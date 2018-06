Správně zvolená hudba vám může pomoci s regenerací

Správná hudba vám údajně pomůže s regenerací

O tom, že hudba dokáže nabudit při výkonu a dodat ztrácející se energii, jsme psali již dříve. Nyní ale vyšla studie, která naopak zkoumala, jak může hudba pomoci po výkonu při regeneraci. Její výsledek je jasný - pokud si po doběhu pustíte na půl hodinky pomalejší, klidnější hudbu, spustí se ve vašem těle procesy, které pomohou s rychlejší regenerací a odpočinkem.

Za vše může hormon kortizol, který se do těla uvolňuje například při stresu a sportovní aktivitě. Studie provedená na 42 studentech zjistila, že pokud si pustíte rychlou a energickou hudbu, hladina kortizolu v těle se zvýší. To může být krátkodobě z hlediska regenerace po výkonu výhodné, neboť pomáhá dostat glukózu do mozku a má protizánětlivé účinky v unavených či poškozených svalech. Vaše tělo ale začne lépe odpočívat a regenerovat až v momentě, kdy se hladina kortizolu vrátí do normálu. A tady právě, podle studie, může pomoci pomalá uklidňující hudba.

Až si tedy příště budete sestavovat playlist na náročný výběh nebo závod, nezapomeňte zařadit na konec i nějaké romantické balady k odpočinku.

Suunto představí první produkty spolupracující s Movesense

Začátkem letošního roku představilo Suunto zajímavý produkt Movesense. Je to malý čip plný elektroniky, které je na první pohled podobný senzorům na hrudním páse. Neslouží však jen k měření tepu, umí toho daleko více. Má v sobě akcelerometr, gyroskop, kompas, senzor teploty, čip pro snímání tepu nebo vestavěné úložiště pro ukládání dat.

Nejzajímavější na tomto produktu je, že k němu Suunto poskytlo sadu nástrojů pro programátory a zcela otevřelo možnost jeho využití komukoliv na trhu, například menším firmám, pro které by byl vývoj vlastního hardware příliš nákladný. A nyní to vypadá, že na trh míří první várka zařízení a služeb, které budou právě Movesense využívat.

Produkty by měly být představeny na veletrhu CES během ledna příštího roku a podle informací serveru wareable.com se můžeme těšit například na zařízení Ain1 Balance od finské společnosti All in One, které má sloužit k tréninku sportovců či rekonvalescenci po zranění.

Dále má být představeno zařízení Runteq, které dokáže pomocí speciálních algoritmů a dat z Movesense vyhodnotit váš běžecký styl a naučí vás tento styl změnit s cílem minimalizovat rizika zranění. Společnost Trimix chystá produkt zaměřený na cvičení doma a přidat se má společnost Supa s produktem pro záznam sportovních aktivit.

I když to zatím nevypadá na nějakou revoluci, musím přiznat, že uvedení produktu s otevřeným přístupem pro vývojáře se mi velice líbí. Těším se, jaké produkty a služby se na něm podaří postavit. Když se na jednom produktu spojí chytré hlavy z celého světa, může se z toho stát velmi zajímavá platforma.

Adidas končí s hodinkami

Adidas zavírá svou divizi digitálních sportů, která má na svědomí fitness náramky či sporttestery MiCoach. Dále se chce soustředit především na své aplikace Runtastic a adidas. Je to v krátké době již druhá zpráva o konci vývoje sportovních hodinek. Pro podobný postup se rozhodl také TomTom.



Hodinky z dílny adidasu neměly na našem trhu příliš velký úspěch. I když některé z nich byly přímo nadupané funkcemi, bylo tu i pár nedostatků a například pro mě osobně i příliš výstřední design. Možná i proto se v adidasu nakonec rozhodli, že nemá smysl do této oblasti dále investovat, a na trh tak nepřijde ani očekávaný fitness náramek s názvem Chameleon.

Ohlášená spolupráce mezi adidasem a Fitbitem naopak trvá a již představená speciální edice hodinek Fitbit Ionic v designu adidas by na trh měla přijít počátkem roku 2018, jak bylo naplánováno.