IIFYM: revoluční způsob stravování, který vám pomůže zhubnout

Asi většina z nás se někdy v životě pokoušela shodit nějaké to kilo. Každý na to sice jde po svém, ale úpravě jídelníčku se většina z nás zkrátka nevyhne. Striktní diety však velmi často končí neúspěchem. Neustálé odepírání oblíbených pokrmů a dodržování přísných výživových pravidel zvládnou totiž jen ti s opravdu silnou vůlí.

Možná právě proto si mnoho sportovců oblíbilo stravování podle principů IIFYM. Tato zkratka znamená „If It Fits Your Macros“ tedy v překladu doslova: „Pokud se ti to hodí do makroživin“. Makroživinami jsou myšleny bílkoviny, tuky a sacharidy, které přijímáme v každém jídle. IIFYM vychází z myšlenky, že člověk může za den sníst určité množství těchto makroživin a je jen na vás, jaké potraviny k tomu zvolíte. Kolik makroživin byste za den měli sníst právě vy, můžete zkusit vypočítat například na těchto stránkách.

Počítat makroživiny nestačí

Mohlo by se tak zdát, že sen mnoha jedlíků se stal skutečností. K snídani donut, k obědu smažák a k večeři, aby se neřeklo, salát s kuřecím masem. Téměř celý den jste jedli na cokoliv jste měli chuť, a přesto jste splnili svůj denní příděl makroživin. Jak už asi mnozí tuší, bude v tom přeci jen nějaký háček. IIFYM vám sice dává ve stravování relativně velkou volnost, na druhou stranu však vyžaduje také zodpovědnost.

Jestli svůj jídelníček sestavíte ze sladkostí a jídel z rychlého občerstvení, které nejsou pro vaše tělo sice kdo ví jak přínosné, ale naplňují váš denní příjem makroživin, můžete si tak zadělat na řadu problémů. S těmito stravovacími návyky dokážete totiž jen těžko pokrýt nezbytný denní příjem vitaminů, minerálních látek ani vlákniny. Budete bez energie a s největší pravděpodobností také stále hladoví, což vás bude svádět k tomu, abyste tento stravovací režim porušovali.

Kromě toho může být v důsledku nevhodné stravy konečný efekt vašeho snažení úplně jiný, než jste si představovali. „Pokud IIFYM člověk pojme pouze jako naplnění počtu makroživin bez ohledu na kvalitu potravin, jejich kombinaci a rozložení v průběhu dne, může to mít nejen celou řadu úskalí, ale může se namísto kýženého výsledku, dostavit výsledek přesně opačný,“ varuje nutriční terapeutka Monika Tělupilová.

Jak na IIFYM?

Jak se tedy správně stravovat podle zásad IIFYM? Základem vašeho jídelníčku by měli být především přirozené, průmyslově nezpracované potraviny, které jsou zdrojem kvalitních bílkovin, tuků, vitamínů a minerálů. Navíc vám zajistí také dostatečné množství vlákniny, která je prevencí proti střevním obtížím, snižuje vstřebávání tuků a cholesterolu a v neposlední řadě také při přispívá k vstřebávání vitaminů a minerálních látek. Při dodržování IIFYM si můžete dopřát klidně i drobné neřesti, avšak kvalitní zdravé potraviny by měly tvořit alespoň 80 procent vašeho denního příjmu.

Nespornou nevýhodou tohoto režimu je nutnost jednotlivé potraviny vážit, zkoumat jejich složení a v ideálním případě veškeré zjištěné hodnoty zapisovat. Jen tak zajistíte, aby denní příjem makroživin odpovídal naměřeným hodnotám. To však nemusí být vždy úplně praktické. Jen si představte, jak zjišťujete hodnoty například u klobásy koupené ve stánku na Václavském náměstí.

Na druhou stranu IIFYM umožňuje modifikovat jídelníček podle vlastních potřeb. Každý jsme totiž jiný a to, co ve stravování vyhovuje nám, nemusí sedět našim přátelům. Jelikož tento výživový směr v zásadě nezakazuje konzumaci žádné skupiny potravin, je jen na vás, jak svůj jídelníček sestavíte. Díky tomu mohou být jeho příznivci v daleko větší psychické pohodě a bez pocitu selhání, pokud zhřeší čokoládou nebo si jednou za čas dopřejí jídlo z fast foodu.



IIFYM, ano nebo ne?

Podle nutriční terapeutky Moniky Tělupilové nejsou zásady IIFYM v oblasti stravování v podstatě žádnou novinkou „Tento výživový směr nám zjednodušeně řečeno doporučuje stravovat se zdravě a jíst kvalitní potraviny, které jsou zdrojem potřebných živin. Nestresovat se jídlem a přijímat stravu s radostí. Pokud si občas dopřejete něco, co není v souladu se striktním pohledem na zdravou výživu, je to v pořádku. IIFYM se tak příliš neliší od toho, co nám doporučují odborníci na výživu, všeobecná výživová doporučení a i to, co nám radí zdravý selský rozum, tedy vyhnout extrémům a radovat se z kvalitní stravy,“ říká. Zásadnějším rozdílem a pro mnohé možná i překážkou je tak nutnost každodenního vážení jídla a počítání hodnot makroživin.



Je tak IIFYM dobrou cestou k naplnění našich cílů? Odpověď musí zřejmě najít každý sám. Pro někoho může být bezesporu vhodným řešením, jak optimálně sestavit svůj jídelníček bez nutnosti zcela omezit své oblíbené neřesti. Ti, kteří však myslí, že konečně objevili výživový směr, který jim umožní jíst cokoliv bez rizika přibírání, by mohli být zklamaní.