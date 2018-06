Žere vás hmyz při sportu? Pohybujte se v dešti, rychle a nepoťte se

V zimě je sníh, bahno a tma. Mrznou vám ruce, smekají se boty a všichni se tak nějak podvědomě těšíme na ty idylické letní výběhy. Jakmile ale v létě vdechnete první mouchu a vzápětí se proti vám spikne obří roj komárů, je krása letního běhání ta tam. Komáři, mouchy, vosy a zvlášť ty malé mušky ve velkých rojích, to je jedna z nevýhod letního běhání. Můžeme s tím vůbec něco dělat? Připravili jsme pro vás pár rad, které však bohužel nejsou moc platné. S hmyzem se prostě asi musíme naučit žít i běhat. Ale aspoň jsme to zkusili.



1) Neběhejte v komáří špičce. (A kdy teda?)

Komárů a mušek se nejvíc rojí v podvečer a ráno, kdy ještě není horko. Jenže běhat v létě v poledne? To není úplně dobrý nápad – asi vás nesežerou komáři, ale jistojistě si uženete úpal.

2) Běhejte rychle. (Pod pět minut na kilometr, to nedáš?)

Komáři nepatří mezi nejrychlejší zvířata v džungli. Zatímco Keňani trénují běh při útěku gepardovi, v našich zeměpisných šířkách utíkáme hmyzu. Takový komár letí rychlostí dva kilometry v hodině, moucha dokonce osm kilometrů za hodinu. Komáři navíc potřebují každých deset minut odpočívat, to je šance získat náskok. Pokud útěk před komárem praktikujete několikrát během výběhu, je to skvělý základ pro intervalový trénink! Babské rady proto říkají, že když poběžíte dostatečně rychle, komáři vás nepoštípou. Zapomeňte na lehký jogging v letní podvečer a už vůbec si nezkoušejte v lesíku odskočit. Měli jste si zajít doma! Co dalšího jste měli udělat před vyběhnutím? Čtěte.

3) Neběhejte podél řek a v lese. (Takže silnice je lepší?)

Zkuste odklonit trasu od všech rybníčků, řek a bažin a vyhněte se lesům, kde se drží komáři. Vyměňte travnatý terén s klíšťaty za silnici bez známky života. To je mi ale rada, a co moje kolena? Běhat na přírodním, měkkém podkladu je daleko zdravější pro vaše klouby. Jen těch mušek spolykáte o něco víc.

4) Nepoťte se. (Kdo by se taky v létě při běhu potil, že?)

Zatímco váš partner vás po doběhu nemůže ani cítit, pro letní havěť jste neodolatelně voňavá kořist. Pot, teplo a vlhko, to je trojkombinace, které odolá jen málokterý krvežíznivý hmyz. Komár navíc cítí CO, které vydechujete. A s tím nic moc neuděláte. Rozhodně se nesnažte přehlušit pot a kysličník uhličitý sladkým parfémem, přilákali byste pravděpodobně ještě víc hmyzu než stánek s cukrovou vatou. Co vám tedy v téhle situaci pomůže? Buď repelent anebo o něco zábavnější trik: Přizvěte k běhání nějakou voňavou slečnu, na kterou komáři půjdou víc. Že vás v poslední době začali zvát na podvečerní výběhy? Ehm…

Pokud náhodou patříte mezi ty šťastlivce, kteří se při sportu skoro nezapotí, ještě se neradujte. Na vás se zase může přichytit klíště, které se na zpoceném běžci neudrží.

5) Neoblékejte si svítivé oblečení. (Řidiči aut už si nějak poradí!)

Svítivě žluté tričko je pro komáry něco podobného jako červený hadr pro býka. Když záříte víc než pouliční osvětlení, žádné hejno much vás určitě nepřehlédne. Zaručeně vás ale uvidí i všichni řidiči nebo cyklisti, což rozhodně není na škodu, pokud zrovna nechcete strávit zbytek večera ve škarpě.

6) Dýchejte nosem. (Až zmodrám, odnesete mě domů?)

Pokud nemáte nosní dírky velké jako vrata od garáže, lze pomocí dýchání nosem minimalizovat pravděpodobnost, že vám moucha vletí přímo do krku. Taková moucha v dýchacích cestách není žádná zábava. Pokud jste to ještě nezažili, probíhá to zhruba tak, že máte několik vteřin pocit, že nemůžete dýchat. Následně si uvědomíte, že moucha nemůže ven a že nejde ani spolknout. Snažíte se ji vykašlat, ale to jde dost těžko, když nemáte v plicích žádný vzduch. Modlíte se, aby to opravdu byla moucha a ne vosa. Budoucí vtipná historka končí v žaludku nebo na chodníku před vámi. A teď k tomu dýchání nosem – opravdu si pomůžete? Zkuste si přečíst článek o tom, jak při běhání správně dýchat.

Abyste nepřišli úplně zkrátka a z našeho hmyzího článku si přece jen něco odnesli, nabízíme vám seznam chytrých pokynů. Ty vám při letním boji s komáry a jinou havětí alespoň trochu pomůžou. Hodně štěstí!

· REPELENT - Vypadá to, že jediným spolehlivým ochráncem zůstává kvalitní repelent. Existují repelenty, které se kupují v lékárně a které opravdu po několik hodin ochrání před kdečím, a to i když se potíte.

· MOSKYTIÉRA - Hejnu malých mušek, kterým proběhnete, pravděpodobně repelent vadit nebude. Tam by pomohla asi jen speciální moskytiéra na hlavu, se kterou ale běh není zdaleka tak příjemný. Nicméně budete působit vskutku exoticky!

· VÍTR A DÉŠŤ – Běhejte v silném větru a dešti. Na Facebooku si budou myslet, že jste hrozně drsní, a ještě ke všemu se zbavíte komárů.

· VOSY A VČELY – Nestrkejte hlavu do úlu, abyste se podívali, jak se vám rojí včely. Těmhle místům se prostě vyhýbejte. Pokud víte, že máte alergii, noste s sebou vždycky pilulku antihistaminika.

· BRÝLE – Běhejte se slunečními brýlemi. Odstíníte tak přímé zásahy hmyzu do očí. Bohužel hrozí, že vám za brýle vletí třeba vosa, pak už nezbývá než se vrátit domů a chladit opuchlé oko.

· KAPKY – Nemusíte zrovna nosit kontaktní čočky, abyste věděli, jaké to je mít v oku něco, co tam nepatří. Malinká lahvička s kapkami má cenu zlata, pokud vám v oku leží muška a nehodlá se zvednout a odejít. Pokud nemáte, snažte se usedavě brečet.

· TELEFON – Mít s sebou telefon nebo kamaráda je dobré vždycky. Zvlášť doporučujeme při běhání v lese, kde je velký výskyt hmyzu a civilizace široko daleko nikde. Jeden nikdy neví, jak dopadne ta vtipná historka s mouchou v krku!