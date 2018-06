Hvězda Rungo Vasil: během jsem začal krmit tamagoči

Jak jsem začal: Asi v roce 2008 jsem se dozvěděl o hodinkách s krokoměrem od firmy Nike, fungovalo to jako tamagoči, které se krmilo během. To jsem běhával 20 kilometrů za měsíc, takže furt hladověl. Pak začalo ježdění na závody. Ne za účelem umístit se, ale abych překonával sám sebe, poznával nové lidi a sbíral kilometry. V roce 2011 byl cíl 100 kilometrů měsíčně, loni už 150, což mi uniklo o 7 kiláků. Od narození jsem členem místního atletického klubu, aktivně ale jen asi do třinácti, teď jsem ve výboru. Dalšími sporty jsou kolo (bike i silnička) a in-line brusle.

Koníčky: pivo a rum (ten bramborovej)

Motivace/proč běhám: zůstat docent (čti do-cent)

Běžecký sen: aktuálně maraton, už jsem rozhoupaný na 2014, a pak asi poloviční Ironman (až zhubnu do plavek)

Osobní rekordy a výhry: 10km: 43:50 (Tesco Grand Prix); 15km: 1:09:57 (Cvikov, ráno po večerní desítce Tesco Grand Prix) 1/2 maraton: 1:38:30 (Drážďany)

Moje trasa: GPS:50°39'28.536"N, 14°32'33.000"E

Nachází se u Autodromu v Sosnové u České Lípy. Je to známé místo, jezdí se zde i Rally Bohemia. Neznamená to však, že rád běhám kolem řvoucích aut, v tomto místě je pouze start okruhu, na který vyrazím více než padesátkrát za rok. Ani nevím přesně, co tu mám rád, možná různorodost povrchu.

Vasil Dogaru (ve virtuálním světě Swahil Dg) Věk: 32 Odkud: Česká Lípa

Lesní cesty střídají úseky ze štěrku, kousek asfaltu i hůře zdolatelný písek. I nějaké to stoupání se tu najde, ale žádné extrémy. Na tomto místě spolupořádám Jarní kros, ten z okruhu využívá jen 1 200 metrů a pak se vrací jinudy na start, celkem má 1 800 metrů. Velký okruh je však vytvořen pro podzimní Krosmaraton, pořádaný místním horolezeckým klubem, letos se koná již potřicáté. Běhá se na čtyři okruhy, jeden okruh má 10 550 metrů. Rekord zde drží Mulugeta Serbessa. Trasa se mění každý rok kvůli práci lesáků a rozšiřování místní pískovny, takže je možné, že za čas nebude, kde závod pořádat.