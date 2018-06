Hypermobilici se běhu vzdávat nemusejí

Hypermobilitu (zvýšenou pohyblivost v kloubech) máme spojenou s baletkami, gymnastkami či hadími ženami. Představujeme si ji jako schopnost dát si nohu za hlavu. Hypermobilita se však vyskytuje mnohem častěji, u mladých žen je výskyt skoro až čtyřicetiprocentní. Proč se o ní bavíme v souvislosti s během? Jednoduše proto, že často se vyskytující bolesti kolen nebo zad při běhu mohou mít příčinu právě ve zvýšené pohyblivosti v kloubech. A také proto, že pokud je někomu hypermobilita (nebo také hypermobilní syndrom) diagnostikována, setká se často s odlišným pohledem lékařů na sport: můžete tedy běhat, nebo ne? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět.

Co je to hypermobilita

Hypermobilita (dále jen HM) znamená zvýšenou pohyblivost v kloubech nad běžnou fyziologickou normu. Podle příčiny vzniku může být celková, nebo místní. Nás bude zajímat celková a konkrétně typ konstituční – tedy vrozený a projevující se ve všech kloubech těla. Příčina vzniku je dosud nejasná, předpokládá se, že se jedná o nedostatečnou funkčnost vazivového pojiva, které je ještě zesílena hormonálními vlivy.

Jak poznám, že jsem hypermobilní?

V diagnostice je popsána celá baterie testů, vybereme jen některé.

1. Dosažení prsty rukou na zem (Thomayerova zkouška): Ve stoji s napnutými koleny provedeme pomalý předklon a snažíme se prsty dotknout země. Běžná norma je dotyk konečků prstů, jedinec s HM položí na zem celé dlaně.

Test předklonu

2. Sed mezi paty: HM = dosednutí až na zem

Sed mezi paty

3. V rovném stoji bokem k zrcadlu se podívejte na kolenní klouby – jsou "prolomeny" vzad o více než asi 10 stupňů?

4. Obtočení horní končetiny kolem krku: U testu je nutné rovně sedět (či stát) a neotáčet hlavu či trup. Člověk s HM přesáhne přes páteř často i o celou dlaň na druhou stranu. Běžný rozsah je ke středu obratlů.

Test obtočení ruky kolem krku

Jistá zrádnost je ve faktu, že vám nemusejí vyjít všechny testy pozitivní. HM může být více vyjádřena v horní, nebo dolní polovině těla. Pokud vás trápí bolesti kolen a kyčlí, jsou pro vás velice důležité první tři testy – vyšetřují totiž zvýšenou pohyblivost v kloubech dolních končetin. Ovšem změněná mechanika běhu působí samozřejmě i za záda.

A co se s tím dá dělat?

Běhu se samozřejmě vzdávat nemusíte. Jen jsou nutná určitá opatření. Za prvé – je nutné zpevnit střed těla a aktivovat hluboký stabilizační systém páteře (pokud vás bolí v zádech) a za druhé – dát si pozor na běžeckou techniku, bolí-li vás kolena. Asi nejdůležitějším doporučením je pokusit se trochu zkrátit krok, protože při dlouhých běžeckých krocích je tendence ke většímu "prolomení" kolen a také rotace páteře jsou větší. Existuje možnost kineziotapu – barevné (jakoby náplasťové) pásky mají v mnoha případech velice dobrý efekt – v aplikační technice, která omezuje nežádoucí pohyb kolenních kloubů směrem dozadu – do "prolomení". Nejedná se o nic těžkého, můžete se to od fyzioterapeuta nebo maséra naučit a v případě potřeby si kolena tejpovat sami. Pokud máte jako doplňující sport k běhu plavání, nedoporučuje se styl prsa, protože záběr nohama působí střihovým mechanismem na kolenní kloub a zvýšeně tak namáhá kolenní vazy – a to u HM zrovna dvakrát potřeba není.

Ohledně strečinku se názory různí, já se k němu spíše přikláním, ale s doporučením nedotahovat do koncových pozic – konečnou pozici si nastavte "uměle" dříve, než je vaše maximální protažení. Stejné doporučení je i pro milovníky jógy. A kvalitní fitness trénink pod dohledem v problematice školeného trenéra či fyzioterapeuta dělá skoro až zázraky. A určitě vhodné je podívat se i na hlezenní klouby (kotníky), pokud nejsou stabilní (což u HM často nejsou), mohou trpět nejen častým podvrtnutím, ale mohou způsobovat i bolesti kolenních kloubů.

Je nutné si uvědomit, že celková (konstituční) hypermobilita není přechodným stavem: na tomto problému je nutné pracovat dlouhodobě. Je to něco jako čištění zubů – až na výjimky nás to zrovna dvakrát nebaví, ale stejně to děláme (nebo se o to aspoň snažíme). Berte to podobně. A do běhu s radostí!