápachu. Jak na to?

Prevence zápachu je i prevencí plísní

Kromě pravidelného střídání bot pomohou i antibakteriální ponožky či antibakteriální sportovní vložky do bot, které alespoň částečně eliminují množení bakterií. Mají speciální složení, které bakteriím znesnadňuje množení v tkanině.

Nejčastěji se setkáme s tkaninami s obsahem koloidního stříbra nebo nanočástic stříbra, ale také s ponožkami z bambusového vlákna, které rovněž působí antibakteriálně. Zvlášť na zimu pak není špatná vlna merino, která má rovněž antibakteriální účinky. Vyrábějí se z ní i tenké sportovní ponožky.

Deodoranty pro boty: bojovníci proti zápachu i bakteriím

Drogerie, lékárny i supermarkety nabízejí mnoho druhů různých protizápachových sprejů a deodorantů na nohy či přímo do bot (vyrábí je třeba Scholl, Sanytol nebo i adidas). Platí, že čím agresivnější, tím účinnější. Dejte ale pozor na pokožku nohou, pokud trpíte alergiemi a máte neblahé zkušenosti třeba i s některými běžnými deodoranty, deodorant na nohy předem otestujte doma, jestli nezpůsobuje alergické reakce. Pokud by se vám nohy „osypaly“ při běhání, mohli byste si zadělat na ještě nepříjemnější podráždění, způsobené třením v botě.

Odstraňovač zápachu, určený na aplikaci přímo do bot, nepoužívejte bezprostředně před aktivitou, ale třeba večer před ní. Sprej lépe zapůsobí a boty řádně vyschnou. Dívejte se po produktech, které mají nejen deodorační, ale také antibakteriální účinky, ty pomáhají zničit pravou příčinu zápachu, tedy bakterie. Bohužel je těžké poradit, který bude nejlepší právě pro vás. Záleží totiž i na typu bakterií, který se ve vašich botách nejčastěji množí. Každý sprej zabírá trochu jinak. Výjimkou nejsou přípravky právě s koloidním stříbrem či alkoholem.

Babské rady: vodka, kočičí podestýlka i mrazák

Internetovými fóry kolují desítky rad, jak zápach z bot dostat. Některé působí poněkud bizarně, některé jsou poměrně nepraktické, jiné zase na pořádně propocené sportovní boty příliš nefungují. Vybrali jsme ty nejzajímavější a nejúčinnější.

Mrazák je jednoduchým, čistým a poměrně nekompromisním zabijákem bakterií. Ideální však je využívat jeho služeb pravidelně, třeba jednou týdně. Boty necháme po běhání vyschnout, molekuly vody by jinak v botách zmrzly a boty by se vlastně neusušily, a na minimálně 12 hodin vložíme do mrazáku. Mráz bakterie, rozmnožené ve tkanině, spolehlivě povraždí. Sportovní boty mají navíc oproti těm vycházkovým výhodu, že jim nízké teploty neuškodí.

Vyrobte si domácí deodorant na boty. Vymačkejte šťávu z půlky citronu, přeceďte a smíchejte s decilitrem vodky nebo čistého lihu. Nalijte do rozprašovače na květiny a boty pořádně vystříkejte. Alkohol zabije většinu bakterií a citronová šťáva působí jako pohlcovač zápachu.

Trošku bizarním, nicméně funkčním řešením, je použití steliva do kočičí toalety. Nejlépe působí to syntetické v podobě průsvitných kuliček či pelet. Má skvělou schopnost pohlcovat zápach, ale i vlhkost. Nesypte ho však do bot jen tak, naplňte jím ponožky vyhrazené pro tento účel a přes noc je nacpěte do bot. Výhodou je, že kočičí stelivo můžeme k tomuto účelu používat i opakovaně.

Podobnou vlastnost, tedy pohlcovat vlhkost i zápach, má také sůl. Můžeme použít běžnou kuchyňskou nebo mořskou, která má větší krystaly a je intenzivnější. Pokud ji do bot doslova nasypeme, tedy nepoužijeme ponožku, bude se mořská sůl také lépe vysypávat. Použít můžeme i aromatickou koupelovou sůl nebo sůl „ochutit“ některým z esenciálních olejů, ideální je eukalyptus, citronová tráva nebo tea tree. Všechny pohlcují zápach, působí antibakteriálně a navíc krásně voní.