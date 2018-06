TEST: Inov-8 x-talon 212, obujte drápy na nohy

X-talon 212 si za dobu své existence vysloužil výsadní postavení mezi krosovými botami především v orientačním běhu, běhu do vrchu a v poslední době čím dál oblíbenějších překážkových bězích typu Spartan Race. Jedinou vadou na kráse, která kazila jinak perfektní botu, byl hodně úzký a upnutý střih svršku, který nedovolil botu využívat běžcům se širokou přední částí chodidla.

Tuto vadu odstraňuje nová verze X-talon 212 S v provedení standard fit, tedy se širším svrškem. Původní model nepřišel zkrátka, vyrábí se stále pod označením X-talon 212 P (performance fit, tedy úzký a výkonnostně orientovaný svršek). Lehkou nevýhodou je, že spolu s měnícím se číselným označením a přibývajícím počtem variant jednotlivých modelů se stává výběr boty od Inov-8 pro laika poněkud zrádnou záležitostí.

Talon znamená v angličtině dráp a původ tohoto označení musí být jasný každému, kdo se z blízka podívá na podrážku, které dominují sedm milimetrů vysoké gumové kolíky. Použitá gumová směs je navíc hodně měkká - podobná té, která se používá u lezeček. Díky tomu je bota naprosto stabilní za každých podmínek, ať už poběžíte bahnem, sněhem, nebo po mokrých kamenech.

Co se týká běhu po zpevněných cestách, působí X-talon díky nízké váze a minimalizaci ochranných prvků v tlumení na krosovku až neskutečně svižně a plynule. Vysoké drapáky z měkké gumy pak botu za cenu výrazného opotřebení značně dotlumí, takže ani z několikakilometrového úseku si neodnesete výrazně domlácená chodidla.

Inov-8 X-talon 212 Hmotnost: 212 g

Drop: 6 mm

Tlumení: střední/nižší

Určení: terén, trail, závody

Cena: 3 190 Kč

Talony patří mezi vůbec nejlehčí a nejdynamičtější krosovky na trhu, řadí je tam 212 gramů váhy ve velikosti UK 8 a šestimilimetrový rozdíl mezi patou a špičkou. Hlavní využití tak najdou především na kratších tratích a za těžkých podmínek. Šest milimetrů je ale zároveň dostatečný rozdíl, aby byla bota použitelná i při závodech až do vzdálenosti 40 až 50 kilometrů. Na ještě delší záležitosti už je X-talon přece jen moc lehký a neposkytuje dostatečnou ochranu.

Perfektní kontakt s prostředím je ostatně jedna z hlavních výhod této boty, za kterou ale zaplatíte vysokou daň, jakmile tvrdě dopadnete na ostrou nerovnost. Obzvlášť při seběhu kamenitým korytem dostávají chodidla co proto.

Velmi vysokou ochranu naopak poskytuje použitý svršek, který je navržený tak, aby obstál i při orientačním běhu ve volném terénu. Nemusíte se tedy v žádném případě bát, že by se bota roztrhla o trní, větev nebo vyčnívající kámen. Příjemným bonusem je voděodpudivá DWR úprava svršku, která ochrání chodidlo od vlhkosti při lehkém dešti nebo průběhu rosou. Jak už to tak bývá, i tento klad má svou stinnou stránku, a sice horší prodyšnost a odtékání vody pryč z boty. Pokud poběžíte delší dobu v pořádném slejváku nebo podmáčeném terénu, vodu, kterou naberete, si s sebou ponesete až do cíle.

Celkově je Inov-8 X-talon 212 perfektní krosovka především pro závodní účely a hodí se všude tam, kde potřebujete botu, na kterou se můžete stoprocentně spolehnout. Díky novému, širokému svršku je navíc vhodnější na delší vzdálenosti a celkově tak sedne výrazně většímu množství běžců. Za perfektní přilnavost a kontakt s terénem se pak platí rychlým opotřebením podešve a nižším tlumením a protekcí chodidla.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert