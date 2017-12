Osm běžeckých profilů, které vás budou inspirovat na Instagramu

Tento profil se snaží budovat běžeckou komunitu na Instagramu. Kromě fotek tu najdete také inspirativní citáty a příběhy osob z různých koutů světa, které propadly vášni pro běh stejně jako vy. Na obsahu tohoto účtu se může navíc podílet každý a to tak, že na své fotce označí stránku InstaRunners.

Pokud vás zajímají střípky ze života profesionální atletky, určitě sledujte profil Zuzany Hejnové. Najdete tu nejen fotky z tréninků, ale i běžného života nebo cestování, kterého si Zuzana díky své sportovní kariéře užije spoustu. Společně s Andy Pavelcovou navíc také spravuje Instagram Zdravě bez překážek, kde sdílí se svými fanoušky tipy na zdravé recepty, které potěší nejen sportovce.

Profil runner_cz patří českému ultramaratonci Radku Brunnerovi. Tomu se letos povedl historický úspěch, když vybojoval druhé místo v legendárním 246 kilometrů dlouhém závodě Sparthatlon. Radkova přátelská povaha se nezapře ani na Instagramu a jeho příspěvky vás zaručeně nabijí pozitivní energií.

Pokud vám na Instagramu chybí odlehčení a humor, rozhodně si oblíbíte tento profil. Jeho heslo totiž zní: Správný běžec si umí udělat legraci sám ze sebe. Tento účet s nadsázkou ukazuje některé z našich zlozvyků a situace, které dokáže pochopit zkrátka jen ten, kdo propadl vášni pro běh. Účet Runners be like se tak stane vaši denní dávkou humoru, která vám dokáže za každé situace vykouzlit úsměv.

Maroš Kudlík patří k těm, ke kterým osud nebyl příliš nakloněn. Před lety totiž přišel kvůli zákeřné chorobě o nohu. I přes svůj handicap se tento slovenský sportovec neváhá účastnit extrémních závodů a pravidelně dokazuje, že pro něj není zhola nic nemožné. Marošův instagramový profil je plný inspirativních fotek jak ze závodů, tak i jeho pravidelných crossfitových tréninků.

Mirna Valerio boří veškeré mýty o tom, že běžci mají mít šlachovitou atletickou postavu. I přes svých 110 kilo pravidelně trénuje a dokonce absolvuje ultramaratony. Mirna, povoláním učitelka, začala s běháním v roce 2009, kdy ji její tehdejší váha začala ohrožovat na zdraví. O své nelehké cestě kromě Instagramu informuje také na blogu Fat girl running, kde pravidelně inspiruje osoby s podobnými problémy k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Otázka běhu v těhotenství trápila v životě už nejednu milovnici sportu. Ne jinak tomu bylo také u Anny Štumpf, která se však rozhodla své lásky k běhání nevzdávat i přesto, že čekala miminko. A právě to bylo i důvodem pro založení jejího blogu Těhu v běhu, kde sdílela rady a názory s podobně aktivními nastávajícími maminkami. I přesto, že jejímu synovi byl letos už rok, Anna dál inspiruje své fanoušky a to především na Instagramu, kde ukazuje, že i po porodu je možné dostat se do kondice.

A pokud čtete rádi náš web a zajímá vás, co právě prožíváme, nebo nás jen při běhu cvrnklo do nosu, sledujte i náš instagramový profil.