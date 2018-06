Kdo si získal vaše sympatie v adidas Women's Challenge? Hlasujte

Hana Vébrová z Prahy, 31 let, účetní, bezdětná Cíl: Nenechám nemoc vyřadit mě z běhu, delší tratě zakázány „Když jsme se poprvé setkaly, řekla jsem si, jak to všechno půjde a jak se do všeho pustím a za rok si řeknu, čeho všeho jsem dosáhla, kolik jsem toho uběhla, jak jsem si zlepšila fyzičku, udělala osobáky na různé tratě... A jak to bylo doopravdy?

Nemoc byla silnější než moje vůle a sny. Vždycky, když jsem se do toho chtěla pustit, přišla od nemoci další zpátečka. Co mi tedy projekt a uplynulý rok dal? Poznala jsem úžasné lidi, díky nimž jsem to nezabalila. I když to letos prostě nešlo, třeba to půjde příští. Možná, snad. Ale jedno vím určitě: Poznala jsem bezvadné lidi, kteří mě vždycky pomohli se zvednout, dali mi sílu a dokázali mi říct, že to zvládnu a oni mi pomůžou. A za to jim hrozně moc děkuji.“ Omlouváme se, ale nemáme žádné články ani rozhovor s Hanou. Po celou dobu projektu ji, bohužel, sužovaly zdravotní problémy.