Hřebovky, nebo nesmeky: to je to, oč tu běží

U hřebových bot je výběr jednodušší. Výběr není moc široký. V zásadě se v našich zeměpisných šířkách prodávají hřebovky od tří firem - Inov-8, Salomon a IceBug.

Inov8 Artic Claw hřebová bota

16 tvrdokovových hřebů

váha: 300 g (UK 8)

drop: 8 mm

cena: 3 690 korun

Má volba padla na boty britského výrobce Inov-8, konkrétně na model Artic Claw . Za prvé proto, že již v botníku nějaké ty “inovejty” mám a vím, co od jejich kopyt čekat. A za druhé proto, že model Artic Claw je jeden z novějších kousků v portfoliu firmy.

Bota má pevný svršek s balistického nylonu, vyztuženou špičku, drop 8 mm a především 16 tvrdokovových hřebů. Výborné trakci pomáhá hřebům i podešev vyrobená ze tří různě tvrdých směsí pryže, která navíc obsahuje mikročástice skla. Výztuha PROTEC SHANK pak ochraňuje chodidla před proražením podešve a navíc zabraňuje hřebům, aby otlačovaly chodidla skrz mezipodešev při delším běhu po asfaltu.

U výběru nesmeků byla volba mnohem těžší. Na trhu jich je spousta. V základu je ale třeba se rozhodnout pro konkrétní konstrukci: Vzít raději řetízkové, nebo pryžové s karbidovými hroty?

Řetízkové jsou pravé drapáky. Nebál bych se v nich vydat na ledopády. Ale pro mé účely (běh po lesoparcích) jsou až trochu moc drsné.

Volím tedy raději pryžové Kahtoola nanospikes. Nesmeky jsou opatřeny deseti pevnými karbidovými hřeby. Jejich nasazení je jednoduché, nevyžaduje žádný zvláštní um. Je třeba si dát pozor jen na správně zvolenou velikost. Především pokud jste na rozmezí dvou velikostí nesmeků, je dobré si je v obchodě vyzkoušet přímo na běžecké obuvi. Jelikož pryžová část zakrývá prakticky celou podešev, je možné nasadit je i na silničky. Díky tomu jsou nesmeky oproti hřebovým botám i mnohem univerzálnější. Je možné je využít v civilním životě a v době ledovky v nich vyrazit v klidu na zastávku MHD.

Praktické zkušenosti

Jenže dost bylo teorie. Je na čase vyběhnout ven a dát ledu okusit zakoupenou medicínu. Jako první jsem si navlékl univerzálnější nesmeky. Hned na první krok byla znát mnohem lepší trakce. Ledovka pod karbidovými hřeby krásně praskala. Při přechodu na asfalt stačilo nesmeky sundat a běžet dál v pohodovém rytmu. Opětovné nasazení ale již není taková sranda. Zkřehlé prsty a mokrá podrážka dělá své. Přeci jen to chce trochu cviku.

Poté jsem se vydal do lesa. Na místní ledovce fungovaly opět dobře, ale jakmile přišel sníh, už to bylo horší. Protože pryž překrývá prakticky celou podešev, je třeba se ve sněhu spoléhat akorát na krátké hřeby. Bota začíná klouzat a jistota z chodníku je ta tam. V hlubším sněhu ztrácejí nesmeky prakticky smysl. Je vhodnější je sundat. Taktéž prudké změny směru, které jsou při trailu občas potřeba, nevnímám jako nejjistější. Oproti chodníku, kde není třeba směr měnit tak zprudka, pozoruji určitou vůli nesmeků na botě. Není to nic hrozného, ale pro běžce, který má rád jistý krok, je to trochu rušivé.

Kahtoola nanospikes pryžové nesmeky

10 pevných karbidových hrotů

sbalená velikost (14.6 x 10.1 x 5.7cm)

pět velikostí

cena: 1 250 korun

A jak obstály hřebovky? Vše začíná už na mokré dlážděné chodbě domu. Každý krok provází klapání a mírné klouzání. Hned za dveřmi se to ale mění. Klapání na asfaltu sice zůstává, ale trakce je dobrá. Kromě hluku se běží prakticky stejně jako v normálních botách. Ledovku na chodníku zvládají s přehledem.

I v lese s nimi cítím jistěji. Dokážou si poradit jak s ledem, tak se sněhem i zmrzlou půdou. Seběhy jsou s nimi radost. Přidají vám příjemný pocit sebedůvěry. Seběhy a lesní traversy si dokážete užít jako v létě. Jen pozor na vetší hladké kameny, jak se hřeby nemají o co zachytit, je problém. Když to ale máte na paměti, je možné si trail užívat, jako kdyby bylo minimálně o deset stupňů více.

Co tedy zvolit

V první řadě si je třeba uvědomit, kde chci běhat. Protože na ledovkou pokryté chodníky jsou nesmeky ideální, tuto disciplínu zvládají velice dobře. Pakliže narazíte na kus suchého asfaltu, je možné je během mžiku sundat a běžet nerušeně dál. A cena je oproti hřebovým botám prakticky třetinová.

Jestliže jste však milovníci trailu, volil bych raději hřebovky. Klapání na asfaltu vás netrápí, protože na něm trávíte jen nezbytně nutnou dobu. V terénu vám však dodají mnohem lepší stabilitu. Díky použitému vzorku není třeba brát ohledy na rozbředlý sníh, led nebo zmrzlou půdu.