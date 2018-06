Hlasování: dejte své sympatie jedné z Amazonek

No Men Run První český štafetový běh jen pro ženy startuje 25. dubna 2015. Čtyřčlenné týmy uběhnou trasu dlouhou 88 km rozdělenou na 8 úseků vedoucí z Nového Města na Moravě až do velké Bíteše. Tým se pohybuje společně s právě běžící závodnicí tak, aby na další předávce byla připravena další žena týmu k předání štafety. To klade důraz na navigační a logistickou připravenost a sehranost týmu, protože kdo zrovna neběží, řídí auto nebo naviguje. Trasa závodu slibuje proběhnutí krásnými kouty Žďárských vrchů, Českomoravské a Hornosvratecké vrchoviny včetně přímého okolí hradů Pernštejn a Zubštejn. Motto běhu je „Poběž a zažij!“. Více informací na nomenrun.cz.