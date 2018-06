Je hic. Jak běhat v horkém počasí a zůstat naživu?

Pokud nejste původem z Keni, smiřte se s tím, že v extrémně horkých dnech půjde vaše rychlost a výkonnost dolů. Jakmile přijmete tenhle základní fakt, poběží se vám daleko líp. Při běhu ve vedru není důležité doběhnout tam k tomu stromu rychleji než minule, ale doběhnout. První pravidlo proto zní: Poslouchejte svoje tělo a nepřepínejte se. Spolehlivým ukazatelem je tepová frekvence, která se v horku vyšplhá na přijatelné maximum daleko rychleji.



Vy ale rozhodně rychleji nepoběžíte. Chytré studie prokázaly, že pocitová teplota má velký vliv na výkon běžce. Je-li venku víc než 10 stupňů, s každými pěti stupni navíc se váš běh zpomalí asi o 10 vteřin na kilometr. Takže ne, rekord prostě nedáte.

Pijte vodu a jezte letní ovoce

Abyste nemuseli trávit následující týden na kapačkách, je dobré se na běh v horkých letních dnech pořádně připravit. Úkolem číslo jedna je zajistit tělu dostatek vody. Pitný režim je nezbytnou součástí tréninku, ale bohužel to platí jen pro nealkoholické nápoje. Ani pivo, mocný iontový nápoj, vám před během neprospěje (respektive alkoholické pivo – to nealkoholické je docela dobrý nápad třeba po závodě). Nejlepší je pít čistou vodu, občas zařadit ovocnou šťávu nebo sportovní nápoj. Vypít byste měli denně minimálně 3 litry vody, někteří běžci doporučují dokonce až 5 litrů. Pít je potřeba průběžně celý den a pak i při běhu. Zhruba každých 20 minut byste se měli osvěžit asi dvěma decilitry vody. O tom, že pít velké dávky vody také není zdravé, jsme už psali.

Samotná voda vás ale taky nevytrhne. Zvlášť pro delší trasy platí, že malá občerstvovačka v podobě banánu nebo pomeranče pomůže. Ovoce, které zraje v horku, má schopnost v těle udržet více vody a navíc obsahuje vitamíny a minerály, potřebné pro správné fungování termoregulačního systému v těle. O tom, jak se vypořádat s vedrem při běhání, jsme už psali – mrkněte na článek, dozvíte se jak se zchladit před tréninkem.

Jídlo, které vás v létě ochladí

Letní ovoce a zelenina, která vyrostla na sluníčku a dozrála za největších veder? To je to pravé ořechové pro letní horka. Na českých zahrádkách si nasbírejte jahody a třešně, protože obsahují tolik různých minerálů a prvků, že i periodická tabulka by zbledla závistí. V třešních je prospěšný hořčík, zinek a jód, v jahodách zase mangan a draslík. A k tomu všemu obří množství vitamínu C. Ideální zelenina do veder je ředkvička nebo salát, z tropického ovoce pak sáhněte po banánu a citrusech. Zajímá vás, jaké ovoce a zeleninu jíst v létě? Přečtěte si náš článek, který se tomuto tématu věnuje víc. Dozvíte se třeba to, že klasické letní trháky jako okurka a meloun nejsou úplně to nejlepší.

Běhejte ráno a oblečte se minimalisticky

Když se chystáte na závod, hodinu startu si asi nevyberete. Pokud ale čas svého tréninku ovlivnit můžete, běžte si zaběhat brzo ráno nebo večer, ideálně až po deváté hodině, kdy teploty konečně začínají klesat. Na ranní běh je potřeba si zvyknout, ale za mě je to rozhodně lepší varianta: cesty i domy ještě nejsou rozpálené sluncem a navíc je všude nádherný klid. Dívat se při běhu na východ slunce účinkuje skoro stejně jako mačkání antistresové bublinkové fólie.

Během horkých letních dnů se můžete na běh obléknout opravdu minimalisticky. Ocení to i ostatní běžci, zejména ta část, která běh pouze předstírá za účelem seznámení. Hlavně to ale oceníte vy – funkční materiály jsou lehčí a nenasáknou potem, naopak ho odvedou pryč. Dnes se dá dokonce sehnat oblečení z materiálů, které chladí. Zvolte volnější tílko nebo tričko, aby vás vlhká látka nikde nedřela. A pokud nemáte afro jako Levák Bob, nezapomeňte na pokrývku hlavy a sluneční brýle. Vykukující kousky těla pak namažte voděodolným opalovacím krémem, který vám s první krůpějí potu nesteče. Přečtěte si na tohle téma náš další článek: Jak se správně namazat, aniž byste museli vypít litr slivovice?

Co vás čeká při přehřátí a dehydrataci?

Nic příjemného. Při přehřátí se vám může snadno stát, že vámi bude lomcovat zimnice, typické jsou letní angíny, nachlazení a průjmy. Žádná legrace není ani takový poctivý úpal či úžeh, podceňovat bychom ale neměli ani zvýšenou malátnost a únavu. Pokud se váš letní výběh extrémně vydaří, jako bonus si odnesete také spálené uši, nos a ramena.

Pokud běžíte přírodou, využijte k občerstvení a zchlazení každý potůček, na který narazíte. Studená řeka je doslova slast na oteklé nohy nebo ruce, častý příznak přehřátého organizmu. Jestli běháte ve městě a tuhle možnost nemáte, zkuste si alespoň vytipovat cestu kolem pítek nebo si někde schovejte láhev s vodou a běhejte jen v několikakilometrovém okruhu kolem ní. Úplně nejlepší pak je do výběhu zařadit fotbalový trávník s rozstřikovači nebo běžet zahrádkářskou kolonií a doufat, že vás nějaký dobrák pokropí zahradní hadicí.

Další tipy, jak si zpříjemnit běhání v horku

- Vybírejte si trasu, která vede parkem nebo lesem, kde se schováte ve stínu.

- Vyhněte se asfaltkám, které v létě sálají horkem a rozpouštějí se vám pod nohama. Daleko příjemnější je lesní cesta nebo zpevněná cestička v parku.

- Připravte si láhev s ledem nebo jím naplňte ponožku, vestu nebo šátek. Ledový obklad si připněte na zátylek a vyběhněte! Tající led vás bude dlouho příjemně chladit. Na krku je navíc hodně nervových zakončení, i proto si zkušení běžci dávají mokré houby na občerstvovačkách za krk.

- Pijte šalvějový čaj, klidně si ho i vezměte s sebou na výběh. Šalvěj ochlazuje a tlumí pocení. Proti horku také funguje vlažný zelený čaj.

- Dejte si sodík – jestli to zvládnete, klidně si lízněte trochu soli. Pomůže to proti dehydrataci.

- Kupte si voděodolný opalovák pro sportovce– s výběrem vám pomůže náš článek.