Sex má velký vliv na váš běh. Platí to i obráceně

Před nedávnem prosvištěla internetem další zaručená zpráva. Tentokrát to bylo tvrzení, že vytrvalostní běžci jsou ti nejlepší milenci. O kvalitách vytrvalostních běžkyň coby milenek se sice nemluvilo, ale asi se to rozumí samo sebou. Tato teorie je založena na tvrzení, že předpokládaní posteloví přeborníci jsou ti, kteří mají prsteníčky stejně dlouhé nebo delší než ukazováčky. Je to důsledkem toho, že plod je v prenatálním stadiu vystaven vyšší hladině testosteronu, a tato dispozice se prý projevuje nejen lepšími běžeckými výkony, ale také vyšším libidem a kvalitou spermatu. Bohužel, studii provedla genderově korektní americká univerzita, která zcela v intencích potírání sexuálního harašení nezařadila experimentální část týkající se kvalitativního hodnocení samotného aktu. Do té doby, než tuto část uskuteční některá z univerzit ve Francii, tak zůstává tato teorie pouhou hypotézou. Ovšem běh a sex spojitost zaručeně mají.

Jak běh ovlivňuje váš sex

Je prokázáno, že sedavý způsob života výrazně snižuje libido i potenci. Kdo by se taky honil za partnerem, který na druhém konci gauče už několik let uspokojivě kyne do stádia přežraného hrocha. Pokud se ale jeden z hrochů začne hýbat, zvýší se mu fyzička, kterou při aktu slušně zúročí. A ačkoliv je sexuální akt asi tak náročný, jako výšlap do schodů v prvním patře, i úbytek funění může libý prožitek partnera docela zvýšit. Pochopitelně že poté, co se stadium přežraného hrocha zmenší na stádium hrošíka obecného, a v některých případech dojde až k transformaci v laň či ztepilého jelena, cítí se jedinec výrazněji sexy a sebevědomý, což se pochopitelně odrazí i na vztahu k vlastnímu tělu a potažmo postelovým radovánkám jako celku. Bývalý hroch už například netrvá na hrátkách v absolutním přítmí, oblečen ve skafandru či zavěšen na jeřáb. Dokonce se říká, že díky kardiovaskulárnímu tréninku ustupují problémy s cirkulací krve, a mizí proto erektilní dysfunkce. Potud je tedy všechno v naprostém pořádku.



Ženy: vytrvalostní běh může rozhodit menstruační cyklus

Pokud je vliv běhu na sex veskrze pozitivní, vliv sexu na běh už je komplikovanější. Na podrobnosti jsme se zeptali sexuologa Jaroslava Zvěřiny. „Vytrvalostní běh je extrémně náročná disciplína, která ve výkonnostní formě může negativně ovlivnit různé sexuální funkce. Ideální hmotnost výkonného vytrvalostního běžce je hmotnost až extrémně nízká. Na to mohou doplácet především ženy. Nedostatek tuku v jejich organismu má zpravidla za následek výrazné poruchy menstruačního cyklu. Proto by špičkový sport v této disciplíně neměly provozovat ženy, které plánují početí,“ varuje odborník.

Muži: Vytrvalostní výkony plodnost neohrozí. Ani chuť

U mužů vytrvalostní sporty plodnost negativně neovlivňují. „Také sexuální apetence se po extrémní zátěži u mužů příliš nesnižuje. Svědčí o tom zprávy o uspokojivé potenci etapových cyklistů nebo vytrvalostních atletů po závodech či etapách,“ říká Zvěřina.

Vztah sexuálních aktivit k vlastní sportovní výkonnosti je velmi individuální. Běžný sexuální styk, praktikovaný v delším partnerském vztahu, nemá v tomto směru žádný podstatný vliv. Často hraje spíše pozitivní roli, protože spokojený sexuální život v partnerském vztahu má pro obě pohlaví výrazný protistresový efekt. „Problematický a často negativní vliv na výkonnost atletů i atletek může mít sexuální exces v mileneckém vztahu nebo v průběhu nějaké rušné párty. Zde jde spíše o navozenou únavu a někdy též negativní emoce, dané problematickou nebo citově zatěžující situací.“ říká docent Zvěřina.



