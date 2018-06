Hoka One One: „směšné boty“, které je potřeba brát vážně

Pochází od francouzské značky, za jejímž zrodem stojí dva bývalí zaměstnanci Salomonu Nicolas Mermoud a Jean-Luc Diard. Důvodem, proč Hoka One One vznikla, bylo navrhnout běžecké boty takovým způsobem, aby obstály i v tom nejnáročnějším alpském a pyrenejském terénu.

Původní myšlenkou přitom nebylo vytvořit přímo botu jako celek, ale pouze jakýsi návlek inspirovaný nadměrně rozměrnými technologiemi, které se úspěšně využívají u zimních fatbiků, downhillových kol a u lyží do volného terénu.

Stejně tak i prototyp návleku měl být navržen tak, že ho běžec vytáhne z batohu a použije pouze v dlouhém a technickém seběhu. V momentě, kdy byl na světě první funkční vzorek, ale bylo jasné, že vývoj směřuje ke kompletní běžecké botě.

Pořád jsme se ale nedostali k tomu, proč jsou Hoky tak unikátní, krosových bot do těžkého terénu je přece jen velké množství. K zodpovězení této otázky se stačí podívat na jakýkoliv produkt z jejich nabídky. Na rozdíl od konvenčních běžeckých značek používají minimálně dvaapůlkrát vyšší tlumení. To činí botu na pohled směšně vysokou a robustní.

Nenechte se ale zmást vzhledem. Hoky jsou na svůj objem neuvěřitelně lehké. Váha by bez potíží předčila mnoho ortodoxních tréninkových bot. I další technické parametry se až překvapivě blíží minimalistickým botám. Drop se pohybuje kolem 4 milimetrů a přední část svršku poskytuje spoustu místa pro přirozené umístění chodidla a prstů.

Hoka One One Výhody: nízká váha

nízký drop

široký prostor pro prsty ve špičce

maximální pohodlí Nevyýhody: náchylnost tlumení k deformaci při nadměrné pronaci

nižší schopnost vnímat terén

Největší obavy při pohledu na botu jako celek vyvstanou, přijde-li na otázku stability. Tu zajišťuje rozšířená platforma a hluboké uložení chodidla v botě spolu s kolébkovitým tvarem tlumení. Stále vzrůstající počet nejen elitních běžců, kteří dávají Hokám přednost na velmi náročných horských bězích, dává tušit, že v tomto ohledu nebudou žádné potíže. Z Čechů patří mezi největší propagátory šéf české Skyrunningové asociace Sam Straka a zkušenost s nimi má i mistr světa v kategorii masters na 100 kilometrů Radek Brunner.

Tím se dostáváme i k největším výhodám Hoka One One. Podobně jako freeridové lyže kloužou po prašanu, mají i Hoky podobně lehce překonávat terénní nerovnosti, které v nich vůbec nebudete vnímat. To společně s komfortním tlumením zajistí maximální pohodlí i na těch nejdelších závodech.

Potenciální nebezpečí vidím u běžců s výrazně nadměrnou pronací. Použitá tlumicí směs je velmi měkká a lehká a dá se očekávat, že by v průběhu času mohla na zatíženější straně nepříjemně měnit své parametry.

Hoka One One určitě není bota pro každého. Ocení ji především běžci hledající maximální možné pohodlí ať už na silnici, nebo do hor. Jedná se o značku, která měla odvahu přijít na trh v okamžiku největšího rozmachu minimalismu a teď, zatímco minimalismus postupně ustupuje, přebírá iniciativu a inspiruje ostatní výrobce běžeckého vybavení.

Zatímco v zahraničí je Hoka už delší dobu obvyklé zboží, v našich končinách tomu tak prozatím není. Přece jen už se blýská na lepší časy a sehnat boty této značky je v Česku stále menší problém.

Autor pracuje jako konzultant běžecké speciálky Triexpert