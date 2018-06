Iriver ON je MP3 přehrávač, trenér a měřič tepu bez hrudního pásu

Podle propagační stránky výrobce je Iriver ON pro nás běžce doslova zázrak. Podle prvních recenzí už to však tak slavné není. Velmi dobrý hardware totiž prý kazí nedokonalá aplikace a nemožnost propojit zařízení s běžnými "běhacími" aplikacemi jako Runtastic, Sport Tracker, atd. Nevýhodou je i poměrně vysoká cena - 200 dolarů.

Celý ten zázrak je schovaný v obojku, který si nasadíte kolem krku. Z něj vedou pouze dva kabely ke sluchátkům. Přestože Iriver ON umí měřit i srdeční tep, hrudní pás nepotřebuje. Pro zobrazení informací postačí jakýkoliv telefon či přehrávač s operačním systémem Android nebo zařízení s iOS. Příslušná aplikace je ke stažení zdarma. To, co však odlišuje Iriver od věškeré dostupné konkurence je to, že umí vypočítat hodnotu VO2 max.

Jak to funguje?

Iriver využívá technologii Valencell a sensory PerformTek. Ty dokáží meřit tepovou frekvenci, vzdálenost, rychlost, kadenci, spálené kalorie a VO2 max. Umístěny jsou přímo ve sluchátkách. To je samozřejmě zároveň výhoda i nevýhoda. Nemůžete je nikdy vyměnit za kvalitnější, což hudebním fajnšmekrům může zásadně vadit. Na druhou stranu, IRiver je firma, která se proslavila výrobou kvalitních MP3 přehrávačů a v současnosti má na trhu i nejlépe hrající "empétrojku" na světě. Je tedy určitá naděje, že i sluchátka u Iriveru ON, jsou kvalitní. Pravdu však zjistíme až po otestování. Recenzi na kapesní high-end přehrávač Iriver Astell&Kern najdete zde.

Co je to VO2 max VO2 max popisuje maximální množství kyslíku, které jste schopni využít. Při dlouhotrvající zátěži využívají svaly pro tvorbu energie téměř výhradně oxidativní metabolismus. Výjimkou je prvních několik pár minut cvičení, kdy k produkci energie přispívá anaerobní metabolismus, dokud není dosaženo víceméně ustáleného stavu potřeby kyslíku. Při cvičení s nízkou intenzitou cvičení nepřesahující 50 % VO2 max je hlavním palivem tuk. Při dosažení 60 – 65 % VO2 max je poměr mezi využitím sacharidů a tuků přibližně stejný a při vyšší úrovni zátěže jsou hlavním zdrojem energie sacharidy. Zdroj: Wikipedia.cz

Sensor je vlastně pulsní oximetr. V uchu se vám rozsvítí světélko, které osvítí miniaturní cévy s proudící krví. Její průtok a zejména barva se mění podle aktivity těla (okysličení) a sensor dokáže změny zachytit, vyhodnotit a převést na některé z výše zmíněných veličin. Výhodou řešení je, že sensor (tedy sluchátko) se v uchu příliš nehýbe, takže získané výsledky opravdu mohou být poměrně přesné. Výrobce uvádí, že VO2 max dokáže určit s chybou ne větší než 7 procent.

Na internetu koluje zatím jen několik recenzí přístroje a všechny se shodují v tom, že přesnost měření je nakonec dobrá. Co však naopak Iriveru vyčítají je obtížná až nemožná kalibrace. Kde udělali korejští inženýři chybu?

Pro zjištění hodnoty VO2 max je nutné spustit test s názvem Rockport. Vzápětí vás aplikace vyzve, abyste ušli volným tempem (je otázka, co to přesně znamená) 0,1 míle (160 metrů). Nevím jak u vás, ale u nás na oválu takovou vzdálenost označenu nemáme. Stejnou výtku směřuje k Iriveru i recenzent serveru Gizmodo, který navíc tvrdí, že se mu kalibrace podařila až na potřetí a když ji zopakoval, výsledky se výrazně lišily.

Iriver využívá GPS sensor v mobilu a stejně tak hudbu streamuje do sluchátek přes Bluetooth. Ovládací prvky jsou umístěny na obojku. Přes něj lze samozřejmě i přijmout hovor.

Aplikace Iriver ON je volně ke stažení v app storu a běhat s ní jde i bez obojku. Měří sice jen uběhnutou vzdálenost, ale vyzkoušet si ji můžete zdarma.

Zařízení sháníme do testu a o praktických zkušenostech s ním vás pochopitelně budeme otravovat.

Trend s označením nositelná elektronika

Nositelná elektronika (wearable electronics) je trend, kterému odborníci věští brzkou a úspěšnou budoucnost. Chytré hodinky, brýle, náramky nebo třeba obojky jako Iriver ON budou i hlavním tahákem veletrhu CES 2014 (více zde).

Snaha výrobců je jednoduchá, ale logická. Nositelné doplňky mají svým majitelům umožnit ještě lépe, rychleji a jednodušeji využívat nejrůznější služby jako jsou navigace, vyhledávání na internetu nebo právě sportovní aplikace.

Brýle Google Glass

Zatímco část dat tyto elektronické doplňky od uživatele sbírají (tep, poloha, rychlost, atd.), další informace mu na základě posbíraných dat nabízí. Aniž byste tak museli šahat do kapsy pro telefon, uslyšíte na slovní pokyn veškeré požadované údaje o běhu ve sluchátkách. Dalším dotazem se dozvíte třeba i to, kde je nejbližší hospoda a mapka, jak se k ní dostat, se vám promítne na miniaturním displeji přímo před oko (viz. například projekt Google Glass). Taková bude už nedaleká budoucnost.