Jak to vidí vrcholový sportovec

„Znám běžce, který to dokáže „lámat“ celou noc a ráno odběhnout skvělý závod. Znám i takového, který byl bez přítelkyně nešťastný, protože sex před závodem nezbytně potřeboval. Já osobně večer před závodem sex neprovozuju. Potřebuju se soustředit, v rámci mentálního tréninku si projíždím celý závod a přítomnost osoby, které by mi brala peřinu a chtěla se tulit, by mě rušila. Jinak je známo, že hokejisti předtím opravdu nesmí. Je to kvůli agresivitě. Při aktu vybryndaný testosteron nám při závodě skutečně schází, což zaznamenávají především výbušnější typy běžců (sprinteři, čtvrtkaři). U nás vytrvalců dopad není tak patrný, ale osobně si testosteron radši schovám do boje na trati, než abych ho místo zrychlení musel obětovat na obnovu spermatu. Takže sex večer před závodem ne. Ale odpoledne ještě jo. A pokud jsem s někým měsíc a ne pět let, tohle pravidlo rád poruším kdykoliv.“ Petr Soukup, triatlonista

Jak to vidí endokrinoložka

Běhání praktikované v rozumné míře je jednou z nejzdravějších aktivit. Vyvětráte se na vzduchu, získáte něco vitamínu D, zhubnete. Zvýší se vám kondice a sebevědomí, kamarádi povaleči vás obdivují a v nových šatech vám to hrozně sluší, takže se dá říct, že i vaše cena na seznamovacím trhu vysoce stoupá. Ale! „Při únavě a přetrénovaní, které se bohužel týkají jak výkonnostních, tak hobby běžkyň, dochází především u žen ke ztrátě menstruačního cyklu a s tím spojeným obtížím. Tělo, které je ve stresu z přetížení a má pocit ohrožení, totiž jako první vypíná funkce, které nejsou za této situace prioritní. Reprodukční funkce jsou utlumeny v případě, kdy tělo věnuje energii do přežití a ne do dalšího života.“ podporuje varování docenta Zvěřiny lékařka Hana Munteanu.



Podobná analogie se objevovala u žen v koncentračních táborech - menses neměly v důsledku stresu a podvýživy. Totéž, se zjevným pozdním nástupem puberty, je pozorovatelné například u gymnastek. „U dospělých žen se toto projeví jako výpadek menses na několik měsíců a předtím se ještě objevují anovulační cykly.

Jak to vidí hobby běžci Sex před závodem dodá pozitivní energii!

Před, po i během!

Na florbalové zápasy to vliv nemělo. Většinou jsme prohráli.

Záleží na vyvinuté aktivitě. Obyčejný sex je v pohodě, ale prostocviky vzhůru nohama by mohly vést k namožení svalstva.

Vždy, když je příležitost, závod nezávod!

Sex v den závodu a večer osobák na desítce!

Mně to dodává energii, manžel je vyřízený. Ideální cesta k likvidaci soupeře!

Když jsem trénovala s repre vzpěračema, byl přísnej zákaz. Já jsem PO hrozně unavená a mám sex místo prášků na spaní, takže před závodama NE. Naopak – 2-3 dny celibátu a jsem pěkně naštvaná nebezpečná soupeřka.

Když potřebuješ vyventilovat stres a nemáš chlapa, je běhání nej. Z nevyspání po sexu jsem pokazila půlmaraton…

Sex před závodem ano, závodní sex před během raději ne.

Moje časy sex zaručeně vylepšuje. Klidně půl hodiny před závodem!

Od doby, co běhám, nevím, co je sex.

Když běžím PO, mám takovej ten blaženej debilní úsměv a moc toho nezazávodím.

Když začal manžel ventilovat běháním, začalo být sexu míň, ale co běhám i já, je to opravdu sváteční. Večer lehneme do postele a umřeme, a ráno, i kdyby se k něčemu schylovalo, bývají děti rychlejší.

Místo sexu mám běhání. A kávu a čokoládu.



