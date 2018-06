Intolerance potravin brzdí tělo ve výkonu. Trpí jí téměř polovina lidí

Jistě, někdy je na vině „pouhý“ stres. Každý asi zná ty podivné pocity v břiše před zkouškou nebo důležitým závodem. Bereme útokem toalety, přičemž víme, že po startovním výstřelu problémy odezní. Velice častou příčinou problémů s trávením (a následnou únavou) je však také intolerance potravin a právě té se budeme věnovat podrobněji.

Jak nás brzdí intolerance při běhání

Při zátěži může dojít k tomu, že vaše potíže, dříve spíše skryté, vyvstanou na povrch. Obzvlášť jestli začínáte běhat nebo sportovat, případně když absolvujete velkou tréninkovou zátěž, dostáváte tělo do určitého stresu. Tento krátkodobý stres je v pořádku, jestliže dbáte i na relaxaci a jste zdraví. Problém může nastat tehdy, když vaše tělo zápasí s problémem, například s nesnášenlivostí na jednu či více potravin. Těžkým tréninkem či závodem se váš organizmus zatíží natolik, že si tělo už neumí s dotyčnou potravinou poradit a příznaky intolerance se pak projeví v plné míře. Ať už jde o nepřiměřenou únavu způsobenou zatěžováním střeva, bolesti hlavy, křeče v břiše, nebo průjmy. Řešením nemusí být snížení tréninkové dávky, ale to, že odhalíte potraviny, které jsou pro vás nevhodné - a budete se jim vyhýbat. Anebo dočasně obojí.



Únava a snížení výkonnosti

Následky dlouhodobě neřešené intolerance mohou být rozsáhlé. Ať už jde o „děravění“ střevní sliznice, či nabalování intolerancí na další a další potraviny. Vzhledem k běžeckým výsledkům dochází k narušení výkonnosti sportovce, v případně vleklých průjmů je potřeba řešit i dehydrataci. Dlouhodobě neřešená zácpa je taktéž obrovský problém, který je nutný co nejdříve řešit (jinak než nebezpečnými projímadly). Příčin může být i více, a proto je dobré je určit a začít postupně pracovat na nápravě.

Intolerance vs. alergie na potraviny

Intolerance neboli nesnášenlivost určité potraviny je něco jiného než alergie. Pojďme se podívat na rozdíly.

Intolerance většinou znamená neobvyklou reakci těla na určité potraviny, která se může projevovat mnoha způsoby. Příznaky mohou být totiž u každého trochu jiné. Mezi časté projevy patří nadýmání, průjem či zácpa, kožní či dýchací potíže, dlouhodobé bolesti hlavy a další. Ne vždy je jednoduché poznat příčinu těchto problémů a mnoho lidí se tak léčí na něco úplně jiného, než je potřeba.

Potravinová intolerance je překvapivě vcelku častá. To jen my si neuvědomujeme spojitost našich potíží s tím, co jíme. Důvodem je, že příznaky se neobjeví hned po požití problematické potraviny, jako je tomu u potravinové alergie. Ta je známější, avšak mnohem méně častá než potravinová intolerance. Alergie na potravinu je většinou hned zřejmá – například sníte lískový ořech a ihned vás začne svědit v puse nebo naskočí kopřivka. Můžeme mít alergii na určité potraviny a intoleranci na úplně jiné.

Příznaky intolerance se objevují v rámci několika hodin až dnů po požití potraviny, a proto se dlouho nevědělo ani mezi lékaři o jakékoliv spojitosti těchto příznaků s jídlem – potravinami, na jejichž trávení naše tělo není uzpůsobeno a s nimiž má problémy.

Potravinová intolerance

IgE a IgG protilátky Jejich množství zjišťujeme (u odborníka) jako míru intolerance a alergie – čím více se jich v těle po pozření potraviny vytvoří, tím více jsme alergičtí či intolerantní na dotyčnou potravinu.

organizmus reaguje tvorbou protilátek třídy IgG (imunoglobulin G)

nástup obtíží v hodinách až dnech

běžná je intolerance na více druhů potravin

mnohočetné obtíže – migrény, průjmy, únava, nadýmání…

trpí jí asi 45 procent populace

Potravinová alergie

organizmus reaguje tvorbou protilátek třídy IgE (imunoglobulin E)

nástup obtíží v minutách (maximálně do 2 hodin)

obtíže zahrnují rýmu, otoky, vyrážky, svědění, dušnost

až anafylaktický šok, který může být i smrtelný

trpí jí asi 2,5 procenta populace

Podle našich zkušeností z praxe bývá intolerance na potraviny často sdružená – po otestování vychází intolerance na více než jednu potravinu. Prakticky to znamená, že přijdete s podezřením na mléčné výrobky a odcházíte s informací, že vám nedělá dobře nejen mléko, ale například i lepek, kešu a kvasnice. Poté, co tyto potraviny vyřadíte z jídelníčku, uleví se vám, zdravotní problémy začnou pomalu či rychleji ustupovat.

