Na výběhy pečeme vlastní pochoutky. Ptáte se po receptech, tady jsou

V cíli velkých závodů si můžete vybrat mezi spoustou ovoce a energetických gelů či proteinových tyčinek. Profesionálové ani nic jiného nemohou. To my hobíci si můžeme dovolit ledasco. Čokoláda, tučný zákusek, povidlový koláček, to vše si dáváme a vůbec se nepohoršujeme, právě naopak.



Na našich nedělních výbězích v Plzni jsme si říkali, že po dobrém výkonu bychom si nějakou odměnu zasloužili. A ejhle, dostali jsme nápad. Není nad to, zakousnout se do jablečného muffinu plného sladké šťávy či do kávových sušenek plněných malými kousky 74procentní čokolády, která na jazyku rozpoutá doslova uragán báječných chutí. Už jen ta představa vás donutí obout kecky a vyrazit si zaběhat s námi.

Višňové muffiny Množství: 13 ks

Ingredience: 200 g hladké mouky



hladké mouky 50 g polohrubé mouky



polohrubé mouky 100 g cukru



cukru 1 lžička kypřícího prášku



lžička kypřícího prášku 1 lžička jedlé sody



lžička jedlé sody špetka soli



1 vanilkový cukr



vanilkový cukr 2 lžíce kakaa holandského typu



lžíce kakaa holandského typu 100 g hořké čokolády 74% (nasekaná na malé kousky)

hořké čokolády (nasekaná na malé kousky) 2 vejce



vejce 200 g jogurtu + trochu mléka (obsahově 200 ml )



jogurtu + trochu mléka (obsahově ) 85 g másla (rozpuštěného a zchladlého)



Postup: Mokré a suché ingredience promícháme zvlášť. Višně pokrájené na 1/4 promícháme s trochou mouky, aby neklesaly ke dnu košíčku. Obě směsi promísíme, přidáme višně a lehce je zapracujeme do těsta. Naplníme košíčky do 3/4 směsí. Muffiny můžeme ještě navrch ozdobit celou višní nebo kouskem čokolády. Pečeme v horkovzdušné troubě při 180°C celkem 25 minut, nebo dokud zapíchnutá špejle do středu muffinu nevyjde čistá.

Jablečný kávový muffin Celkem: 14 muffinů

Ingredience: 1/2 šálku pekanových ořechů, jemně nasekané (nebo vlašské)



1/4 šálku hnědého cukru



1 lžička mleté skořice

2 šálky hladké mouky



1 šálek cukru



1 lžička soli



142 g másla (10 lžic), změklé

1 a 1/2 lžičky prášku do pečiva



1/2 lžičky jedlé sody

3/4 šálku zakysané smetany



1 vejce



1 lžička vanilkového extraktu



1 šálek oloupaného, na malé kostičky nakrájeného jablka

Glazura: 1 šálek moučkového cukru



šálek moučkového cukru 2 lžíce mléka



lžíce mléka 1/2 lžičky vanilkového extraktu

Před a po upečení Postup: Předehřejte troubu (horkovzdušnou) na 180°C. Připravte si formu na 12 muffinů s vložkami papíru. Ve středně velké míse smíchejte nasekané pekanové ořechy (nebo vlašské), hnědý cukr a skořici, dobře promíchejte a dejte stranou. Ve velké míse smíchejte mouku, cukr a sůl. Přidejte máslo pokrájené na kousky a propracujte ho s touto směsí pomocí hnětače nebo rukou. Odeberte 1 šálek a ten smíchejte s hnědým cukrem, aby vznikla drobenka, dejte stranou. Přidejte do zbývající mouky prášek do pečiva a jedlou sodu, smíchejte. V menší misce ušlehejte zakysanou smetanu, vejce a vanilku. Tekutou směs přidejte do mouky a směs míchejte, dokud se nespojí. Přidejte 3/4 šálku drobenkové směsi na směs mouky a míchejte. Rozdělte těsto do formiček 12 muffinů, posypte je štědře zbylou 1/4 drobenkové posypky, rozmačkejte prsty, aby se netvořily příliš velké kusy. Pečeme 28 - 30 minut, nebo dokud není párátko vytažené ze středu muffinu čisté. Během pečení si připravíme glazuru. Rozšleháme moučkový cukr, mléko a vanilkový extrakt dohromady. Ihned po upečení touto glazurou muffiny pokapeme a necháme zchladnout ve formě 10 minut. Teprve pak je vyjmeme a necháme zcela vychladnout na mřížce.

