Irena Výborná vyhrála v Praze půlmaraton

Dokázala sis někdy představit, že zvítězíš v závodě, byť ve své kategorii?

Dokázala jsem si představit, že zvítězím v nějakém závodě. Bydlím za Českými Budějovicemi a mám blízko do Rakouska. Občas jezdíme s kamarády - běžci na nějaký malý místní závod a tam se mi občas podařilo v mé věkové kategorii zvítězit!

Máš chuť nebo sílu se ještě zlepšovat? Pokud ano, kde tu energii bereš?

Mám sílu i chuť se ještě zlepšovat a kde beru energii? V rodině, v životě vůbec. Vždy si řeknu: hlavně se nespokojit s tím co je. Neříct si: tak to stačí. Ale snažit se jít trochu dál i když to jde čím dál tím hůř.



Proč si myslíš, že to takhle dobře dopadlo, souhra jakých věcí to byla, že jsi zaběhla jak jsi zaběhla?

Že jsem dnes takhle dobře doběhla není rozhodně náhoda. Snažila jsem se trénovat podle tréninkového plánu od Miloše Škorpila a rozhodně jsem to nešidila. Hlavně jsem si přidala intervaly, trénovala jsem rychlost a mám před sebou ještě hodně práce...!



Tvůj sen byl, zaběhnout pod dvě hodiny, což jsi s velkou rezervou zvládla. Kdy ti v závodu začalo docházet, že se ti to splní, co se ti honilo hlavou?

Když jsem v závodě pochopila, že to snad dám pod 2, říkala jsemsi: hlavně to nezkazit, neubrat, vydržet, máš to, holka, už jen kousek! (I když ten "kousek" byl ještě 3 km)

Když vezmeš všechna životní vítězství, kam tohle dnešní řadíš?

Dnešní vítězství sama nad sebou řadím hodně vysoko! Především proto, že jsem si ještě loni myslela, že už se zlepšit nemůžu. Ale pak jsem si řekla, že to zkusím. A jelikož jsem měla to štěstí a byla jsem vybraná do programu aWCH, tak jsem si řekla, že to prostě dám!