Inspirace dalšími skutečnými příběhy: začtěte se a vyběhněte i vy

Od samého počátku našeho webu přinášíme příběhy běžců kolem nás. Nejsou to vrcholoví atleti, které vídáte v médiích, ale jejich láska k běhu je veliká. Chtějí vás inspirovat, proto se svěřují, jak vypadaly jejich začátky.

Před několika týdny jsme přinesli prvních jedenáct, nyní představujeme druhou jedenáctku příběhů.

„Stala se ze mě sportovní závislačka“

Běh je pro ni společenskou aktivitou i dobrým dopravním prostředkem do práce. Rozbíhala se natřikrát, ale pak už to vyšlo a nepřestala. Plní si své běžecké sny, tedy ultratrail a triatlon. Blanka Detlefs však dodává a vzkazuje: „Ono to ale o těch vytyčených cílech tolik není. Nemá smysl se hnát za něčím, pokud by mě to nebavilo. Pro mě jsou sny vlastně jen motivací.“

„Zhubl jsem a potkal staré i nové kamarády“

Jan Ježek vždy sportoval, ale k běhu se dostal až díky komplikovanému dopínání knoflíku u kalhot. Protože byl často na služebních cestách, přišlo mu ideální mít po ruce vždy jen tenisky a víc už neřešit. Trasa se přece najde všude. Časem díky běhu potkal staré známé a s dalšími novými kamarády se seznámil.

„Bývala jsem holčička bez krku zvaná buchta“

Tatínek vedl Ivanu Pitrovou ke sportu, aby nebyla tlustou holčičkou. Po jeho úmrtí tu už nikdo takový nebyl, ale po čase se rozhodla zlepšit svůj zdravotní stav během ona sama. Objevila nejen běh, ale také přátele a nový rozměr sportování.

„Pořád jsem ráda venku v přírodě, takže běhám, většinou s dcerou Veronikou, chodím na dlouhé procházky s přítelem a se psy, na kolo, na in-line... Jen už jsem od maratonu - splněného snu, z ohleduplnosti k vlastnímu tělu, přestala honit kilometry a držím se u běhu ve vzdálenosti kolem pěti až deseti kilometrů a hlavně si to naplno a s radostí užívám,“ svěřuje se, jak se její běhání vyvíjelo dál.

Jay se rozběhla až v padesáti. A pak že to nejde!

„Prostě jsem se vzbudila, dala si každodenní kávu, oblékla se a vyběhla do chladného rána,“ vypráví Jay, jak začala s běháním. Na Facebooku si našla skvělou skupinu složenou ze samých žen a ta jí dává velkou podporu. Dnes už Jay kvůli zdravotnímu stavu neběhá, ale dále je aktivní jak v pohybu, tak ve skupině.



„Poprvé jsem vyběhl v termoprádle, i tak to bylo úžasné“

Václav nejdřív posiloval a po běhu jen pokukoval, a to doslova. Začal sledovat náš rodící se web. Trvalo to však ještě rok, než se poprvé oblékl a vyrazil. Pravda, termoprádlo nebyla ta nejlepší volba, ale byl to první běh a pocit z něj byl nepopsatelný. Vůbec se mu nechtělo domů. Dnes už Václav dosáhl svých běžeckých snů, ale běhá dál a je aktivním členem skupiny RUNGO.cz výběhů v Pardubicích.

Na základní škole byla nejpomalejší, vystresovaná a ubrečená

Mirka dole vlevo

Ano, jenže přesto dnes Mirka Sudová běhá. Poprvé ji napadlo, že by to mohla zkusit, asi ve dvaceti letech. Myšlenka se pořád vracela, kila přibývala, svaly mizely. Čas, kdy to s během začala myslet doopravdy vážně, nastal až v září roku 2013. Pak už to byla šílená a chvílemi i strastiplná cesta k dnešnímu běhu coby součásti života. Její příběh si přečtěte v tomto článku.

Kardiak a dítě s těžkou skoliózou, osvobozené od tělocviku

Mirka Péčová byla sportem doslova nepolíbená, to kvůli svému zdravotnímu stavu v mládí. Více žít a ochutnat sport si dovolila až po rozchodu s mužem. „Při běhu se uvolním, dostávám spoustu nápadů a prostě mi to dělá dobře,“ dodává Mirka s tím, že běhá nejraději sama.

Běhá kvůli fyzičce

Michal Cieslar je v našich hvězdách RUNGO.cz spíše výjimkou. Běhá prakticky odmala, začal s orientačním během. Nadšení pro pohyb mu vydrželo dodnes: „Mám rád Javorový vrch u Třince a oblast Dolní a Horní Lomné a okolních kopců. Nejraději mám, když můžu vyběhnout brzo ráno do hor, je hezké počasí, jsem tam prakticky sám a můžu se kochat výhledy a přírodou.“ Michal také vede naše společné výběhy v Českém Těšíně, na které se může dostavit každý.

Zahodila pytlík čipsů a zvedla se

Netuší prý, co ji osudného dne před osmi lety přinutilo zvednout zadek z gauče, zahodit pytlík chipsů a začít něco dělat. Přicházelo to však postupně, kolo, lyže, brusle, spinning, squash, běh čekal vzadu. Najednou si však Marcela Janoutová bez pohybu nedokázala představit život. „Jsem vášnivý běžec všude tam, kde se lepí bahno na podrážky, písek a jehličí padá do bot a kopřivy šlehají do obnažených nohou. Nejlepší občerstvovačka je studánka v lese a místo gelů švestky, třešně a lesní jahůdky,“ dodává Marcela, která během začala řešit krizi po návratu z ciziny domů.

Silný příběh Marka, vedoucího redaktora RUNGO.cz

Tento článek vyšel jako jediný příběh hvězdy RUNGO.cz za zády zmíněného. Byl to dárek pro Marka Odstrčilíka ke druhému výročí vzniku webu, jemuž vdechl život. Duší i tělem závodník se ze dne na den stal kardiakem bez vidiny jakéhokoliv sportu. Popral se s tím a chtěl začít motivovat ostatní, což se mu skvěle daří. Jak vzniklo RUNGO.cz a co si Marek prožil, si přečtěte ZDE.

Běhá na pivo

Zatím poslední příběh je o někom, kdo začal běhat kvůli břichu a manželce. Nakonec jej běh dovedl až do redakce RUNGO.cz a Marek Topinka je nyní neodmyslitelnou součástí závodů, které pro vás pořádáme. Závody jsou ale jeho silnou stránkou jen z pohledu pořadatele. Marek Topinka sám raději běhá přírodou, kochá se a velkým zdrojem motivace je pro něj jednoduše pivo.

Jaké byly vaše běžecké začátky, kdo vás inspiroval? Nebo vám snad pomohlo rozběhat se RUNGO.cz? Napište nám svůj příběh na adresu magdalena.ondrasova@rungo.cz.