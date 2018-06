Hemoroidy svědí a pálí. Zanedbání může vést až k nádoru

Hemoroidy jsou kromě zlomeného srdce a nedostatečné výplaty jedním z nejčastějších důvodů k lidským steskům. Svědění, pálení a krvácení při vyprazdňování, které při stydlivém zanedbání a bagatelizaci problému může vést až k nádorovému onemocnění, trápí po čtyřicátém roce věku většinu z nás. Jen se to žinýrujeme přiznat nahlas.

Co nás pálí

Hemoroidy - nejstarší problém lidstva Slovo hemoroid pochází z latiny a odkazuje na sousloví “náchylný ke krvácení”. Psalo se o nich už před dvěma tisíci lety na egyptských papyrech, kde se doporučovala léčba pomocí listů akácie, zmiňují se i v Bibli. Hippokrates už znal a prováděl léčbu pomocí podvázání gumovým páskem, rozžhavenými železy a obklady s vínem, Celsus na přelomu našeho letopočtu publikoval popis chirurgických metod jejich odstranění. V jejich studijním úsilí pokračovala řada středověkých lékařů v celém známém světě, protože tento problém, zvlášť u movitější vrstvy, byl vedle dny a poruch erekce nejčastějším konverzačním tématem v oblasti zdraví.

Hemoroidy jsou rozšířené a zánětlivě změněné žíly v konečníku, které vyčnívají až do průsvitu střeva. Tlak procházející stolice postupně způsobuje jejich vyhřeznutí ven a krvácení. V původním stavu se jedná o cévní struktury, které prostupují stěnami dolní části konečníku a řitního otvoru a tvoří polštářovitou výplň skládající se z arteriovenózních kanálků a vazivové tkáně.

Důvodem vzniku zánětů těchto žil je městnání krve v oblasti pánve způsobené nerovnoměrným zatížením jednotlivých částí těla, ke kterým dochází už jen díky vzpřímené postavě člověka. Proto zvířata pohybující se na všech čtyřech na hemoroidy netrpí. Pokud k nevýhodě vzpřímeného postoje a následného zvýšení tlaku na konečník přidáme navíc sedavý způsob života a komplikace v podobě dlouhodobé zácpy, těhotenství, porodu nebo opakovaného zvedání těžkých břemen, problém máme na světě.



K rozšíření žilních pletenců v oblasti konečníku a následnému vzniku uzlů, tedy hemoroidů, dochází vně nebo uvnitř konečníku. U mnoha případů se pak oba typy hemoroidů objevují současně. Vnější hemoroidy si můžete sami nahmatat v podobě tmavě červených uzlíků v okolí řitního otvoru. Většinou nekrvácí tolik jako jejich vnitřní varianta, ale jsou o to více obtěžující. Svědí, jsou bolestivé, mají tendenci se zvětšovat a ztěžují správnou hygienu v této oblasti těla. Vnější hemoroidy se zpočátku objevují jen bezprostředně po zvýšení tlaku v řitním otvoru a pak se zase vracejí zpět, ale později zůstávají vyhřeznuté ven a musí se odstranit chirurgicky.

Vnitřní hemoroidy jsou uloženy hlouběji v konečníku a projevují se především bezbolestným krvácením z konečníku během vyprazdňování nebo ukončení stolice. Kdo někdy našel jasně červenou krev na toaletním papíře po ukončení seance na ministerstvu úlevy, ten ví svoje. (Poznámka pro stydlivky a citlivky – pokud se to objevilo opakovaně, není to trhlina na konečníku. Ano – máte problém a koukejte ho řešit). Dalšími symptomy vnitřních hemoroidů je sekret na stolici, svědění, vyhřeznutí hemoroidů řitním otvorem ven nebo fekální inkontinence.

Konečné řešení palčivého problému

Proč zrovna já? Koho hemoroidy potrefí, není přesně definovatelné, ale svou roli hraje kromě dědičných dispozic a stárnutí žilní stěny především životní styl. Rizikem je nepravidelné vyprazdňování v podobě zácpy nebo průjmu, nedostatek pohybu, díky kterému se krev městná v pánevní oblasti, a stravování s nedostatkem vlákniny nebo dostatečného příjmu tekutin. Samostatnou kapitolou je pak těhotenství a porod, při kterém plod vyvíjí tlak na břišní stěnu.

Léčba mírných až středních projevů hemoroidů se kryje s preventivními opatřeními, které bychom v zájmu o zdravé cévy měli dodržovat. Kromě zvednutí zadku ze židle se jedná především o dodržení zdravé životosprávy s dostatkem vlákniny a hydratace. Vaše stolice by měla být měkká a pravidelná a dlouhodobé vysedávání na oné místnůstce spojené se čtením románů na pokračování a marnými pokusy o výrazné tlačení byste si při hemoroidech měli odpustit.

Vnější projevy pak pomohou zmírnit speciální čípky a masti dostupné v každé lékárně nebo sedací koupele s přídavkem hypermanganu nebo heřmánku, které kromě tišení svědění zlepšují proudění krve ve stěnách konečníku. Při současném výskytu křečových žil lékaři doporučují užívat léky na posílení žilní stěny.

K chirurgickému zákroku se sahá jen u pacientů, jejichž obtíže neustupují ani

Běh s „H“ Možný vznik hemoroidů trápí spíše cyklisty než běžce. Běh společně s plaváním je naopak lékaři považován za pohyb veskrze přínosný. Pokud už hemoroidy trpíte, vězte, že váš trénink nemusejí ohrozit. Než se jich zbavíte, ať chirurgickým zákrokem, nebo dodržováním preventivních opatření, základem je pro vás používání vazelíny pro snížení podráždění v inkriminovaném místě a dodržování přísné hygieny.

při vší této péči, a sortiment likvidačních metod se od středověkých žhavých želez naštěstí dostatečně rozšířil. Žilní městky se dají odstranit sklerotizací (vstříknutí látky, po které hemoroid, odumře), zmrazením, podvázáním gumovým páskem nebo pomocí dalších specializovaných chirurgických metod. Myslete na to, až uděláte ten nejdůležitější krok v léčbě hemoroidů – tedy až přiznáte existenci problému sobě samému i svému praktickému lékaři. Následné vyšetření je nezbytné, protože příznaky hemoroidů se mohou krýt s jinými vážnějšími onemocněními (nádory, polypy, zvětšení prostaty), ale pro běžce, který se několikrát týdně trápí kyslíkovým dluhem, tempovými tréninky a který dokáže uběhnout půlmaraton i s několika puchýři, by to neměl být nepřekonatelný problém.



Ještě pořád se stydíte mluvit o hemoroidech nahlas? Pak mi dovolte veřejně prohlásit, že jsem jejich vnitřním typem trpěla několik let. Až při psaní tohoto článku jsem si uvědomila, že typické projevy vymizely současně s tím, kdy jsem začala běhat a změnila svoji stravu i životní styl. Můžete to taky zkusit. A pokud to nezabere, prostě se nebojte jít s kůží na trh. Nebo k lékaři.