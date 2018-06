Pozor na špatný vývoj nohy, dětem vyberte ohebné běžecké boty

Výběr běžecké boty pro děti je možná ještě složitější, než když máme vybírat nejvhodnější obutí pro dospělé. Do hry totiž vchází hned několik faktorů, které u chodidel dospělých řešit nemusíme.

Vůbec první věcí, na kterou se budeme soustředit, je výběr vhodného typu bot. Podobně jako u dospělých modelů narazíme i u těch dětských na klasické rozdělení mezi botami silničními a krosovými. Zapomenout ale můžete na to, že byste svému dítku koupili například silniční závodku nebo tempovou botu. V tomto směru je nabídka poněkud omezená a dominují jí univerzální tréninkové modely. Ty by ovšem měly vzhledem k nižším dosahovaným rychlostem i omezené kilometráži bez problémů vyhovovat všem bez rozdílu.

Dětské modely velmi často sází u zavedených značek na oblíbenost a renomé svých dospěláckých protějšků. S nimi však nemají kromě jména mnoho společného. Je totiž potřeba počítat s tím, že dítě nedosahuje zdaleka takové hmotnosti a při běhu nepůsobí na botu takovou silou jako dospělý. Pouhé zmenšení varianty pro dospělé by tak mělo za následek, že by bota byla příliš pevná a tuhá a neohýbala by se při odrazu tak plynule, jak by bylo potřeba.

Mezi konkrétními tipy nebudou chybět zástupci všech nejoblíbenějších značek, ať už to bude Mizuno Wave Rider Jnr, adidas Supernova Glide Jnr, Kids Nike Zoom Pegasus nebo Brooks Kids Pure Flow. Stejně jako u dospělých i tentokrát platí - zkoušet, zkoušet, zkoušet. A vybrat především tu botu, která bude na chodidle sedět nejlépe.

Obecně můžeme doporučit volit pro vaše ratolesti boty co nejohebnější s minimálním množstvím opor a výztuh, které by mohly negativně ovlivnit přirozený vývoj chodidla a podélné i příčné klenby. Ideální bota tedy bude víceméně odpovídat minimalistickému pojetí, ale chybět by nemělo alespoň základní tlumení, protože s běžeckým stylem to zdaleka ne vždy bude optimální a případná ochranná vrstva je tedy žádoucí.

Rozdíly mezi neznačkovými a značkovými botami jsou podobné, jako když provedeme toto srovnání u bot pro dospělé. Hlavní a nejkritičtější je rozdíl v tlumicí vrstvě, která sice vypadá na první pohled u obou variant totožně, ale při bližším zkoumání objevíte hned několik odlišností. V prvé řadě se jedná o schopnost pěny efektivně absorbovat nárazy, která je u kvalitních bot několikanásobně vyšší, a také o tvarovou stálost materiálu, kterou mají levnější modely velmi omezenou, a už po pár kilometrech je v nich při běhu patrný zásadní rozdíl.

Tyto negativní vlastnosti nekvalitních bot způsobují potíže především v tom, že mozek běžce dostává signál o tom, že má pod chodidlem dostatečně silnou ochrannou vrstvu, a může proto bez obav dopadat na patu. Realita je ale taková, že dopad na patu v takové botě způsobuje výrazně vyšší zátěž na pohybový aparát, než je tomu u bot s kvalitnější tlumicí vrstvou. Tento rozdíl se ovšem srovnává s tím, jak dobrý běžecký styl máte. Při dopadu na střed chodidla na sebe totiž vezmou většinu práce svaly a vazy a rozdíl v tlumicím materiálu nebude tak zásadní.

Další zásadní rozdíl je ve výběru správné velikosti. To je totiž u dětské boty, jak jistě potvrdí každý rodič, prakticky neřešitelný úkol. Délka totiž musí být jako obvykle minimálně o půl čísla větší, ale zároveň musíme počítat s postupným růstem dětských nohou. Na druhou stranu nelze brát boty příliš velké, aby chodidlo v botě při běhu nejezdilo a nevyzouvala se pata.

Řešením je kompromis volby o půl čísla až číslo větší boty - podobně jako u dospělých - s tím, že váš potomek pravděpodobně z bot dříve vyroste, než je stihne unosit, ale dá se spoléhat na to, že vždy najdete někoho, komu budete moci takové boty udat.

K dispozici je u většiny modelů kompletní rozsah od nejmenší velikosti UK 1,5 až po největší UK 5,5. Problémem občas bývají velikosti mezi největší dětskou velikostí a nejmenší pánskou, UK 5,5-7. Ten se ovšem většinou daří odstranit juniorskými modely, které zajišťují plynulý přechod od dětských bot k těm pro dospělé.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert.