Hvězda Rungo Pavel: pocit, že vás nic nebrzdí, je nepopsatelný

Jak jsem začal: Kamarád chtěl běžet maraton, ale začal dříve a já bych tréninkový plán nestihl dokončit, takže jsem začal trénovat na přijatelný půlmaraton, abych se po úrazu alespoň trochu hýbal a nepřibral moc. Poprvé jsem vyběhl 7. února 2013 a neuběhl ani tři kilometry. Od té doby jsem stihl jen tři půlmaratony a dva sranda běhy.

Proč běhám: Dnes už z jediného důvodu: protože mě to ukrutně baví! Ten pocit, že člověk může běžet, kam chce, a nic ho nebrzdí, je nepopsatelný. Proto chci běžet co nejrychleji a co nejdál, abych nebyl omezován ani časem, ani prostorem.

Běžecký sen: Přeběhnout Šumavu ze Svaté Kateřiny do Lipna nad Vltavou převážně po červené. S Mirkou, svou přítelkyní a snoubenkou, jsme tuhle trasu kvůli puchýřům nezvládli s batohy přejít, takže těm kopcům chci ukázat, že se jich nezaleknu.

Že je jednou prostě přeběhnu, když přejít se nedají. Asi to nebude za jeden den bez přespání, ale kdo ví. Jen se to nesmí Mirka dozvědět. Jsem si jistý, že by se jí ten nápad nelíbil ani dost málo. Nedávno po mně totiž loudila slib, že nebudu běhat dál než maraton. Nevyloudila.

Osobní rekordy a výhry: Onen rychlejší půlmaraton jsem dal za 1:54:36, desítku We Run Prague za 46:34.

Pavel Duchan Věk: 29 Odkud: Všudezdejší. Narozen v Považské Bystrici na Slovensku, vyrůstal v Mostě, po rozvodu rodičů také v Litvínově a Meziboří, od svých jedenácti let v Praze. Po překonání (post)pubertálního vzdoru své snoubenky k vlastním rodičům zřejmě skončím v Písku.

V rámci tréninku na maraton měřil nejdelší výběh 28 kilometrů. Nejrychlejší kilometr mám podle Runkeeperu za 3:51 (to byl finiš v Karlových Varech).

Moje trasa: Jsem Pražák, ale protože nemám rád asfalt, volím Sedláčkovu stezku z Písku k Plynové lávce, je to přibližně 11,5 kilometru podél řeky Otavy.

Cesta se lehce houpe, a pokud je člověk unavený, využije lavičky, na které se dá kdykoliv sednout a kochat se krásami Otavy a okolí.