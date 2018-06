TEST: Sníh, skály i polňačky. Inov-8 Roclite si poradí se vším

Představte si botu, která by zvládla běh po tvrdých cestách i výlety do hlubokého sněhu nebo do technicky náročného terénu. Takový zázrak přitom opravdu existuje. Můžete otevřít oči, je tady přepracovaná kultovka Inov-8 Roclite 290.



