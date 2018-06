Výzva: Vltava Run je štafeta plná emocí. Hledáme běžce do týmu RUNGO

Kdo bude váš kapitán? Jiří Mašek Jmenuji se Jirka Mašek a vedu RUNGO výběhy v Plzni. V době konání závodu budu mít krátce po oslavě padesátých druhých narozenin a mým úkolem bude vést náš tým za vítězstvím, kterým je protnutí cílové pásky společně ruku v ruce a s pocitem, že jsme do toho dali vše, získali nezapomenutelný zážitek a nové přátele. Běhám již více jak dvanáct let a běh se stal nejen mým koníčkem, ale dnes již i životním stylem. Rád běhám hlavně půlmaratony a maratony. Vltava Run je netradiční závod plný dobrodružství a emocí. Běží se ve dne, v noci, za horka i deště. Nikdy nevíte, co vás čeká, jakýkoliv zádrhel budeme muset řešit jako tým. Jelikož mám nové výzvy rád, bylo mé rozhodnutí zúčastnit se závodu a navíc dělat týmu kapitána hned jasné. A co bych byl za kapitána, kdybych neměl plán, se kterým svůj tým povedu? Mohu vám všem slíbit, že zažijete jeden z nejbáječnějších víkendů ve svém životě a prožité okamžiky zůstanou navždy zaryty ve vašich vzpomínkách. Budu se o vás starat, povzbuzovat a motivovat, prostě naplňovat poslání správného kapitána, pro kterého je každý člen týmu tím nejdůležitějším. Za dobu, co běhám, jsem si vytvořil i svoji vlastní filozofii a s tou povedu celý náš tým, složený z vás čtenářů, za úspěšným splněním naší mise Vltava Run. „Každý trénink, každý závod je pro mě výzvou a s každou výzvou se úspěšně poperu.“ Již nyní se na vás těší váš kapitán Jirka Mašek.