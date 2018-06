Liší se nápoje ve schopnosti hydratace? Vědci (možná) našli odpověď

Malá káva v pravou chvíli může být tím, co nám dodá energii, ale zároveň nezpůsobí žádné potíže po cestě. K doplnění tekutin před závodem se nemusíme bát použít ani domácí ledový čaj, který ze všech „podezřelých“ nápojů dopadl nejlépe. Navíc nestartuje procesy, které by tělo během závodu zatěžovaly – na rozdíl od slazených limonád. „Ty jsou kalorické a svým způsobem je můžeme považovat za jídlo – startují totiž v těle trávicí procesy,“ upozorňuje nutriční terapeutka Kristýna Báčová a dodává: „Důležité je, abychom se sladkými nápoji nedostávali do těla přemíru cukrů či konzervantů. V pravou chvíli se ale cukry hodí: jako zdroj energie před krátkým rychlým závodem, na doplnění energie během aktivity trvající nad 90 minut nebo jako gainer po závodě na doplnění energie pro regeneraci. Doporučit můžu třeba ovocný fresh.“