Reprodukce běžkyň tedy může být v takovém případě velice ohrožena. Nehledě na únavou sníženou sexuální apetenci. „U mužů se na rozdíl od žen viditelné změny nepozorují, ale vlivem extrémní zátěže bývá snížena tvorba spermií a někdy i nižší hladina testosteronu,“ varuje endokrinoložka i pánské osazenstvo běžeckých oválů.



Tyto jevy jsou sice po úpravě zátěže vratné, ale rozhodně by neměly být brány na lehkou váhu. Nemít menses prostě není normální stav, ani u běžkyň v tréninku. Pokud se z nějakého důvodu nemůžou tréninkové dávky upravit, nebo nedojde k obnovení cyklu ani po jejich úpravě, je potřeba to řešit. Dlouhodobý „pobyt“ bez estrogenů totiž významně zvyšuje riziko osteoporózy a při běhání, kdy i u zdravých jedinců vznikají únavové zlomeniny, je to zvláště rizikové. Takže si zaděláváte nejen na smutné osamocené večery, ale i na slušnou sbírku kumulujících se zdravotních obtíží.

Existují ale i trochu rozdílné názory na vhodnost předzávodního sexu.

Jak to vidí mentální kouč

„Síla a pozitivní vliv sexu se velmi podceňuje, stejně často jako samotná příprava a regenerace psychiky,“ říká známý mentální kouč Jiří Kastner. Západní medicína a sportovní metodici často sex zakazují a nedoporučují jako něco škodlivého a ohrožujícího požadovaný sportovní výkon. Z několika důvodů s takovým paušálním přístupem nelze souhlasit. „Odborná literatura a časopisy častou sklouznou pouze k výpočtu spálených kalorií při sexu, a to ještě navíc při ´standardním sexu´. Určitě může být zajímavým zpestřením běžecké přípravy dohledat si i zdroje, které sex vnímají jako cestu k ovládnutí netušených energií a silnou zásobárnu pozitivních emocí, využitelných právě jak pro posílení psychické odolnosti, tak i zvýšení fyzické výkonnosti,“ doporučuje Jiří Kastner.

Pokud je sex pouhým ukojením touhy nebo dokonce jen prostředkem zpestření večera, pak významný přínos pro výkon nelze očekávat. Ale pokud hovoříme o sexu plném emocí a cíleně probuzených energií, pak se blížíme k rituálům, které byly využívány pro nabuzení k maximální výkonnosti a ovládnutí mysli i těla ve prospěch úspěšného lovu nebo bitvy. Rituály spojené se sexuálními praktikami byly naopak často součástí přípravy na rozhodující bitvy, ve kterých šlo doslova o život, což je asi ta nejvyšší motivace chtít podávat maximální výkony. Problém je spíše v neznalosti a neumění sexuální energii pro svou psychiku i fyzické výkony správně využívat.

„Domnívám se, že za předpokladu správné práce s tréninkem těla i psychiky není sex výkonu nijak škodlivý a stejně tak i vysoká fyzická zátěž nemusí mít zákonitě hrubé následky na sexuální život. Různé problémy, jako je amenorea u běžkyň, snížení apetence nebo impotence běžců, jsou často symptomy naprosto jiných naakumulovaných problémů nebo dluhů vůči vlastní psychice a tělu než výsledek vysoké fyzické zátěže,“ boří kouč některé mýty.



Sex bezesporu patří mezi aktivity, které je vhodné praktikovat uváženě, ale i s vytrvalým cílem objevení nového. Například jak využít sexuální energie právě pro zvýšení sportovní výkonnosti. Při špatném přístupu může i sex samozřejmě nadělat více škody než užitku. „Účelnější i příjemnější cesta, než sex paušálně nedoporučovat či dokonce zakazovat jako něco výkonům škodlivého, je tuto oblast více studovat a naučit se energie sexu pro naši (i sportovní) výkonnost lépe využívat. Pokud vám tedy trenér zakázal sex večer před výkonem, nechte ho na ráno,“ doporučuje Jiří Kastner.



Což já osobně beru jako velice šalamounské řešení. A jak to máte vy?



Večer či dokonce ráno před závodem je pro mě sex: celkem hlasů: 2998