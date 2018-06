Jak doplňovat energii při běhu: zkuste gely, bonbony nebo přesnídávku

Na tratích do deseti kilometrů byste si ještě měli bez potíží vystačit bez jakéhokoliv doplňku a veškeré energetické nároky pokrýt z vlastních zásob. Jakmile se ale vydáte na půlmaraton nebo dokonce maraton, je doplňování energie alfou a omegou vašeho výkonu.



Ukázkovým případem mohou být triatleti závodící na tratích polovičního a celého ironmanu, kteří mají velmi často vypočítáno, kolik kalorií je jejich tělo schopné vstřebat za jednu hodinu, a závodem se tak doslova projí od startu až do cíle. Ostatně, pokud máte podávat maximální výkon po dobu několika hodin, pak nemáte na výběr a energii doplňovat musíte chtě nechtě.

Energetické gely

Nejčastější a nejjednodušší formou, jak do sebe při běhu dostat požadované množství kalorií, představují energetické gely. Ty se díky kapesním rozměrům velmi snadno přenáší a polotekutá konzistence pak zajistí bezproblémovou konzumaci.

Energetické gely jsou zpravidla postavené na komplexu rychlých i pomalejších cukrů, aby došlo k jejich rychlému a zároveň pozvolnému vstřebávání. Doba takzvaného nástupu je velmi individuální, ale v praxi začne účinky gelu většina sportovců vnímat během několika minut. Nečekejte zázračný příliv energie. Místo toho se gel obvykle projeví tím, že se vám pocitově uleví a nohy opět poslouchají, když po nich chcete rychlejší tempo. To vše ale pouze za předpokladu, že únava a vyčerpání souvisí s úbytkem energie a ne s nedostatkem tréninku vzhledem k nastavenému tempu.

Vzhledem ke své povaze je navíc nutné gely, stejně jako jakékoliv další energetické doplňky, brát v pravidlených intervalech. Pokud byste si totiž v polovině maratonu vzali jeden gel a pak běželi až do cíle pouze na vodu, pak si více ublížíte, než pomůžete. Problém je v tom, že po zhruba šedesáti minutách vaše tělo přijaté sacharidy spotřebuje a dojde k ještě intenzivnějšímu úbytku energie způsobenému náhlému snížení hladiny cukru v krvi. Nejkratší interval, po kterém má smysl brát další gel, je 20 minut při extrémně vysoké intenzitě a nejdelší interval by neměl překročit 60 minut. Nezapomínejte na to, že jakmile začnete pociťovat energetickou krizi, už je na konzumaci gelu obvykle příliš pozdě.

Co dělat, když vám z gelů bývá špatně?

Co ale dělat, pokud se chystáte na dlouhý závod a energetické gely vám způsobují zažívací potíže? První, co stojí za zkoušku je vyměnit značku. Spousta levných gelů totiž obsahuje sladidla a velké množství konzervantů, které jsou častým spouštěčem zažívacích problémů. Na trhu je dnes však již celá řada kvalitních značek, u kterých si za gel sice připlatíte, ale na oplátku dostanete výrazně kvalitnější a stravitelnější složení.

Pokud ani experiment s kvalitnějšími gely nepomůže a vám je po nich stejně špatně jako po těch levných, nabízí se hned několik alternativ, které se dají využít.

Energetické „bonbony“

Jednou z nejoblíbenějších variant jsou GT tablety od italského Enervitu, které bude minimálně od pohledu znát většina běžců. Jsou to malé tabletky nápadně připomínající hroznový cukr, které se rozkoušou a nechají rozpustit v ústech. Vzhledem k jejich malé hmotnosti nečekejte takovou energetickou bombu jako v případě gelů, ale při častější frekvenci konzumace můžete docílit velmi zajímavého výsledku.

Jsou-li pro vás „GTčka“ příliš malá a máte pocit, že byste jich pro požadovaný efekt museli sníst příliš mnoho, můžete vyzkoušet speciální energetické bonbony. Ty nabízí například GU nebo Powerbar: jsou to gumové medvídky se složením velmi podobným tomu, jaké nalezneme u energetických gelů. Konzistence není příliš tuhá na to, aby se tyto bonbony složitě žvýkaly a konzumovaly. Mnohem více než gelům se však podobají tuhé stravě, proto by pro váš žaludek neměly představovat problém.

Přírodní alternativy

Třetí alternativu představují ovocné přesnídávky. Ty si můžete vyrobit buď sami doma, nebo se dají koupit v každém supermarketu. Velkým bonusem je navíc fakt, že přesnídávky se dají snadno zakoupit v praktickém balení, které na první pohled vypadá stejně jako energetický gel se šroubovacím uzávěrem.

Poslední možností, jak při běhu doplňovat energii rychle a snadno, představuje sušené ovoce. Obzvláště datle jsou mezi vytrvalci velmi oblíbené pro svůj optimální poměr sacharidů, tuků a bílkovin. U sušeného ovoce ale musíte počítat s tím, že je spíše dlouhodobějším zdrojem energie. Využití najde nejlépe na maratonu nebo při ještě delších závodech. Na půlmaratonu nebo rychlém závodu do dvou hodin bych dával přednost některé z výše uvedených alternativ.