(Od)frk: Jak by měl běžec správně volit

Otázkou však je, zda všichni běžci vědí, jak správně volit, tedy jak si v rozhodujících okamžicích správně počínat. Preventivně si jim dovolím udělit několik důležitých rad.

Možná je to jen můj zkreslený dojem z předchozích let, ale ve volebních komisích sedí spíše osoby neběhající. Je proto nutné počítat s tím, že začnete-li se po vběhnutí do volební místnosti předpisově protahovat a provádět stoj únožný s oporou o hlasovací urnu, nebudou pro vás mít příliš pochopení.

Obzvláště když ze zásady nevynecháte ani oblíbené výpady do stran a švihání nohou střídavě vpřed a vzad. To už by se mohl přestat cítit bezpečně i předseda komise. Protahování proto zkraťte na několik základních cviků, prováděných decentně za hlasovací plentou.

Když už za ní budete, nezapomeňte se převléknout. Volby jsou významnou společenskou událostí, bylo by proto naprosto nevhodné hlasovat ve zpoceném stavu. Ale ponožky si neměňte (nad prostorem pro úpravu volebního lístku nebývá digestoř).

Pánové si před okamžikem vhození hlasovacího lístku do urny uvážou kravatu, která by měla pokud možno barevně ladit s jejich funkčním tričkem. Dámy se vylepší několika šperky, předem připravenými v běžecké ledvince. Je-li mezi nimi i náhrdelník, rafinovaně si rozepnou softshelku, aby vynikl.

Volební místnost není občerstvovací stanice. Náhradní volební lístky vám tam dají, ale náhradní ionťák nikoliv. Pití si proto vezměte s sebou v dostatečném množství. Když vám nakonec trochu iontového nápoje zbude, můžete dát členům komise ochutnat.

Poběžíte-li k volbám v pátek večer, dejte pozor na čelovku. Pokud ji zapomenete včas vypnout, nebezpečně oslníte volebního komisaře, jenž vás má na starosti v rámci identifikace voliče. To si může dotyčný vyložit v lepším případě jako neohlášenou lékařskou kontrolu, v horším jako přepadení, takže by z toho ještě mohl být nečekaný horor.

Diplomy z běžeckých závodů si k volbám neberte, i když jich doma máte plný šuplík. Nikdo z pověřených funkcionářů to neocení a jako bonus vložený do obálky spolu s hlasovacím lístkem to taky nefunguje.

Jak víme, běhání pomáhá kromě vyčištění hlavy i k nalézání řešení zamotaných problémů. Běžet k volbám může být proto nejpřínosnější pro nerozhodnuté voliče. Patříte-li mezi ně, vyběhněte v den voleb hodně brzo ráno. Nejpozději po pětasedmdesátém kilometru se vám určitě rozjasní.