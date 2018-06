Hvězda Rungo.cz Jakub: Ten blázen z Boubína budu já

Jak jsem začal: Sportuji od dětství. Za tu dobu jsem vystřídal řadu sportů, od fotbalu přes běžky, kolo, Taekwondo, in-line brusle, bouldering... ale běh mne stále nebavil a bolel mě. Běhat jsem začal až někdy před pětatřicátými narozeninami. V té době jsem měl krátkou sportovní pauzu. Manželka občas běhala a u mne pravděpodobně zapracovala mužská ješitnost (nebo věk?). Řekl jsem si: "Kluku, koukej se nějak hýbat, jinak z tebe bude bábovka!" Nejdříve šlo o výklusy s manželkou. A vůbec to nebylo jednoduché, stále to bolelo. Přesto jsem vydržel a tělo si nakonec zvyklo. Pak jsem začal vzdálenost prodlužovat a onen okamžik, když jsem viděl zlepšování, mě to začalo opravdu bavit.

Jakub Szabo věk: 37 let výška: 173cm váha: raději nevědět místo: Čelákovice

Proč běhám: Rozhodně ne kvůli hubnutí, s tím opravdu nemám problém. Běhám proto, že mě to baví. Další důvod je "progres". Když doběhnu dál než minule. Nebo když vidíte, jak se v průběhu ročních období mění vaše oblíbená trasa. Ale hlavně je to pro mne zábava a relax (i když to okolí moc nechápe). Proto je pro mne i při závodech podstatné užít si to. Nejde mi o čas, jde o to, mít ze sebe dobrý pocit. I proto mám větší radost, když doběhnu do cíle s dcerou za ruku, než kdybych byl v cíli o pět minut dříve. ... a taky běhám pro to, abych předběhl Marka. Ale to se mi moc nedaří.

Běžecký sen: Částečně jsem si ho splnil již absolvováním horského maratonu. Ale člověk by se měl posouvat a dávat si stále vyšší cíle, proto bych chtěl někdy absolvovat nějaké ultra. To ale doma neradi slyší, hlavně kvůli časově náročnějšímu tréninku. Ale nikdy neříkej nikdy...

Tak aspoň poznávám nové lokality a krásu přírody.

Oblíbená trasa: Většinu svých "tréninkových" běhů absolvuji v rovinatém Polabí. To ale beru jen jako nutné zlo pro nabírání objemů. Jako rodák z Šumavy mám totiž rád kopce a lesy. Proto vždy když přijedu na Šumavu, snažím se vyrazit do kopců. Jestli tedy někdy náhodou na Boubíně potkáte blázna, který tam vyběhne a ani se nejde podívat na rozhlednu a běží zase pryč, nejspíše to budu já.