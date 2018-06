Hvězda Rungo.cz Lukáš: běhání je droga, kterou si čistím hlavu

Jak jsem začal?

V posledních letech jsem začal postupně lyžovat, jezdit pořádně na kole, kde x hodinové vyjížďky za Prahu byly pro mě relax. Když se nám narodila dcera, nebylo na oblíbené kolo už tolik času. Nerad dělám věci napůl, a když mi začal pohyb chybět, začal jsem hledat jinou, časově méně náročnější sportovní aktivitu. Nemám rád sporty, u kterých je člověk někde zavřený a nebo se musí s někým domlouvat. Zkusil jsem proto běh. Činnost, kterou v mladí nikdo dvakrát nemusí, mě začala bavit a plnit moje očekávání. Za krátkou dobu si dát pořádně do těla. Začátky byly těžké, ale pak přišlo prvních 5 km v kuse, prvních 10, první závod a z běhání se stala nedílná součást mého života a radost.

Proč běhám?

Lukáš Odstrčil věk: 33 výška: 186cm váha: 82kg město: Praha

Důvodů, proč mě běhaní pořád baví a bude určitě dlouho bavit, je hodně. Od příjemného udržení si kondice, což se mi určitě bude časem hodit, jak nám dcera poroste. Taky proto, že jsem díky běhání poznal spoustu skvělých lidí. Díky běhaní jsem zjistil, že to není najednou nikam daleko. Nazuji boty a prostě si tam zaběhnu. Krásně se při běhání čistí hlava. Přijde se na jiné myšlenky. Člověk je pořád pozitivně naladěný. Běhaní je prostě droga. Naštěstí volně dostupná a neškodná v jakémkoliv množství. I ty pocity, když doběhnu domů totálně hotový a nohy bolí, jsou prostě k nezaplacení. Při běhání mi nevadí, že třeba prší a kolikrát si to o to více užiji. Stal jsem se na běhání závislý a proto běhám.

Osobní rekordy:

10 km 44:49, 1/2M 1:43:15

Běžecký sen?

Postupem času se začaly plnit i běžecké sny a cíle. 10km pod 50 minut, pod 45 minut. Odběhnutý první 1/2 Maraton. Všechno to ale bylo vesměs ve městě a rovinky. Tak jsem po nějaké době zatoužil po změně a začal pošilhávat po nějakých Trail závodech v přírodě. Začalo mě pak běhání v přírodě bavit. Člověk přestane řešit čas, tempo a užívá si jen přírodu okolí, krásně si vyčistí hlavu, přestane mít strach z nějakých kopečků a prostě jenom běží a úžívá si ten pohyb. Právě proto bych někdy velice rád zkusil nějaký Horský maratón. Mám štěstí že se v létě pohybuji hodně v Beskydech a Jeseníkách a tak věřím, že tam se příležitost najde.

Oblíbená trasa?

Bydlím v Praze kousek od Hostivařské přehrady, takže využívám zdejší lesopark. Jdou tam krásně běhat jak rovinky kolem přehrady, tak si vyběhnout nad přehradu a běh si zpestřit i nějakými kopečky. Občas se dostanu do Jeseníku, kde si náramně užívám možnost zaběhat si pořádně v kopcích. Kochat se krásou Jesenických hor. Takový běžecký ráj. Následná možnost regenerace unavených nohou v Balneo Parku v Priessnitzovych lázních, je pak vítaný bonus.