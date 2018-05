TEST: Huawei Band 2 Pro pohlídá váš spánek i dýchání

Proč zrovna Huawei Band 2 Pro? Jednak kvůli ceně. Dva tisíce korun je zlatý střed mezi neznačkovými náramky za pár stovek a sportovními specialitami typu Fitbit Charge nebo Samsung Gear Fit, které už jsou zase výrazně dražší. A také jsme nemohli přehlédnout popularitu Huawei Band 2 Pro. Podle dostupných srovnání má dobré hodnocení i prodejnost. Zajímalo nás tedy, jaký ve skutečnosti je.

Designová klasika

Kvůli designu si asi tenhle fitness náramek pořizovat nebudete. Není to ale míněno jako kritika, Band 2 prostě jen vypadá jako 99 procent konkurence. Díky dvěma stříbrným proužkům podél displeje se ale Band 2 aspoň nějak odlišuje. Na výběr je kromě recenzované černé varianty ještě výraznější modrá nebo růžová.

Náramek je kompletně plastový, díky hmotnost 21 gramů o něm nebudete na ruce ani vědět. Pásek je dost dlouhý, aby se vešel i na širší zápěstí. Pokud se ale vaše hmotnost pohybuje v trojciferných hodnotách, doporučuji umístění na ruku přeci jenom před nákupem vyzkoušet. Trochu tréninku bude vyžadovat zapínání, jedna strana pásku se musí zacvaknout do druhé a úplně snadno to rozhodně nejde. Na druhou stranu, ani jednou se mi nestalo, že by se pásek sám od sebe odepnul.

Největší problém náramku bohužel představuje displej. Nemám problém s tím, že je dotykový, nevadí ani jednobarevné provedení. Potíž je ale s čitelností. Úroveň podsvícení se nedá ovlivnit a přečíst z displeje něco na přímém slunci je skoro nemožné. V interiéru či ve stínu je čitelnost použitelná, ale na přímém slunci jsem měl často problém rozeznat i to, zda je displej vůbec aktivní.

Měří spolehlivě

Nabídkou sportovních funkcí Huawei Band 2 Pro uspokojí drtivou většinu svých uživatelů. Z aktivit je na výběr běhání, plavání a jízda na kole. Docela neobvyklou funkcí je dechové cvičení. Tam ovšem nejde o nic jiného než se několik minut hluboce nadechovat a vydechovat podle pokynů na displeji.

Náramek měří srdeční tep a má také GPS. Obě funkce poskytují poměrně spolehlivá data. Měření tepu jsem porovnával s hrudním pásem a průměrná hodnota po běhu se lišila maximálně o dva tepy. Spolehnutí bylo i na GPS. Neměl jsem možnost srovnání s přesně měřenou tratí, ale oproti mému sporttesteru se výsledné metry nijak výrazně nelišily.

Nevymýšlí si ani krokoměr. U analýzy spánku už se dají naměřené hodnoty těžko posuzovat, vážně nemám představu, kolik hodin trvala fáze hlubokého, lehkého a REM spánku.

Při sportování můžete dotykem přepínat mezi obrazovkami, nijak ale nelze měnit jejich pořadí nebo zobrazené hodnoty. U běhu máte přehled o čase, vzdálenosti, srdečním tepu, tempu a hodinách. Náramek navíc upozorňuje i na jednotlivé kilometry.

Na ovládání při sportu není nic složitého, stačí prostě klepat do displeje a obrazovky s údaji se přepínají. Nepřišel jsem jen na to, jak aktuální běh pozastavit a znovu zapnout. Dokázal jsem ho vždy jen vypnout a pustit nový.

Huawei Band 2 Pro Fitness náramek displej: 0,91"

0,91" hmotnost: 21 g

21 g výdrž GPS: cca 3 hod

cca 3 hod vodotěsnost: 5 ATM

5 ATM notifikace: ano

ano měření tepu: ano, optické

ano, optické další funkce: VO2Max, Bluetooth, akcelerometr, multisportovní

VO2Max, Bluetooth, akcelerometr, multisportovní cena: 1 990 korun

klady:

- velká výdrž baterie

- nízká hmotnost

- Aplikace Huawei Wear

zápory:

- špatně čitelný displej na slunci

- horší zapínání pásku

- nelze editovat sportovní obrazovky

Velmi příjemně překvapila výdrž baterie. Pokud si necháte zapnuté jen kontinuální měření tepu a nebudete zapínat žádnou sportovní aktivitu, náramek vydrží minimálně týden. Bez měření tepu bude výdrž ještě mnohonásobně delší. Zapnutá GPS už představuje větší zátěž. Tam jsem dokázal Band 2 odrovnat zhruba za tři a půl hodiny. I tak ale náramek překvapil, ke konci výdrže sice začal vypisovat hlášku GPS off, ale kilometry ve skutečnosti pořád měřil přesně.

Bez aplikace už to nejde

Pokud si říkáte, že Huawei Band 2 Pro vlastně nenabízí nic moc jiného než každý druhý neznačkový čínský sporttester, máte vlastně pravdu. Stačí si ale zapnout doprovodnou aplikaci a rozdíly vidíte hned. Právě tam je dnes hlavní rozdíl mezi značkovými a neznačkovými produkty. Aplikace Huawei Wear funguje spolehlivě, má řadu zajímavých funkcí a je přehledná. Kromě zobrazení hodnot nabízí i možnost vytvoření tréninkových plánů, můžete si přeskládat pořadí nabídek na displeji náramku a ve výsledcích aktivit vidíte i odhad doby regenerace či VO2 max.

Propojení s telefonem funguje bez problémů. Trochu jsem se bál, jak si bude náramek určený primárně pro Android telefony rozumět s iPhonem, ale dopadlo to dobře. Propojení obou zařízení je otázkou několika sekund, vše navíc vysvětluje průvodce v češtině. Na displeji se zobrazí, když někdo volá, přečtete si začátek e-mailu či SMS. Super je funkce, která upozorní, když se od mobilu příliš vzdálíte, a spojení se tak přeruší.

Huawei Band 2 Pro mě celkově příjemně překvapil. Nebýt horší čitelnosti displeje, nebylo by vlastně co vytknout. Začínajícím nebo svátečním sportovcům poslouží více než dobře, kdo se ale sportu věnuje více, měl už by si připlatit za sporttester.

Huaweii Band 2 Pro do testu zapůjčil internetový obchod CZC.cz