Proč jsem tak unavený? Příčina nejasná? Jen na první pohled

Někdy je to jako napínavá detektivka. Naštěstí máme k dispozici nástroje, které nás většinou dovedou k cíli. Ne vždy se totiž intolerance projeví nadýmáním nebo průjmy, proto si člověk problém s potravinami vůbec nespojí. Časté jsou migrény, zvýšená únava, zánětlivost na různých místech organizmu, snížená imunita, nadváha, otoky a další projevy. Mnohdy ani lékaři neví, kde je zakopaný pes vašeho problému, a tak jen nasadí léky na tlumení příznaků. Mnohdy dodá: „A to už máte na pořád!“ Řešení přitom téměř vždy existuje.

Přídatné látky používané v potravinářství

Mnoho lidí má nepřiměřené reakce na různé chemické látky používané v potravinářství. Doporučujeme se vyhýbat většině běžně používaných konzervačních látek i barviv a stabilizátorům v potravinách a nápojích. Patří sem například siřičitany, kyselina benzoová a její soli, aspartam, tartrazin, glutamáty. Pro někoho je problematický i kofein.

A proč je dobré vyloučit potraviny, na které jsme intolerantní, i v případě, že po jejich konzumaci subjektivně necítíme žádné problémy? Zaprvé, tyto problémy mohou být skryté (častá bolest hlavy nebo kloubů, únava) – po vyloučení reaktivní potraviny se vám může ulevit právě v oblasti, kde byste to vůbec nečekali. Za druhé, když budete jíst dlouhodobě potraviny, na které máte nesnášenlivost, dráždíte vaše střeva natolik, že může dojít k jejich zvýšené propustnosti. Velké částice nestráveného jídla spolu s toxiny a bakteriemi pak procházejí zvětšenými mezerami mezi střevními buňkami do krevního oběhu. V důsledku toho se přetěžuje náš imunitní systém, protože musí být neustále ve střehu při každém příjmu potravy. Přetížením imunitního systému může vznikat i syndrom dráždivého tračníku (střídání průjmu a zácpy), dříve přisuzovaný hlavně stresu.

Jak zjistím, na co jsem intolerantní

Jsou v podstatě dvě možnosti. Máte-li již nějaké potíže, jednoduše zkusíte postupně na měsíc vyloučit (vždy jen jednu) potenciálně škodlivou potravinu a sledujete, zda vaše problémy ustupují, či ne. Může to být velice zdlouhavé, jelikož vám může škodit více potravin najednou, ale k cíli se takto dojít dá.

Druhou možností je provedení testu na intoleranci potravin. K testování odborník potřebuje jen kapku krve, je to bezbolestné a do 45 minut znáte výsledek (testuje se 59 potravin). Existuje i větší test na 220 potravin, výzkum pak probíhá v laboratoři a zaplatíte za něj o dost více peněz. Tento důkladnější test lze rozhodně doporučit lidem, kteří řeší vleklé a rozsáhlé problémy s trávením.

Co dělat při pozitivním výsledku po otestování na potravinové intolerance

V momentě, kdy zjistíte, že máte potravinovou intoleranci, je vhodné, abyste odstranili z vaší stravy veškeré reaktivní potraviny na dobu nejméně tří měsíců. Nevíte-li si rady s jídelníčkem, poraďte se s odborníkem na výživu.

Pokud máte pozitivních výsledků více a bylo by příliš náročné odstranit všechny potravin najednou, doporučujeme vyhýbat se potravinám se střední a silnou reakcí a střídání (tzv. rotování) potraviny, vykazující mírnou reakci.

Jestliže příznaky odezní, mohou být vyřazené potraviny znovu zavedeny jedna po druhé, přičemž se pozorují možné projevy. Jsou však potraviny, které nedoporučujeme zařazovat zpět vůbec (pšenice, lepek, v některých případech i mléko a mléčné výrobky) – zde záleží na individuálním stavu jedince, jeho dalších problémech a životním stylu.

Zajímavé je, že existuje i souvislost mezi nadváhou či obezitou a intolerancí potravin.

O tom, kolik budete mít sil a energie, rozhoduje až z 80 procent zdraví vašich střev. Nebuďte tedy lhostejní k tomu, co jíte a pijete, a máte-li již nějaké potíže, začněte je řešit co nejdříve.